Американские ученые разработали революционное покрытие для унитазов
Казалось бы, что нового можно придумать для комфортного посещения туалета? Но оказалось, что изобретенное американскими исследователями "тефлоновое покрытие", которым обрабатывается обыкновенный унитаз, моментально уничтожает запахи и бактерии, а главное - экономит для смыва до 90% воды! Правда, есть и недоработки - если часто ходить "по-маленькому", то спрей быстро смывается и обновлять покрытие придется в десять раз чаще. Ну а так хватит для почти 500 походов «на дальняк».
О принципе работы чудо-средства рассказывает руководитель группы исследователей профессор Так-Син Вонг: "При высыхании первый слой тефлонового спрея «наращивает» крошечные молекулы, которые выглядят как маленькие ворсинки, диаметр которых примерно в миллион раз тоньше человеческого волоса. Второй слой покрытия создает тонкий слой смазки вокруг этих наноскопических «волосков», создавая суперскользкую поверхность".
Покрытие прошло серьезные испытания в лаборатории. По откровениям профессора Вонга, "отходы легко соскальзывали и к унитазу ничего не прилипло".
Эксперты подсчитали, что по всему миру ежедневно на смыв в туалетах расходуется более 141 миллиарда литров воды! Теперь это огромное количество можно существенно сэкономить.
Что ж, как минимум, тянет на Нобелевку. Или - на "Шнобелевку", которую присуждают за самые несуразные в мире открытия.
ИСТОЧНИК KP.RU