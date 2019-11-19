2019-11-19T19:30:55+03:00
В мире

Американские ученые разработали революционное покрытие для унитазов

Ожидается, что специальный "тефлоновый" спрей сэкономит до 90% воды для смыва
Ника ИВАНОВА
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Казалось бы, что нового можно придумать для комфортного посещения туалета? Но оказалось, что изобретенное американскими исследователями "тефлоновое покрытие", которым обрабатывается обыкновенный унитаз, моментально уничтожает запахи и бактерии, а главное - экономит для смыва до 90% воды! Правда, есть и недоработки - если часто ходить "по-маленькому", то спрей быстро смывается и обновлять покрытие придется в десять раз чаще. Ну а так хватит для почти 500 походов «на дальняк».

О принципе работы чудо-средства рассказывает руководитель группы исследователей профессор Так-Син Вонг: "При высыхании первый слой тефлонового спрея «наращивает» крошечные молекулы, которые выглядят как маленькие ворсинки, диаметр которых примерно в миллион раз тоньше человеческого волоса. Второй слой покрытия создает тонкий слой смазки вокруг этих наноскопических «волосков», создавая суперскользкую поверхность".

Покрытие прошло серьезные испытания в лаборатории. По откровениям профессора Вонга, "отходы легко соскальзывали и к унитазу ничего не прилипло".

Эксперты подсчитали, что по всему миру ежедневно на смыв в туалетах расходуется более 141 миллиарда литров воды! Теперь это огромное количество можно существенно сэкономить.

Что ж, как минимум, тянет на Нобелевку. Или - на "Шнобелевку", которую присуждают за самые несуразные в мире открытия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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