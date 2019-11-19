2019-11-19T21:39:48+03:00
Экономика

Каскад из семи гидроэлектростанций построят в Дагестане

Сейчас республика использует свой гидрологический потенциал только на 30%
Анна ГЛАДКИХ
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В перспективе у властей региона создание энергетического кластера с гибридной генерациейВ перспективе у властей региона создание энергетического кластера с гибридной генерациейФото: Мария АНАНОВА
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В Республике Дагестан планируют воплотить в жизнь масштабный проект - строительство каскада малых гидроэлектростанций на реке Самур. Об этом сообщил первый зампредседателя Правительства республики Гаджимагомед Гусейнов. Всего на реке Самур может быть построено порядка семи ГЭС.

– На первом этапе планируется строительство одной ГЭС с двумя плотинами, объем инвестиций в первый этап оценивается в 6,6 млрд. рублей. В перспективе может появиться до семи ГЭС общей мощностью до 170 МВт, - рассказал Гаджимагомед Гусейнов ТАСС. – Сейчас республика использует имеющийся гидрологический потенциал не более чем на 30%, и мы видим перспективы в этом направлении.

В перспективе у властей региона создание энергетического кластера с гибридной генерацией, сочетающей мощности гидроэнергетики, а также ветряной и солнечной энергетики.

Отметим, что каскад обладает преимуществами по сравнению с одной большой гидроэлектростанцией той же мощности на той же реке:

-несколько последовательных плотин затопляют территорию, существенно меньшую, чем одна гигантская плотина, в результате чего существенно меньше страдает экология;

-одна гигантская плотина, выдерживающая напор очень большой массы воды, требует значительных затрат;

-каскад улучшает возможности изменения мощностей ГЭС, например, в случае паводков.

Крупнейшим по мощности в России является Ангарский каскад, суммарной действующей мощностью 9 017,4 МВт.

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