Россия в последней игре отбора на Евро-2020 разгромила Сан-Марино 5:0

Во вторник, 19 ноября, футболисты сборной России провели свой последний матч в календарном 2019 году. Команда Станислава Черчесова провела уже ничего не значащий поединок отборочного турнира Евро-2020 против сборной Сан-Марино. В этой игре нам уже ничего не надо было, как и нашим соперникам. Так что матч носил характер, по сути, товарищеского. Поэтому и даже в стартовом составе у нас появился голкипер "Динамо" Антон Шунин. До этого он выходит в свитере сборной России 11 ноября 2011 года в поединке против Греции, который завершился вничью 1:1.

На трибунах в Сан-Марино за россиян болел даже и Дед Мороз.Фото: REUTERS

Букмекеры оценивали шансы сборной Сан-Марино на победу над нами космическим коэффициентом больше 100 - около 162. И с первых же минут россияне стали оправдывать эти авансы.

На 3-й минуте матча счет открыл Далер Кузяев, для которого это был первый гол в карьере за национальную команду. На 19-й уже защитник "Краснодара" Сергей Петров удвоил наше преимущество. На перерыв команды ушли при скромных 2:0 в пользу россиян. Во втором тайме голы - тоже случились.

Алексей Миранчук празднует свой гол в ворота Сан-Марино.Фото: REUTERS

На 49-й минуте Алексей Миранчук после голевой передачи Петрова сделал счет 3:0. На 56-й уже Алексей Ионов дальним ударом забивает четвертый гол. После чего уходит с поля. Пятый же мяч после второй голевой передачи Петрова в этой игре забивает форвард Николай Комличенко. Для него этот мяч стал первым в карьере за национальную команду. Это произошло в третьем матче нападающего.

Николай Комличенко забил свой первый гол за сборную России.Фото: REUTERS

Сборная России завершила календарный год с хорошей статистикой - 8 побед и 2 поражения. У нас - второе место в группе отборочного турнира и прямой выход на Евро-2020. Соперники сборной России по финальному турниру чемпионата Европы определятся 30 ноября по итогам жеребьевки, которая пройдет в Бухаресте.