Будет блондином: Дмитрий Шепелев разрешил 6-летнему сыну Платону покрасить волосы

Дмитрий Шепелев в Инстаграме часто делится с подписчиками новостями и забавными моментами из жизни своего сына Платона. Телеведущий рассказывает о проблемах в воспитании мальчика, а так же с гордостью говорит о его успехах. Сын Жанны Фриске растет смышленым и не по годам развитым. В своем последнем посте Дмитрий сравнил Платона с самим собой в детстве и сделал вывод, что сын обогнал его по всем статьям.

- Реально, наши дети взрослеют быстрее, чем мы. Вы помните себя в 6 лет? Я да. Но перед тем как я расскажу о себе и, наверное, обо всех нас в этом возрасте, скажу о сыне. Ему скоро семь, он любит Нирвану и попросил разрешение покрасить волосы. Как у Курта, - поведал Шепелев.

Телеведущий вспомнил собственное детство, которое он провел в Минске. Отец Шепелева был программистом, мать – бухгалтером.

- Когда мне было шесть, я ходил в садик. Меня постоянно тошнило от манной каши и чая с молоком. Я ходил в позорных колготках. Они сползали с ноги и нелепо волочились по полу. Мой музыкальный максимум - пластинка с песнями из кинофильма «Жестокий романс». «Мохнатый шмель»... Это 1990-й год.

Далее Дмитрий восхищенно поведал о новом увлечении своего сына Платона. И сообщил, что он разрешил мальчику покрасить волосы.

- 2019-й. Мой сын слушает Нирвану и просит на Новый год электрогитару! Реально наши дети взрослеют быстрее чем мы - «Мохнатый Шмель» и «Smells like teen spirit” чувствуете разницу? - спросил телеведущий подписчиков. - Кстати, я разрешил сыну покрасить волосы.

С недавних пор телеведущий выпускает на Youtube шоу «Папки», где также делится отцовским опытом. После смерти гражданской жены Жанны Фриске Шепелев воспитывал Платона один, пока не познакомился со своей нынешней избранницей – дизайнером Екатериной Тулуповой. 36-летняя блондинка поселилась под одной крышей с Дмитрием и Платоном и помогает Шепелеву растить мальчика. Когда телеведущий занят на съемках, Екатерина отводит мальчика на занятия и забирает его домой с уроков.

dmitryshepelev Тут поскольку гремит новость, будто бы я женюсь, решил у вас расспросить, как вы знакомили ваших детей с вашими новыми партнерами?

У Тулуповой есть дочь Лада от предыдущего брака. Девочка ровесница Платона, ей тоже шесть лет. Как рассказал телеведущий в Инстаграме, с новой избранницей его познакомили дети – Платон и Лада ходили в один детский сад.

- Тут поскольку гремит новость, будто бы я женюсь, решил у вас расспросить, как вы знакомили ваших детей с вашими новыми партнерами? – написал на днях Шепелев в Инстаграме. - В нашем с Катей случае вышло так, что наши дети познакомились первыми - они ходили в один детский сад. Так что, получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья.

К слову, невеста Шепелева – обеспеченная и финансово независимая женщина. Бывший муж Екатерины и отец ее дочери – успешный финансист, основатель и управляющий инвестиционной компании Altus Capital Дмитрий Кленов. Компания Кленова владеет основной долей аптечной сети «36,6» (в нее входят более 1300 аптек, расположенных по всей России, в том числе бренды «36,6», «Горздрав» и «А5»). Тулупова развелась с успешным банкиром в 2016 году, прожив с ним почти 13 лет.