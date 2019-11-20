2019-11-20T02:28:29+03:00
Общество

Исследование «Синих ведерок»: За рулем каждого второго такси - мигранты

Активисты сравнили поездки на машинах экономкласса пяти популярных агрегаторов
Анастасия ВАРДАНЯН
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За рулем каждого второго автомобиля в экономсегменте были водители-мигранты.За рулем каждого второго автомобиля в экономсегменте были водители-мигранты.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Такси у нас давно не роскошь, а всего лишь средство передвижения. На авто с шашечками экономкласса ездят и в булочную, и на службу, и до ближайшей станции метро, и на вокзал, и в аэропорт. Большинство заказов жители столицы делают через мобильные приложения.

У кого-то в телефоне только один агрегатор, у кого-то несколько. Но как выбрать самый подходящий, где поездки безопаснее, а где дешевле? Испытать популярные такси решили в общественном движении «Синие ведерки».

- Ровно за неделю, с 12 по 18 ноября, мы с нашими активистами проехали на такси пяти агрегатов 250 раз. То есть по 50 поездок на одного агрегатора. Каждую поездку проанализировали по нескольким параметрам (см. таблицу), - рассказал «КП» руководитель движения Петр Шкуматов.

Из 250 поездок за рулем каждого второго автомобиля в экономсегменте были водители-мигранты (57,6 %). Впрочем, как выяснилось, приезжие оказались законопослушнее местных водителей. В списке нарушителей, которые выходят на линию без специального разрешения, печальное лидерство у местного населения.

На самом деле грубых нарушений активисты не нашли.

- В 5 из 50 поездок на одном из агрегаторов по вызову приезжали автомобили, номера которых не отображались в приложении, - рассказал Шкуматов. - Мы проверили, и выяснилось, что у них не было разрешения на таксомоторную деятельность. Информацию по каждому из этих заказов мы передадим в право-охранительные органы.

Официально

Богдан КОНОШЕНКО, председатель комитета МТПП (Московская торгово-промышленная палата) по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом:

- 13 ноября 2019 года Транспортная ассоциация московской агломерации (ТАМА) представила в МТПП результаты исследования качества агрегаторов такси в Москве. Лидером по доле машин с нарушениями стал агрегатор «Максим» (93,5%), на втором месте «Ситимобил» (38,7%), на третьем - «Индрайвер» (37,5%). Минимальная доля машин без разрешений приходится только на два агрегатора такси - Яндекс.Такси (6,3%) и Uber (3,1%).

Более чем у трети проверенных такси не было шашечек и колпаков. У «Максим» средняя доля таких машин более 97%, у «Индрайвер» - 64%, у «Ситимобил» - более 40%.

В основном только Uber, Яндекс.Такси и «Таксовичкоф» следят за наличием колпака и шашечек - у них доля нарушений не превышает 20%.

Более половины (62,5%) машин сервиса Максим имеют нарушения по цвету транспортного средства. Меньше всего несоответствий цвета машин белому/желтому у Яндекс.Такси, Uber, «Везет» и «Ситимобил».

«Контрольную закупку» проводили, делая заказы через мобильные приложения 8 агрегаторов (более 90% машин такси пользуются услугами этих агрегаторов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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