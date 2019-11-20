2019-11-20T03:25:12+03:00
Экономика

Россияне забирают из банков сбережения и уходят на биржу

Депозиты в банках становятся все менее доходными, а вложения в ценные бумаги - привлекательнее
Евгений БЕЛЯКОВ
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Депозиты в банках становятся все менее доходными, а вложения в ценные бумаги - привлекательнееДепозиты в банках становятся все менее доходными, а вложения в ценные бумаги - привлекательнееФото: Евгения ГУСЕВА
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МИНУС 80 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

Россияне стали снимать деньги с депозитов. Об этом говорит статистика Центробанка. В сентябре объем сбережений в банках вырос всего на 0,15%. В реальном выражении это минус. Уже лежащие вклады приносят 0,5% в месяц. В абсолютных суммах из банковской сферы ушло 80 млрд рублей. Но куда?

Некоторые эксперты считают, что россияне стали разбивать кубышки. Мол, реальные доходы не растут. А цены в магазинах ниже не стали. Вот и начинает народ тратить накопленное. Но эту версию нельзя подтвердить статистикой. Поэтому куда реалистичнее другой сценарий. Деньги из банков перекочевывают на биржу. Там настоящий бум.

- В последние годы мы наблюдаем активный приток частных инвесторов на российский фондовый рынок. На начало ноября доступ к бирже имеют 3,3 млн россиян, ежемесячно их становится на 100 - 150 тысяч больше, - говорит Борис Блохин, директор департамента рынка акций Московской биржи.

«ГЛАВНЫЙ ВРАГ ИНВЕСТОРА - ЕГО ЖАДНОСТЬ»

Сумма на брокерских счетах пока три триллиона рублей. Для сравнения, в банках лежит в 10 раз больше - 30 триллионов. Но эта разница будет уменьшаться, считают эксперты. Ключевая ставка ЦБ снижается. Депозиты в банках становятся все менее доходными, а вложения в ценные бумаги - привлекательнее.

Но стоит ли вкладывать деньги в биржу именно сейчас? После нескольких лет роста часто наступает затишье или даже падение.

- Несмотря на рост почти на 30% в этом году, наш рынок продолжает оставаться интересным, - говорит Алексей Астапов, зампредправления УК «Арсагера», соавтор книги «Заметки в инвестировании». - Только дивиденды в среднем приносят 6%. Это самый высокий показатель в мире.

По словам эксперта, безопаснее всего инвестировать часть дохода регулярно. Раз в месяц или раз в квартал покупать ценные бумаги. И не продавать их без необходимости.

- Самое главное - не пытайтесь спекулировать, - говорит Астапов. - Главный враг инвестора на бирже - он сам, точнее, его жадность.

КАК ЗАРАБОТАТЬ

Самый выгодный способ торговать на бирже - через индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). По нему можно получить тройной доход.

1. От дивидендов по акциям и купонов по облигациям. Это почти гарантированная прибыль, которая почти равна доходу по депозитам.

2. От налогового вычета, который дает государство (13% от вложенной суммы или от полученного дохода).

3. От роста котировок акций. На длительных сроках они растут быстрее инфляции. Хотя случаются и провалы, связанные с кризисом в экономике или плохими результатами в самой компании.

При этом для льготных инвестиций есть два ограничения:

- Налоговый вычет можно получить не более чем с 400 тысяч рублей в год (то есть 52 тысячи рублей на руки, если у вас есть доход, с которого уплачивался НДФЛ).

- Чтобы иметь право на вычет, нельзя снимать основную сумму со счета в течение трех лет. При этом начисленные дивиденды и купоны тратить можно.

Чтобы получить гарантированный доход на бирже, нужно открыть ИИС и вложить деньги в государственные облигации (ОФЗ). Тогда средняя доходность за три года составит 10 - 11% годовых. Если открыть счет и внести на него деньги до конца декабря, подать заявление на налоговый вычет можно уже в начале января, а получить 13% от внесенной суммы уже в апреле.

СОВЕТЫ «КП»

Пошаговая инструкция для инвестора-чайника

- Создайте резервный фонд. У вас должна быть заначка на случай финансового форс-мажора. И она должна лежать в банке. Желательный объем - чтобы хватило на шесть месяцев безбедной жизни. После этого можно подумать об инвестициях.

- Выберите брокера с лицензией ЦБ (см. «Полезную ссылку»). Многие крупные банки сейчас тоже предлагают открыть брокерский счет. Обычно так удобнее, особенно если на карту этого банка вам начисляют зарплату.

- Откройте ИИС. Пока государство настолько щедро, что готово вернуть часть вложенных денег, надо этим пользоваться.

- Купите акции и облигации самых крупных компаний. Их называют «голубыми фишками». Пусть в вашем портфеле будет 5 - 10 ценных бумаг. Этого вполне достаточно.

- Не спекулируйте. Лучшая стратегия для инвестора и тем более новичка - купить и держать ценные бумаги. Попытки дешево купить и дорого продать обычно плохо заканчиваются. Точно предсказать, как будут вести себя котировки в будущем, не может даже самый опытный инвестор.

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

Где посмотреть, есть ли у компании лицензия

Сайт ЦБ (www.cbr.ru)

Раздел «Проверить участника финансового рынка»

ИСТОЧНИК KP.RU

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