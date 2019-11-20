2019-11-19T21:04:29+03:00
Авто

Как обезопасить себя от мошенников, подделывающих квитанции на оплату штрафов  ГИБДД

«Комсомолка» выяснила, что делать, если вы получили липовое «письмо счастья» от Госавтоинспекции
Андрей ГРЕЧАННИК@dorogi_kozerogi
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Камер на дорогах стало больше.Камер на дорогах стало больше.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Осторожно: липа!

Липовые квитанции на оплату штрафов - распространенный в России вид мошенничества. Персональных данных на людей в интернете полным-полно, они утекают из банков, страховых компаний и прочих контор. Так что подделать «письмо счастья», вписав в квитанцию левые реквизиты, мошенникам совсем несложно. Расчет на то, что добропорядочный автомобилист поспешит оплатить со скидкой (в первые 20 дней после вынесения постановления можно оплатить половину размера штрафа) и перечислит деньги на подставной счет. Настоящим получателем штрафов является местное управление федерального казначейства, если вписан непонятный получатель - стоит усомниться.

Верным действием в таком случае будет проверка штрафа. Это можно сделать на официальном сайте Госавтоинспекции www.gibdd.ru (об этом, кстати, написано в самой квитанции), в мобильном приложении «Госуслуги», в банковских приложениях, к которым привязана ваша зарплатная карта или кредитка. Туда мошенники не пролезут - это раз. Второе: из этих приложений и оплатить штраф несложно. Так что прощаемся с бумагой, переходим на цифру. Лучше доверять приложениям в своем смартфоне, чем письму в почтовом ящике.

«Меня там не было!»

Зачастую первая реакция на штрафную квитанцию: «Меня там не было!» Вполне понятно почему - на своих постоянных маршрутах вроде дороги на работу или на дачу водители знают каждую камеру и почти не попадаются. Зато в незнакомых местах - запросто. Вот и вызывает сомнение штраф, пришедший откуда ни возьмись. Потом, конечно, вспоминается: да, было дело, подвозил кого-то или забирал что-то. И тут может быть два вывода: не спешить возмущаться якобы фейковым штрафом, пока как следует не припомнил, и быть вдвойне осторожнее на незнакомых маршрутах.

Читаем по слогам

И в честном постановлении о нарушении могут быть ошибки. Не та машина, не та буква или цифра в номере, просроченная поверка камеры. Или выписан штраф за нарушение правил парковки, но фото не соответствует адресу, указанному в постановлении. Если речь не о письме, а об оформленной гаишником бумаге, то тем более нужно все проверить. Неправильно заполненный документ - верное основание оспорить штраф.

Зная об этом, автомобилисты нередко самостоятельно начинают качать права, но не там, где следует. Пытаются доказать, что их не известили о штрафе должным образом, вручив письмо в руки, хотя этого и не требуется по закону. Доставка заказного письма почтальоном до ящика - это и есть форма извещения. Или тянут резину и пускаются в споры, когда выйдет 10-дневный срок обжалования и придет время оплачивать.

СОВЕТЫ ЮРИСТА

Сергей СМИРНОВ, автоюрист, радиоведущий:

Нужны веские доказательства

- Если вы все-таки решите оспорить штраф в суде, перед началом тяжбы оцените, насколько это оправданно. Доказательством вины являются материал, составленный инспектором, и данные фотовидеофиксации, а обязанность доказать невиновность возложена на автомобилиста, и для отмены постановления потребуются железные аргументы.

Например, данные скорости движения с видеорегистратора на электронном носителе, если вас обвиняют в превышении разрешенной скорости. Или запись с регистратора, если речь идет о нарушении требований разметки.

Если вас оштрафовали за неоплаченную стоянку в зоне платной парковки, потребуется подтверждение перечисления денег, будь то распечатка со счета мобильного телефона или с банковской карты. Если столь конкретных доказательств своей невиновности у вас нет, то шансы оспорить штраф невелики. И может получиться так, что попытки обжалования будут стоить вам больше самой суммы штрафа.

ЦИФРЫ

Камер на дорогах стало больше

104,2 млн постановлений в период с января по сентябрь 2019 года выписали автомобилистам сотрудники Госавтоинспекции.

94,3 млн постановлений было вынесено за аналогичный период прошлого года, рост числа нарушений объясняют увеличением количества камер видеонаблюдения на российских дорогах. В 2017 году было 13 тыс. камер, сейчас их количество достигло 14 тысяч.

14,6 млн постановлений (примерно семь из каждых десяти) было оплачено в течение 20 дней с момента вынесения постановления в размере половины от суммы назначенного штрафа.

С начала 2019 года на территории России на 3,8% выросло число аварий с участием водителей-иностранцев. 4180 происшествий произошло по их вине. Чаще других правила нарушают водители машин из соседних государств - Беларуси, Украины, Молдавии, Армении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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