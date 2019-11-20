Почему россияне мечтают вернуть Советский Союз

По опросам социологов, 66% россиян хотят жить при социализме. Но сможем ли мы воскресить страну из прошлого и стоит ли это делать? Об этом на Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru) состоялась беседа с доктором исторических наук Николаем Платошкиным и философом Игорем Чубайсом.

Николай ПЛАТОШКИН, историк:

С 90-х ни одного нового завода

«КП»: Николай Николаевич, в какую сторону нужно идти современной России?

Платошкин: Вся история развивается по спирали. Так что мы вернемся к социализму, но на более высоком уровне. Я как мантру слышу все время, что у нас в экономике слишком много государства. Но у нас проблема еще хуже. Государство выступает как обычный бизнесмен. Везде экономика смешанная - она такой была даже в СССР. Я, например, сам редиску выращивал и продавал ее без всякого государства. А сейчас госкорпорации, которые должны газ давать, чтобы вы не замерзли, пытаются содрать с вас как можно больше денег. В СССР монополист не имел права определять свою цену, все это диктовало государство. И задача тогда была - дать людям товар по нормальной цене, а не содрать с вас три шкуры.

Я был в Хабаровском крае. Спрашиваешь у людей: после 1991 года хоть один завод построен? Ответ: нет. Они все разгромлены. Помните, Гайдар говорил: БАМ - это какая-то дурацкая причуда социализма. А сейчас не справляется БАМ (с объемом перевозок. - Ред.) Все эти вещи, которые были сделаны в советское время, частнику не под силу. Даже в Америке НАСА, космическое агентство, разве частное? Нет. Какой частный дурак будет вкладываться в полеты к Юпитеру? А ведь без полетов, без Юрия Гагарина мобильная связь была бы невозможна. Так же как интернет - побочный продукт военного ведомства был в свое время. И кто как не государство будет этим заниматься?

Николай Платошкин.

«КП»: И что получат люди на этом новом витке социализма?

Платошкин: Социальную справедливость. Надо ввести налог на богатых 20 - 22% вместо нынешних 13. Природная рента должна выплачиваться каждому гражданину, отработавшему в России 15 лет, платившему взносы в фонды соцстраха, на личный счет от добычи полезных ископаемых. Повышение минимальной оплаты труда, которое (еще раз хочу подчеркнуть) не приведет к инфляции в нашей стране. Все монополии должны быть поставлены под жесткий государственный контроль. Их задача - не зарабатывать деньги, а обеспечивать нормальное функционирование страны. Дальше - отмена ЕГЭ и бесплатное образование. Сейчас только 10% мест в университетах бюджетные.

«КП»: Разве социализм в наше время возможен? Везде же капитализм.

Платошкин: Возможно даже возвращение СССР. Плавное, постепенное. И никаких потрясений не будет. В 1987 году у нас были частные дантисты, бухгалтеры, картошку собирал и продавал частник, колхозные рынки процветали. Так что частный бизнес и частная собственность сохранятся.

Игорь Чубайс.

Игорь ЧУБАЙС, философ:

Обрушили экономику

«КП»: Игорь Борисович, куда мы движемся после распада СССР?

Чубайс: Мы никуда не движемся, мы стоим на месте. Система, которую была выстроена после 1917 года, представляла собой государство, в котором хозяин страны - номенклатура или бюрократия. Это такая совокупность всех чиновников, которые сами себя назначают, которых невозможно сместить, невозможно не выбрать. Никакого социализма в СССР никто не строил. При социализме нет эксплуатации человека человеком. Все, что вы произвели, вы и получили. Минус на оборону, минус на здравоохранение бесплатное. Если вы работали месяц, заработали и создали новой продукции на 100 тысяч рублей, а зарплату получили 5 тысяч рублей, значит, эксплуатация чудовищная. Вот что было в Союзе.

«КП»: Но люди знали, что продукты они смогут купить. Что зарплаты на жизнь хватит.

Чубайс: В Союзе цены устанавливались Госпланом. Но невозможно, сидя на Охотном ряду, определить, сколько леденцов нужно выпустить во Владивостоке в третьем квартале 1960 года. Все было выдумано, все было искусственное. И такие плановые цены разрушали экономический баланс. Товары, которые могли стоить в 10 раз дороже, стоили в 10 раз дешевле. И наоборот. Было непонятно, что нужно делать - увеличивать добычу газа? Так она еще больше разоряла. Или нужно увеличивать жилищное строительство? Это была игра-угадайка: ты делаешь одно, а что из этого получается - непонятно. Система управления всем порождала колоссальный дефицит. У людей была избыточная масса денег, власти все время были озабочены, как эти деньги адаптировать. Фактически в стране была карточная система. Потому что многие продукты невозможно было купить. Формально они стоили дешево, а реально тут же исчезали.

«КП»: Историк Николай Платошкин уверяет, что с 1991 года новых заводов не открывают. Только старые рухнули.

Чубайс: Ответ простой: это невозможно было содержать дальше. В условиях открытых границ и хоть какой-то конкуренции оказалось, что практически все, что производилось в СССР, абсолютно невыгодно. Из отделившейся Литвы уехал миллион человек в страны Запада. Почему? Там не было социализма. А Литве еще нужно 10 или 20 лет напрягаться, чтобы преодолеть прелести 45 советских лет (с 1945 по 1990 - Ред.). Тогда мы считали, что идем впереди планеты всей. А на самом деле все, что мы производили, абсолютно никому не было нужно.

«КП»: Почему же сейчас столько людей мечтают вернуться в СССР?

Чубайс: Нужно встать на ноги, а не стоять на голове. России нужно пройти через декоммунизацию - полное очищение от советчины. Нужно осуществить преемство с исторической Россией, которая была до переворота большевиков. И учесть опыт Запада. Тогда мы поймем, кто мы, и поймем, что нам нужно. Пока мы этого не сделали, ссылаться на опросы бессмысленно. Тридцать лет прошло, а люди так и не знают всей правды про ГУЛАГи и голодоморы советские.

ТРЕТЕЙСКИЙ СУДЬЯ

Георгий БОВТ, политолог:

Народ хочет справедливости и ищет будущее в прошлом

- Я не думаю, что все люди хотят возвращения СССР. Да, старшее поколение хочет вернуться во времена своей молодости. Им видится в розовом свете все, что было тогда. И среди молодежи под воздействием в том числе пропаганды сложилось мнение, что в Советском Союзе жизнь была без проблем, все было дешево или вообще бесплатно. Это искаженное представление, которое на самом деле имеет с реальностью мало общего. В то же время СССР бросил вызов капиталистической системе. Именно под воздействием советского примера на Западе появились масштабные социальные программы, которые существуют и сейчас: бесплатное медицинское обслуживание, которое действует в Великобритании, в Скандинавских странах.

Но сегодня альтернативы рыночной экономике нет. Более того, именно на основе рыночной экономики можно создать те самые социальные программы, которые будут поддерживать тех, кто не может зарабатывать деньги. Мечтая о Союзе, люди хотят понятного будущего, уверенности в завтрашнем дне, стабильности. Но не реального СССР с «железным занавесом», с запрещенными книгами и музыкой. Просто люди стали искать будущее в своем прошлом. Прошлом, которое искажено временем и памятью.

Стоит ли возрождать в нашей стране социализм? Ждем ваших откликов в комментариях!