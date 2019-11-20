2019-11-20T01:51:22+03:00
Экономика

Зачем нужна дача и выгодно ли вкладывать деньги в загородную недвижимость

Современные россияне не особо хотят огородничать, но любят отдыхать на природе
Федор ПЕТУНИН
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Россияне не особо хотят огородничать, но многие вкладывают деньги в загородную недвижимость. Выгодно ли это?Россияне не особо хотят огородничать, но многие вкладывают деньги в загородную недвижимость. Выгодно ли это?Фото: Александр ГЛУЗ
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Согласно последнему опросу ВЦИОМа, прикупить дачу хотят только 30% россиян. Да и то когда-нибудь, в отдаленном светлом будущем. А вот 46% опрошенных на вопрос социологов твердо ответили, что лучше потратят деньги на что-нибудь другое.

При этом мечтают о загородном доме в основном молодые люди: трое из четверых среди опрошенных в возрасте от 18 до 34 лет. А вот те, кто постарше, уже, похоже, накопались в грядках.

Хотя молодежь и не собирается бить рекорды урожайности. Каждый второй опрошенный честно признался, что загородная недвижимость ему нужна исключительно для отдыха...

Покупка без обязательств

Не стоит думать, будто загородная недвижимость - это какие-то заброшенные покосившиеся дачные домики, которые уже никому особо не нужны. В последнее время эксперты отмечают всплеск покупательской активности. Правда, касается он в первую очередь крупных и богатых регионов.

Например, в Подмосковье зафиксировали рост на 42% на рынке первичного загородного жилья. Но покупают не дома, а так называемые участки без подряда. Это пресловутые шесть соток с подведенными коммуникациями. Нет готового дома, нет договора с подрядчиком, который в установленные сроки его возведет.

- Люди ищут, куда вложить свои сбережения. Проценты по банковским вкладам и депозитам падают, акции и другие ценные бумаги многим кажутся чем-то абстрактным. Вот и появляется консервативный вариант инвестиций в недвижимость, - объясняет экономист Алексей Маркин.

Люди и рады бы купить полноценный загородный дом, да денег не хватает. Все-таки мало у кого лежат на счетах миллионы. Вот и выкручиваются, приобретая землю в коттеджных поселках и дачных товариществах. Если все будет хорошо, со временем построят домик. Если понадобятся деньги, продать землю в экономически стабильном регионе больших проблем не составит.

Обуза или удачная инвестиция?

Цены на загородную недвижимость показывают разную динамику в зависимости от региона - где-то растут, где-то падают. Самые дорогие дачи традиционно в Московской области и Новой Москве. Самые бюджетные - в Ивановской и Кировской областях.

В среднем по стране за лето дачи подорожали на 0,2%. Не так уж и много, если учесть, что в теплое время года на них самый спрос.

- Увеличилась стоимость содержания домов на шести сотках - благодаря дачной реформе. Это не могло не сказаться на ценах, - сказал генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. - Кроме того, в европейской части России лето выдалось довольно холодным и, судя по цифрам, остудило энтузиазм покупателей.

КОНКРЕТНО

Где больше всего подорожали дачи этим летом...

Крым +9,7%

Севастополь +7,7%

Краснодарский край +7%

Белгородская область +6,5%

Астраханская область +5,8%

...а где подешевели

Удмуртия 11,7%

Чувашия 9,8%

Мордовия 9,3%

Еврейская АО 6,1%

Северная Осетия 5,8%

По данным портала «Мир квартир».

ИСТОЧНИК KP.RU

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