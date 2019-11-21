Дарья Донцова: Меня разорвет, как хомячка, если я не напишу все то, что хочу написать

Дарья Донцова - один из самых любимых читателями авторов, ее детективы выходят миллионными тиражами. Советам писательницы, когда-то победившей рак, следуют тысячи людей, столкнувшихся со страшной болезнью. «Комсомолка» поговорила с Дарьей Аркадьевной о творчестве и о том, как не терять надежду даже в самой безвыходной ситуации.

Муза по расписанию

- Писать я начала в палате реанимации - хотела отвлечься от всего, что происходило вокруг меня, - рассказывает Дарья Донцова (в 45 лет у нее был выявлен рак молочной железы. - Ред.). - Не думала тогда, что стану литератором. Просто очень хотела написать то, что могу написать. Потом я поняла, что Господь оставил меня на этой земле с одной целью - чтобы я приносила людям радость и объясняла им, что жизнь дана нам для счастья, а не для печали, что с любой проблемой можно справиться, если не опускать руки.

- Как выглядит ваш обычный день?

- Я встаю в 5.30, наливаю в ведро холодную воду, обливаюсь. Читаю утреннее молитвенное правило. Потом беру чашку с чаем и свой завтрак, начинаю работать. Пишу где-то до 16 часов. После у меня начинается иная активность: съемки, интервью, поездки по больницам, чтение бесплатных лекций для онкобольных. Спортом занимаюсь по вечерам с тренером, где-то в районе 7 - 8 часов. Вечером в субботу я всегда в храме на всенощной, утром в воскресенье - на литургии. Я не пропускаю службы.

Как на все это найти время? Очень просто: не болтать часами по телефону, не смотреть телевизор запоем, не лежать на диване. Сначала работа, потом отдых.

- То есть муза к вам приходит по расписанию?

- Каждый день в 6.15 я сажусь за работу. 30 - 40 страниц в день должны быть написаны обязательно. Иначе тот, кто любит мои книги, не получат вовремя новинку.

- Поэтому вас считают самым плодовитым писателем России?

- Есть писатели, которые писали быстро, - Бальзак, Золя. А есть авторы, которые написали одну книгу за всю жизнь. Но эта книга гениальная. Вспомним «Унесенных ветром» Маргарет Митчелл. Количество книг ни о чем не говорит - плохо это или хорошо, мало или много. Просто у каждого писателя свой дар. Или вот драматург Лопе де Вега. Он написал более 1800 пьес. Он не мог написать меньше. И я не могу, меня разорвет, как хомячка, разнесет на части, если я не напишу всего, что хочу написать. Поэтому давайте не будем укорять писателя за то, что он пишет быстро. И не будем упрекать в лени того, кто пишет медленно. Это как брюнетка и блондинка - кто лучше, кто хуже? Мы такие на свет появились!

- У многих писателей были свои приемы для вдохновения. Говорят, Шиллера на рабочий лад настраивал запах гнилых яблок. А Бальзак выпивал по 50 чашек кофе, чтобы писать двое суток без остановки. Может, и у вас тоже есть свои странности?

- Особых странностей у меня нет. Единственное, о чем я прошу семью, когда сажусь работать, - чтобы ко мне не заходили. И до 16 часов отключаю телефон. Не спрашивайте меня о том, как у меня получаются книги, - я сама этого не знаю.

Михалков поддержал на похоронах отца

- Что может вас вывести из равновесия? Бывали случаи, когда вы не совладали с собой?

- Совершенно жуткий момент в жизни - похороны моего отца, писателя Аркадия Васильева. 23 августа 1972 года на Новодевичьем кладбище. Мне 18 лет, я на девятом месяце беременности. Стою у гроба папы, плохо понимаю, что происходит. Вдруг я вижу, что он плачет: у него по щеке течет слеза. У меня случилась истерика, я кидаюсь к гробу, кричу: «Мой папа жив, везите его в больницу». Позади меня стоят Сергей Михалков, автор «Дяди Степы», для меня «дядя Сережа» тогда, и Никита Михалков. Меня колотит, никто ко мне не подходит. И тут меня за плечи хватает Никита, берет в охапку, прижимает к себе, гладит по голове и говорит так спокойно: «Он умер». Таким голосом Никита это сказал, что я успокоилась. Самое интересное, что мы с Никитой Сергеевичем, имея массу общих знакомых, никогда больше не пересекались. Я понимаю, что он об этой ситуации давно забыл, а я всю жизнь помню даже запах одеколона от его рубашки, в которую уткнулась лицом. Мы никогда не были друзьями, он меня просто пожалел, как беременную девочку, которая рыдает у гроба папы. На следующий день мне объяснили, что это была несовершенная заморозка тела, оно было заморожено, начало таять, поэтому с глаза скатилась слеза.

Испытание икрой

- Кто еще вас вытаскивал по жизни? С болезнью, например?

- Книгу «Я очень хочу жить» я посвятила хирургу Игорю Грошеву и всем сотрудникам 62-й городской онкологической больницы. Эти люди меня спасли. Мой муж. И еще мои друзья. Маша Трубина, с которой мы вместе 62 года. Хорошо помню, как Маша появилась у меня в больнице. Вы когда-нибудь видели пятилитровый баллон черной икры? Она приехала с такой здоровенной банкой и со столовой ложкой. Кто-то ей сказал, что при онкологии полезна черная икра. 90-е годы. Где моя Манюнечка раздобыла икру? Я так и не узнала, но теперь я черную икру видеть не могу, потому что ела ее половником. И еще каждый божий день в 9 утра в дверях палаты возникал ближайший друг мужа Володя Цехновечер. За ним шла его жена Катюша - они приходили с сумками, потому что неприлично кормить одну Грушку (настоящее имя Донцовой - Агриппина. - Ред.) - надо кормить всех в палате. Я в жизни столько не ела, сколько тогда. Я так радовалась, когда они уходили. И еле дышала от обжорства. Но потом появлялась Маша с икрой и половником. «Грушка, открой ротик!» - «Маш, я не хочу». - «А кто тебя спрашивает? Ешь молча. Я дочь врача, все про питание знаю».

Когда уходила Маша, я была почти в обмороке. Но вечером после дежурства приходила Оксана Степановна Глод, врач-хирург, вдохновенный кулинар. Тоже с сумками, опять накрывалась поляна на всю палату. Потом Оксана разворачивала коврик у моей кровати и ложилась. Она боялась оставить меня одну, все время проверяла, не перекрутились ли торчащие из меня трубки.

Кто еще вытащил меня из болезни? Директор книжного магазина «Молодая Гвардия» Нина Беликова. Я преподавала немецкий язык сотрудникам магазина. Когда стало ясно, что ложусь на операцию, я, тогда репетитор, преподаватель немецкого языка, предупредила всех своих работодателей о болезни, не сказала про диагноз. И меня выгнали со всех работ. А вот Нина, узнав, что я уйду на несколько месяцев, ответила: «Пусть Господь тебе поможет, мы подождем, пока ты выздоровеешь». Это была единственная работа, которая у меня тогда осталась. Когда я вновь пришла к ним заниматься - вес 32 кг, лысая, продавцы все поняли. Но не задали ни одного вопроса, а Нина Егоровна повысила мне зарплату. И когда вышла моя первая книга, они ее выставили на всех полках главного стеллажа при входе. У посетителей магазина не было шанса пройти мимо. Вот такая Нина. И такой коллектив. Поэтому все презентации моих книг всегда первыми проходят в магазине «Молодая Гвардия».

Лишние калории Дарья Донцова сжигает в спортзале. Фото: Личный архив

С болезнью нужно жить, как с собакой

- Поддержка важна, чтобы победить рак?

- Конечно. Семья. Друзья. Коллеги по работе. Все могут помочь. Люди, которым поставлен диагноз «рак», сначала пугаются, сердятся, спрашивают: почему это со мной случилось? Но надо задавать себе иной вопрос: для чего мне дана болезнь? Она для того, чтобы вы поменяли свою жизнь. В болезни нас трое: врач, больной и болезнь. И если больной ноет, всех ненавидит и задает вопрос «За что мне это?», тогда он на стороне болезни. И врачу очень трудно справиться. С болезнью нужно жить, как с собакой. Вы утром встали, покормили свою болезнь таблетками и уехали на работу. Нельзя превращаться в профессионального больного. Это не трагедия. С болезнью можно жить очень даже счастливо.

- Сейчас на слуху случаи онкозаболеваний среди известных людей - Михаил Задорнов, Жанна Фриске, Дмитрий Хворостовский... Почему рак косит даже тех, кто уж точно заботится о своем здоровье?

- Да никого рак не косит. Рак хорошо лечится. Да, к сожалению, пока можно вылечить не всех. Но и не всех можно вылечить от гриппа, и люди умирают порой от аппендицита, воспаления легких. Болезнь не разбирает, президент вы или моете туалеты. Но я знаю множество историй исцеления от рака - вокруг меня много людей, кто вылез из 4-й стадии с метастазами. Недавно в моей передаче «Я очень хочу жить» на канале «Спас» гостем стала женщина, которой 20 лет назад поставили рак печени с метастазами по всему организму. С ней все простились. 20 лет прошло. А она жива! Главное - верить, что ты поправишься, никогда не опускать руки, никогда не сдаваться, не злиться, не унывать. 44

КСТАТИ

Первого мопса купила дочка

- Все знают про вашу любовь к мопсам. Почему именно они растопили ваше сердце?

- Однажды наша дочь Маша получила в подарок денежки. Она была маленькая, 9 лет, но сама ездила в школу. Очень ответственная девочка, отличница с 1-го по 10-й класс. И вдруг нам после уроков звонит классная руководительница с вопросом: «Что с Машенькой? Заболела? Она не пришла на занятия». Мы с мужем перепугались, собрались бежать в милицию. И тут Маруся возвращается, в руках несет шапочку шерстяную. В шапочке лежит трехнедельный щенок мопса - крохотный. Она сама нашла в какой-то газете объявление о продаже щенка и на подаренные деньги купила первую нашу мопсиху Мулю. Мы выкармливали ее из бутылочки, полюбили всем сердцем. Чтобы ей не было скучно, купили еще двух мопсишек: Капу и Феню. Сейчас у нас в доме четыре мопсихи - Жози, Куки, Фира и Муся. И пагль Мафи. Пагль - название породы, помесь мопса и бигля. Еще у нас живут кот Сан Саныч и черепаха Гера.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Настоящее имя - Агриппина Аркадьевна ДОНЦОВА (в девичестве Васильева). Родилась 7.06.1952 в Москве в семье известного советского писателя Аркадия Васильева и главного режиссера Москонцерта Тамары Новацкой. В детстве все лето проводила в поселке писателей Переделкино. Окончила факультет журналистики МГУ, работала переводчицей в Сирии, журналисткой в газете «Вечерняя Москва» и других изданиях.

Первая книга «Крутые наследнички» из серии «Любительница частного сыска Даша Васильева» была написана всего за пять дней в палате реанимации в 1999 году. Сейчас на счету Донцовой 219 детективных романов, детские сказочные повести из серии «Сказки Прекрасной Долины», автобиографические и кулинарные книги, изданные суммарным тиражом более 200 000 млн экз. Занесена в российскую Книгу рекордов как самый плодовитый автор. Читатели называют ее книги «таблетками от депрессии».

Ведет телепередачу «Я очень хочу жить» на телеканале «Спас».

Замужем за Александром Ивановичем Донцовым - академиком, доктором психологических наук, профессором МГУ. В семье трое детей - сыновья Аркадий, Дмитрий и дочь Мария - и трое внуков.