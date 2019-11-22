2019-11-22T18:21:46+03:00
Звезды

Фанни Ардан: Нельзя сохранить брак, ни разу не разочаровавшись

Французский фильм «Прекрасная эпоха», который выходит на экраны 28 ноября, рассказывает о ностальгии и любви. Накануне премьеры «КП» поговорила с исполнительницей главной роли Фанни Ардан о ее новой работе
Валентина ЛЬВОВА
Поделиться:
Героиня Ардан в новом фильме выгнала мужа из дома. Фото: Кадр из фильмаГероиня Ардан в новом фильме выгнала мужа из дома. Фото: Кадр из фильма
Изменить размер текста:

Кино, которое было представлено во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля, снял Николя Бедос. Играют там прекрасные актеры - Даниэль Отой и Фанни Ардан. По сценарию это супружеская пара, они женаты уже 25 лет, у них есть взрослый сын. Со временем чувства остыли. Марианна, героиня Фанни, пытается жить в ногу со временем - она на ты с гаджетами, всегда в курсе всех новостей. Ее муж, когда-то работавший иллюстратором в газете, переживает кризис и, напротив, ищет стабильности в прошлом, в старых книгах и любимой пижаме - ему неуютно в мире новых технологий. После очередной ссоры Марианна выгоняет мужа из дома. А тот вспоминает про подарок сына - сертификат компании развлечений, готовой по желанию клиента воссоздать для него любое место и время, любую эпоху. Мужчина выбирает момент, когда встретил свою будущую жену, - 1974 год. Но возможно ли возродить прошлое?

«Трудно быть злой»

Голос Фанни Ардан во время интервью звучит так, словно прошлого просто не существует.

- Мадам Ардан, перед тем как поговорить с вами, я показала ваши фотографии своему сыну, ему 14 лет. Он никогда не видел ваших картин раньше, но сказал, что вы - очень красивая женщина.

Ардан смеется: - Ну это удивительно для четырнадцати, можно только этим гордиться.

- Как вы сами считаете: о чем ваш новый фильм?

- Мне кажется, это фильм об истории пары, которая утеряла свою любовь в браке. Моя героиня Марианна жестока, она не согласна стареть, она выгоняет мужа и не может принять ситуацию, когда любовь оборачивается печалью и скукой. Но, думаю, нельзя сохранить брак, ни разу не разочаровавшись.

- Вы назвали свою героиню жестокой.

- Она и сама называет себя жестокой, злой. (В русском переводе звучит слово «гадина». - Ред.).

- Трудно быть злой в кадре?

- О да, это очень трудно - быть настолько злой рядом с Даниэлем Отоем. Выгонять его за дверь, когда он такой прекрасный человек, актер и друг.

«Читаю Улицкую»

- Если бы у вас был выбор погрузиться в другую эпоху, что бы вы выбрали?

- Я прожила ту жизнь, которую хотела. Я общалась с теми людьми, которые мне были интересны. Я не уверена, что мне нужны дополнительные истории.

- Вы сами интересуетесь гаджетами?

- Нет, хотя я знаю, как отправлять электронную почту. Я в основном все-таки книги читаю.

- И что вы читаете сейчас?

- Я могу спросить то же самое. Что читаете вы?

- Это банально, но я перечитываю «Войну и мир».

- А я сейчас читаю Улицкую (книги писательницы переведены на многие языки, в том числе и на французский. - Ред.) . Вы знаете такого автора?

- Да, очень тонкая проза.

- Согласна, именно тонкая. Красивая.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Фанни АРДАН родилась в 1949 году в Сомюре. Отец был офицером, в ее жилах течет французская и армянская кровь. Выросла в Монте-Карло. Первой звездной ролью Фанни стал фильм режиссера Франсуа Трюффо «Соседка» (1982), в котором она снялась вместе с Жераром Депардье. В 1983 году Фанни родила от Трюффо дочь Жозефину. У актрисы есть еще две дочери: Лумир - от актера Доминика Леверда и Баладин - от итальянского кинематографиста Фабио Конверси. Ардан никогда не была замужем.

5 лучших работ актрисы:

- «Соседка»

- «8 женщин»

- «Каллас навсегда»

- «Елизавета»

- «Нет вестей от бога»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Лидер группы «Рэха» Андрусь Такинданг: Стать рокером помешала прическа, как у Анджелы Дэвис
Не похожий на тебя, не похожий на меня, просто так, прохожий, белорус чернокожий. Причем коренной. Известный минский музыкант рассказал, откуда в его песнях кабацкие нотки и про голову-микрофон
Новости 24
Трамп заявил, что если бы не он, «Гонконг раздавали бы за 14 минут»
Владимир Путин поручил сделать экономический рост более динамичным
В чувашском селе Шихазаны открыли инновационный Дом культуры
В Минкультуры хотят отслеживать просмотры фильмов и сериалов в онлайн кинотеатрах
В Норвегии обнаружили корабль времен викингов
Трамп упрекнул бывшего посла на Украине, что она не вещала в кабинете его портрет
Российский участник детского Евровидения рассказал о своем состоянии после госпитализации
В Госдуме прокомментировали заявление Меркель о добрососедских отношениях с Россией
Звезда «Бойцовского клуба» Эдвард Нортон рассказал, как спас Ди Каприо
Жители нескольких стран отмечают сбои в работе Instagram
«Блещет не умом, а идеями»: В Госдуме прокомментировали «стратегию Украины по возвращению Крыма»
111 молодых докторов трудоустроились в Вологодской области в 2019 году
«Имеет право на жизнь»: Малафеев оценил стиль игры российской сборной
В Совфеде отклонили предложение о запрете продажи алкоголя вблизи школ
ФСБ возобновила дело украинских моряков, задержанных в Керченском проливе
Умерла актриса из сериала «Теория Большого взрыва»
Польша экстрадировала в Россию беглого бизнесмена Чернякова
В аптеках начали продавать лекарства в кредит
Путин: Доля современного оружия и техники в российской армии составляет 68%
В Госдуме негативно высказались о новых методах диагностики алкоголизма у водителей
Футуролог предсказал появление новых профессий в России
В Малайзии задержано судно с россиянами и украинцами на борту
В Госдуме обсудят нововведения Минздрава РФ о справках для водителей
«Непродуктивно, но полезно»: Онищенко оценил предложение запретить алкоголь в Щелково
Валерий Лимаренко обсудил строительство аэропорта на Курилах на «Транспортной неделе-2019»