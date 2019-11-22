Фанни Ардан: Нельзя сохранить брак, ни разу не разочаровавшись

Кино, которое было представлено во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля, снял Николя Бедос. Играют там прекрасные актеры - Даниэль Отой и Фанни Ардан. По сценарию это супружеская пара, они женаты уже 25 лет, у них есть взрослый сын. Со временем чувства остыли. Марианна, героиня Фанни, пытается жить в ногу со временем - она на ты с гаджетами, всегда в курсе всех новостей. Ее муж, когда-то работавший иллюстратором в газете, переживает кризис и, напротив, ищет стабильности в прошлом, в старых книгах и любимой пижаме - ему неуютно в мире новых технологий. После очередной ссоры Марианна выгоняет мужа из дома. А тот вспоминает про подарок сына - сертификат компании развлечений, готовой по желанию клиента воссоздать для него любое место и время, любую эпоху. Мужчина выбирает момент, когда встретил свою будущую жену, - 1974 год. Но возможно ли возродить прошлое?

«Трудно быть злой»

Голос Фанни Ардан во время интервью звучит так, словно прошлого просто не существует.

- Мадам Ардан, перед тем как поговорить с вами, я показала ваши фотографии своему сыну, ему 14 лет. Он никогда не видел ваших картин раньше, но сказал, что вы - очень красивая женщина.

Ардан смеется: - Ну это удивительно для четырнадцати, можно только этим гордиться.

- Как вы сами считаете: о чем ваш новый фильм?

- Мне кажется, это фильм об истории пары, которая утеряла свою любовь в браке. Моя героиня Марианна жестока, она не согласна стареть, она выгоняет мужа и не может принять ситуацию, когда любовь оборачивается печалью и скукой. Но, думаю, нельзя сохранить брак, ни разу не разочаровавшись.

- Вы назвали свою героиню жестокой.

- Она и сама называет себя жестокой, злой. (В русском переводе звучит слово «гадина». - Ред.).

- Трудно быть злой в кадре?

- О да, это очень трудно - быть настолько злой рядом с Даниэлем Отоем. Выгонять его за дверь, когда он такой прекрасный человек, актер и друг.

«Читаю Улицкую»

- Если бы у вас был выбор погрузиться в другую эпоху, что бы вы выбрали?

- Я прожила ту жизнь, которую хотела. Я общалась с теми людьми, которые мне были интересны. Я не уверена, что мне нужны дополнительные истории.

- Вы сами интересуетесь гаджетами?

- Нет, хотя я знаю, как отправлять электронную почту. Я в основном все-таки книги читаю.

- И что вы читаете сейчас?

- Я могу спросить то же самое. Что читаете вы?

- Это банально, но я перечитываю «Войну и мир».

- А я сейчас читаю Улицкую (книги писательницы переведены на многие языки, в том числе и на французский. - Ред.) . Вы знаете такого автора?

- Да, очень тонкая проза.

- Согласна, именно тонкая. Красивая.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Фанни АРДАН родилась в 1949 году в Сомюре. Отец был офицером, в ее жилах течет французская и армянская кровь. Выросла в Монте-Карло. Первой звездной ролью Фанни стал фильм режиссера Франсуа Трюффо «Соседка» (1982), в котором она снялась вместе с Жераром Депардье. В 1983 году Фанни родила от Трюффо дочь Жозефину. У актрисы есть еще две дочери: Лумир - от актера Доминика Леверда и Баладин - от итальянского кинематографиста Фабио Конверси. Ардан никогда не была замужем.

5 лучших работ актрисы:

- «Соседка»

- «8 женщин»

- «Каллас навсегда»

- «Елизавета»

- «Нет вестей от бога»