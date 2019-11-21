Режиссер "лабутенов" раздела Анну Михалкову

Дебют Анны Пармас (см. «Личное дело») называется «Давай разведемся!». Сюжет таков: заполошная современная «обычная женщина» с лицом великолепной Анны Михалковой вкалывает на трех работах, чтобы отдать кредиты, в то время как ее муж занимается воспитанием их двоих детей. И, как неожиданно выясняется, изменяет ей с молодой инструкторшей по фитнесу... Режиссер знаменитых клипов Сергея Шнурова про лабутены, Стаса, который космос, и т. д., сценарист многих фильмов Авдотьи Смирновой сняла наконец полнометражное кино - комедию, у которой есть все шансы стать народным хитом.

Хулиганство со Шнуровым

- Почему вы так долго не решались на полнометражный дебют?

- Много времени ушло на борьбу с собой и своими страхами. Я все считала, что для такого важного дела мне нужно накачать мускулы. Авдотья Смирнова - сценарист, режиссер и моя подруга - все время подталкивала меня: «Нюра, давай уже, хватит ждать! Сценарист - это трусливый режиссер. Сделай уже что-нибудь!» Наверное, только благодаря ей и ее вере в меня я поборола свою трусость.

- Вы качали мускулы на клипах группы «Ленинград».

- «Ленинград» - прекрасная часть моей жизни. Над этими клипами работала целая команда, не я одна. И относились мы к ним как к приключению, к шутке, к чему-то легкому и несерьезному. Непонятно, почему они так выстрелили, - это случилось внезапно. Но, конечно, работа над этими клипами стала большим подспорьем перед большим фильмом.

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- Потому что это настоящие маленькие фильмы. Сам Шнуров не раз говорил, что они помогли ему перезапуститься как творческой единице.

- Может быть. Хотя смешно думать, что Сергею Владимировичу нужно еще что-то, чтобы перезапуститься, кроме него самого. Он обещал написать музыку и к «Давай разведемся!». Но дальше... перефразируя великий роман, «жизнь встала на пути великого комбинатора». Сергей - очень занятой человек, у него миллион гастролей. В Петербурге, где он живет и записывает песни, он проводит, может быть, один день в месяц. Поэтому, когда настал момент писать музыку, он попросил меня взять уже готовые песни. Я была в растерянности. Я же, как старательный человек, всерьез думала над музыкальной концепцией первого фильма. Мне казалось, что ее нет. Но мой товарищ, режиссер Борис Хлебников, посмотрев картину, сказал, что она есть и называется так: «Когда бабы подопьют». Я не удовлетворилась этим. Обратилась к композитору Игорю Вдовину. Ему кино понравилось, и он написал замечательную музыку к фильму.

Я была просто счастлива.

Глядя на улыбающуюся Михалкову, даже не верится, что водичка в бассейне всего +12 С! Фото: Кадр из фильма

«В 45 лет наконец сняли обнаженной»

- На каком этапе возникла Анна Михалкова в качестве исполнительницы главной роли?

- На этапе сочинения сценария. Среди продюсеров бытует мнение, что кино нужно снимать про молодых людей, ведь именно они ходят в кинотеатры. Но моя история не ложилась на девушку 25 - 28 лет. Такая, если ее бросит муж, просто отряхнется - нет, пострадает, конечно, но потом отряхнется и довольно быстро встретит другого мужчину. У нее нет таких комплексов, как у женщины за 30. И когда я стала писать конкретно под Аню Михалкову, сценарий, который мы с соавторами Машей Шульгиной и Лизой Тихоновой сочиняли целый год, был закончен за два месяца. Все как-то сразу встало на место.

- Она согласилась сразу?

- Аня тогда снималась в сериале «Обычная женщина». Написала мне со съемок: «Это очень смешно, я в деле».

Давай разведемся! Трейлер (2019). Главная героиня врач-гинеколог Маша, от которой уходит муж. Однако сильные женщины привыкли бороться за своё счастье. Маша начинает отчаянную борьбу за своего неверного мужа Мишу. Она не готова вот так просто взять и уступить его фитнес-тренеру Оксане.

- И похудела специально для фильма?

- Она худела параллельно нашему замыслу. Так получилось, что после последних родов Анна Никитична стала худеть. И к моменту наших съемок вошла в потрясающую женскую форму. «Надо же было дожить до 45 лет, чтобы меня наконец сняли обнаженной!» - смеялась она потом. На съемках Аня очень трогательно прикрывалась сумкой. Как женщина, я ее понимаю... Это интуитивно нашлось, такое невозможно «поставить».

- А финальная сцена в бассейне в Таиланде?

- Мы снимали ее в городе Ярославле в октябре, в дельфинарии. Владельцы обещали нам, что температура воды у них всегда +20 градусов. Но когда мы приехали снимать туда ночью, на улице было +5, а вода была в лучшем случае +12. Анна Никитична попробовала воду и сказала: «Будьте вы прокляты!» А по сюжету она прыгает в шикарный бассейн якобы в Таиланде! И вот она прыгает в этот холодный бассейн, плывет, переворачивается на спину, всячески демонстрируя счастье (см. фото вверху). Мы снимаем все это с крана, но первый дубль, как всегда в кино, оказывается... немного кривоватым, хотя мы и пообещали Ане снять все с одного дубля. Пришлось мне идти к ней в сауну и уговаривать снова прыгнуть. При этом на мне был пуховик. Аня с укоризной посмотрела на меня и сказала: «А знаешь ли ты, каково это, войти в эту воду снова, зная, какая она?» И героически прыгнула второй раз.

Сегодня у клипа к песне «Ленинграда» про лабутены - более 151 млн просмотров только на YouTube. Фото: Кадр из клипа

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Анна ПАРМАС родилась в Ленинграде. C 1995 по 2004 год в соавторстве с первым мужем Андреем Балашовым работала над популярными телепроектами с участием Дмитрия Нагиева «Осторожно, модерн!» и «Осторожно, модерн-2». В соавторстве с Авдотьей Смирновой сочинила сценарии фильмов «Два дня», «Кококо» и «История одного назначения». В качестве режиссера сняла знаменитые видеоклипы на песни группы «Ленинград» - «ВИП», «ЗОЖ», «Экспонат», «Экстаз», «В Питере - пить», «Сиськи». Сняла короткометражные фильмы для альманахов «Елки последние» и «Петербург. Только по любви».

ПЛАНЫ

«Женщина, расслабьте живот»

- Наблюдал, как первые зрители заподозрили вас в пропаганде разводов.

- Никто не говорит, что развод - это прекрасно. Нет, это очень больно. Я сама через это прошла. Радости он не приносит ни мужчине, ни женщине. Но кино не дает рецептов. Кино предлагает альтернативу. Просто я в свое время поняла, что одной быть не страшно, и захотела об этом сказать.

Когда-то я работала на Пятом телеканале в Петербурге, делала телепрограмму «Наболевший вопрос». Одна из программ была про развод. И там одна женщина выступала со своей историей. Слушая ее монолог, невозможно было поверить в то, что она развелась с мужем семь лет назад... Наверное, тогда у меня появилась эта идея, желание каким-то образом успокоить ее и всех нас. Сказать, как обычно говорят врачи-гинекологи: «Женщина, расслабьте живот!»

- Уверен, что у вас еще немало идей. Что дальше?

- У меня есть еще одна история, вернее, намек на историю, которая, я надеюсь, порадует девушек. Она будет посвящена популярному у нас феномену, когда женщины собираются вместе и с тренером-мужчиной отправляются в горы. И молчат, не едят, ждут просветления. Мы все знаем, чего ждем в этот момент. Какого, так сказать, просветления. Иначе говоря, у меня есть мысль написать историю про то, как люди знакомятся. Совершенно вроде бы не подходящие друг другу мужчина и женщина, которые на самом деле созданы друг для друга. А еще мне очень хочется снять комедийный боевик! Хотя загадывать ничего нельзя. Я поняла это, когда абсолютно случайно забеременела своим третьим ребенком. Так что, как будет - так будет.