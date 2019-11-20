Как выбрать пуховик: советы экспертов Роскачества

Наполнитель: натуральный или синтетический?

И у тех и у других есть свои плюсы и минусы.

Синтетические:

Просты в уходе: их легко стирать и сушить, так как синтетические волокна поглощают воду в минимальных количествах, не лезут, не сбиваются в комки.

Не вызывают аллергии в отличие от натуральных - пуха и пера.

Как правило, объемные, часто тяжелые.

Из пуха и пера:

Легче, занимают меньше места в шкафу.

Теплее, чем из синтетики.

Сложнее стирать и сушить - они сваливаются в комки, долго сохнут.

Куртки из пухо-перовой смеси довольно сложны в уходе.

Чем больше в утеплителе пера, тем пуховик, во-первых, холоднее, во-вторых, тяжелее. То обстоятельство, что перо в десятки раз дешевле пуха, позволяет недобросовестным производителям экономить на потребителе.

Какая ткань лучше

Ткани должны быть водо- и ветронепроницаемыми, чтобы сохранять тепло. А также воздухо- и паропроницаемыми, чтобы пропускать сквозь себя излишнее тепло, не давая превращать его во влагу.

- Лучше всего под это описание подходят мембранные и смесовые ткани. Подкладка из натуральных материалов более комфортная, но дорогая. В среднем ценовом сегменте используют подкладку из полиэстера или вискозы, - поясняет доцент кафедры материаловедения и товарной экспертизы Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина Алла Курденкова.

На размер больше

Куртка не должна стеснять движения. Выбирать изделие лучше на размер больше, в таком случае оно будет комфортней при носке и дольше прослужит.

ВАЖНО!

Чтобы пух не лез

Чтобы пух не вылезал из пуховика, он должен быть заключен в многослойную «тюрьму»: чехол, подкладочную ткань. Наполнитель должен быть равномерно распределен по поверхности изделия.

Предотвратить «миграцию» пуха может правильная простежка куртки - лучше всего, когда максимальное расстояние между пуховыми секциями составляет 15 сантиметров. Это позволяет наполнителю равномерно распределяться по всему объему куртки.

КСТАТИ

Детские комбинезоны: молния и светоотражающие элементы

Все перечисленные пункты относятся и к детским вещам. Натуральные ткани и наполнители греют лучше, но они могут вызывать аллергические проявления. Должна быть правильная длина. Но есть еще моменты, на которые стоит обратить внимание при покупке детских зимних вещей.

- Молнию выбирайте металлическую, крепкую, надежную. Она должна иметь тканевую защиту с двух сторон.

- На куртке обязательно должны быть светоотражающие элементы: с ними ребенка легче заметить в темное время суток.

- Очень желательны специальные напульсники и планка-пластрон - защищающий элемент, чтобы не поцарапать молнией подбородок. Напульсники или манжеты на рукавах куртки не позволят ребенку замерзнуть, а снегозащитные детали в нижней части брюк не дадут снегу набиться под штанину.