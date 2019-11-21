Как работает биржа

Если у вас есть сбережения в банке, да еще и в разных валютах - вам уже можно позавидовать. Но на этом список финансовых инструментов не заканчивается. Доходность по вкладам снижается и будет снижаться дальше. Чтобы получать более высокую прибыль, стоит поучиться инвестициям. Давайте разберемся, как это правильно сделать, с чего лучше начать и какие риски и возможности дает путь инвестора.

КАК УСТРОЕН ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Есть несколько видов бирж: фондовая, валютная, сырьевая. Наиболее интересна для частного инвестора первая. На ней торгуются ценные бумаги. Они бывают двух видов: акции и облигации. Если вы покупаете акцию, то становитесь собственником компании и имеете право на часть прибыли. Если приобретаете облигацию - становитесь кредитором и спустя время вам обязаны вернуть деньги с процентами.

Самостоятельно купить ценные бумаги невозможно. Для этого есть так называемые профессиональные участники рынка. Чтобы стать инвестором, нужно заключить договор с брокерской компанией, у которой есть лицензия ЦБ. Она откроет счет и предоставит доступ к торговой системе. Сделки совершаются онлайн через компьютер или смартфон. Несколько кликов - и можно стать собственником или кредитором Газпрома, Сбербанка и даже американской корпорации Apple. Но такая технологическая простота таит в себе риски…

ШКОЛА СПЕКУЛЯНТА

Торговать на бирже в последние пару лет стало очень просто. Зашел в мобильное приложение. Выбрал ценную бумагу, нажал кнопку «Купить» и превратил свои деньги в ценные бумаги. Захотел продать бумагу - нажал другую виртуальную кнопку и снова оказался при деньгах. Но есть один нюанс. За каждую сделку вы платите комиссию посредникам - брокеру и бирже. Она сравнительно небольшая (в среднем 0,1%), но если покупать и продавать акции и облигации слишком часто, можно лишиться крупной суммы денег.

Начинающие инвесторы часто воспринимают биржу как возможность сорвать куш - что-то вроде онлайн-казино или скачек на ипподроме. Мол, удалось все правильно рассчитать и поставить на победную лошадку - стал мультимиллионером. Для этого нужно просто дешево скупать акции, а потом дорого их продавать. Именно такой стратегии и тактике, к сожалению, учат почти на всех биржевых курсах при крупных брокерских компаниях.

ПОКУПАТЬ ПОСТОЯННО, НИКОГДА НЕ ПРОДАВАТЬ

Увлечение спекуляциями приводит к тому, что тысячи начинающих инвесторов пытаются обыграть рынок. Кто-то анализирует финансовую отчетность и ищет недооцененные акции, а кто-то верит в «японские свечи» технического анализа, пытаясь отыскать на графиках знаки будущего роста или падения. То есть тратят уйму времени в поисках идеальной инвестиционной стратегии. Кому-то действительно везет, но большинство либо теряют деньги, либо остаются при своих.

По мнению экспертов, лучший метод инвестирования для начинающих - покупать ценные бумаги и держать их. Как правило, котировки акций растут быстрее инфляции и других активов. Плюс они приносят постоянный доход в виде дивидендов. Некоторые российские компании платят по 7 - 10% ежегодно. Облигации тоже приносят хороший доход в виде купонов. Они, как правило, выше, чем ставка по банковскому депозиту.

СЛОВАРИК «КП»

Между страхом и жадностью

Базовый принцип инвестиций - чем выше потенциальная доходность, тем выше риск. И наоборот. Самые защищенные и гарантированные вложения приносят маленькую прибыль. Простой пример - гособлигации. Доход по ним едва превышает прибыль по банковскому вкладу. Но при этом риск стремится к нулю. Другое дело - акции небольшой технологической компании. Они могут «выстрелить» и всего за несколько лет вырасти в десятки раз (как это произошло с Apple или Фейсбуком), а могут подешеветь на порядок, потому что ожидания инвесторов не оправдались.

Здесь каждый инвестор выбирает собственную стратегию. Может либо сохранить сбережения, но в этом случае прибыль едва покроет инфляцию. Либо рискнуть, но при этом шансы выиграть или проиграть примерно равны. В любом случае обещания сверхвысоких прибылей должны проходить проверку скепсисом.

Синоним выражения «риск/доходность» - между страхом и жадностью. С одной стороны, инвесторы боятся потерять свои деньги. С другой - хотят заработать как можно больше. В идеале нужно найти некий баланс.

Советы «КП»

Пошаговая инструкция для инвестора-«чайника»

Создайте резервный фонд. У вас должна быть заначка на случай финансового форс-мажора. И она должна лежать в банке. Объем - чтобы хватило на шесть месяцев безбедной жизни, если потеряете работу или другой источник дохода. Создали кубышку, а свободные деньги остались? Тогда и только тогда можно подумать об инвестициях.

Научитесь азам. Прочитайте пару классических книжек про биржу и инвестиции. Сходите на курсы. Многие компании проводят их бесплатно. Но будьте осторожны: часто брокеры намеренно учат клиентов спекуляциям. Вам это не нужно.

Выберите брокера с лицензией ЦБ и наиболее выгодными расценками. Реестр есть на официальном сайте Банка России в разделе «Финансовые рынки». Многие крупные банки предлагают клиентам открыть брокерский счет у них. Обычно так удобнее.

Вместо обычного брокерского счета открывайте ИИС. Если государство предлагает вернуть вам часть вложенных денег в виде налогового вычета, грешно этим не пользоваться.

Начните инвестировать. Можете покупать паи индексного ПИФа или выбирать ценные бумаги самостоятельно. На первом этапе лучше вкладывать деньги в акции и облигации самых крупных компаний. Их называют «голубыми фишками». За основу можно взять список бумаг, которые входят в индекс Мосбиржи.

Покупайте акции и облигации регулярно, а не время от времени. Так вы сможете создать сбалансированный портфель и не зависеть от колебаний котировок. Главное - не реагировать на возможные провалы рынка. Покупать на падении даже выгоднее. Это принесет более высокий доход в будущем. Пытаться найти наиболее удачное время для вложений зачастую не имеет смысла. Точно предсказать, как будут вести себя котировки в будущем, не может ни один даже самый опытный инвестор.

Храните деньги в разных активах. Такая стратегия называется диверсификацией. В вашем портфеле должно лежать 8 - 10 ценных бумаг разных компаний из разных отраслей. Это снизит риск потерять сбережения, если одна из компаний обанкротится или ее котировки обрушатся из-за плохих новостей. Чтобы исключить валютный риск, вкладывать можно как в российские, так и в зарубежные ценные бумаги. Их тоже можно купить с помощью брокерской компании.

ОСТОРОЖНО:

Есть риск потерять деньги

Три опасные стратегии

Чем опасны для начинающего инвестора доверительное управление, биржевые роботы и торги на «Форексе».

1. Не доверяй управляющим

На рынке очень много компаний, которые предлагают взять ваши деньги в доверительное управление и показать доходность выше рынка. Статистика, к сожалению, доказывает обратное. Большинство «профессионалов» проигрывают индексу. При этом договор написан таким образом, что прибылью вы делитесь, а все убытки берете на себя. Более того, некоторые управляющие берут сразу две комиссии: 1 - 2% от суммы всех активов и 5 - 10% от полученной прибыли.

- Даже если управляющий говорит вам, что он берет комиссию только с прибыли, это означает следующее. Он возьмет ваши деньги и начнет вкладывать в максимально рискованные активы, надеясь получить суперприбыль. Если ему и вам повезет, он возьмет свои 10 - 20%, а вам достанется львиная часть дохода. И это выглядит честно. Но если риск не оправдается и инвестиции принесут крупные убытки, все они будут вашими. Управляющий ничем не рискует, - комментирует Сергей Спирин, эксперт по личным финансам, автор блога «Записки инвестора».

2. Чем опасны торговые роботы

Еще один почти проверенный способ лишиться своих сбережений - купить биржевого робота. Некоторые опытные трейдеры продвигают автоматическую систему торговли, которую они-де разработали на основе многолетнего опыта.

Для покупателей все просто. Мол, загружаете специальную программу, которая сама торгует и ищет лучшие возможности для покупки/продажи акций. Стоят такие роботы баснословных денег (обычно несколько сотен тысяч рублей). А результат предсказать невозможно. В большинстве случаев это тоже развод. Повлиять на алгоритм работы бездушного автомата вы не можете, плюс нужно платить деньги за обновление программы.

Даже если все по-честному и опытный трейдер действительно хочет озолотить незнакомых ему людей, риски все равно остаются на частном инвесторе, а продавец не несет никаких обязательств.

3. Валютный азарт

Российский финансовый рынок удивительный. До сих пор в стране больше тех, кто играет в онлайн-казино и спекулирует на «Форексе», чем вкладывает деньги на официальном фондовом рынке. Торги валютой - это не инвестиции, а азартная игра. Причем с неочевидным результатом для игроков. Именно поэтому Центробанк недавно отозвал лицензии почти у всех форекс-дилеров в стране.

Основные риски для частных инвесторов: высокие комиссии за сделки и большое кредитное плечо. Игроков вынуждают чаще торговать (и каждый раз платить комиссию), а также делать это на заемные деньги. Кредитное плечо доходит до 1 к 100. Это означает, что на один доллар своих денег можно взять в кредит еще 99 чужих долларов и тем самым повысить потенциальный доход в 100 раз. Но это лишь один из сценариев, о которых рассказывают на курсах по торгам на валютном рынке. Другой сценарий, вероятность которого - те же 50%, не такой радужный. Если вы не угадали движение, то убыток всего в 1% убьет весь ваш депозит. Плюс кредит вам предоставляют, естественно, не бесплатно. В таких условиях большинство клиентов форекс-компаний проигрывают все деньги за несколько месяцев.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

вашифинансы.рф

fincult.info

moex.com

kp.ru/daily/nelishnie-dengi/

Вопрос - Ребром

А что если мои деньги украдут?

Защита инвесторов на бирже выстроена не хуже, чем в банке. Акции и облигации выпускаются только в электронном виде. Учет прав ведут специальные компании-депозитарии. Они хранят всю информацию о том, кому какие ценные бумаги принадлежат. Если брокер обанкротится (а такое бывает очень редко), ваши акции передадут другому брокеру, а их владельцем останетесь вы. Главное, чтобы у брокера была лицензия ЦБ, а ваши деньги были вложены в ценные бумаги, а не лежали на счете у брокера в виде наличных.

МНЕНИЯ ГУРУ

«Вместо поиска иголки купите стог сена целиком»

Джон Богл, американский предприниматель и инвестор:

- В мире существуют сотни рынков и тысячи акций, но вам необязательно изучать каждый рынок и подбирать недооцененные и наиболее перспективные ценные бумаги. Это отнимает много сил и времени. Чтобы хоть немного преуспеть, вам придется потратить время на изучение макроэкономической ситуации, чтение отчетности отдельных компаний, следить за бизнес-новостями, то есть держать руку на пульсе рынков. Все эти действия вызывают то желание продавать и покупать, то апатию и стремление выйти в кеш. У большинства людей нет на это ни времени, ни желания, нет и железных нервов. Самое простое решение для большинства инвесторов - вложиться сразу в весь рынок, например купить акции индексного инвестиционного фонда (в России - индексные ПИФы. - Ред.). То есть вместо поиска иголки купить стог сена целиком.

«Любая коррекция на бирже сменяется восстановлением»

Уоррен Баффетт, американский предприниматель и крупнейший в мире инвестор:

- Дисциплина - это то, что отличает успешного инвестора от неуспешного. Выбрав пассивную стратегию инвестирования («купил и держи») и четко определив свою финансовую цель, не отклоняйтесь от заданного курса, что бы ни происходило на рынке. Помните, что каждая коррекция на фондовом рынке, когда часть активов в вашем портфеле может показывать отрицательные доходности, как правило, заканчивается восстановлением. Поэтому, если вы решили инвестировать на 5, 10, 30 лет, не выводите деньги раньше срока, делайте регулярные ребалансировки. Отсутствие инвестиционной дисциплины - кратчайший путь к убыткам.

И ВЫЧЕТ В ПРИДАЧУ

Какие преимущества дает ИИС

Наиболее удобный и выгодный способ начать торговать на бирже - открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). По нему вы можете получать тройной доход. Во-первых, от дивидендов, которые компании платят из чистой прибыли по акциям, и купонов, выплачиваемых по облигациям. Во-вторых, от налогового вычета, который дает государство (13% от вложенной суммы или от полученного дохода). И в-третьих, котировки акций на долгих сроках всегда растут.

Для льготных инвестиций есть лишь два ограничения. Первое - вычет первого типа можно получить не более чем с 400 тысяч рублей в год (то есть 52 тысячи рублей на руки, если у вас есть доход, с которого уплачивался НДФЛ). Второе - чтобы иметь право на вычет, нельзя снимать основную сумму со счета в течение трех лет. При этом начисленные дивиденды и купоны тратить можно.

Прибыль по ИИС почти вдвое выше, чем по банковскому депозиту. Если вы вложите деньги в гособлигации (сейчас их доходность - около 7% годовых) и получите налоговый вычет, средняя доходность за три года составит 11 - 12% годовых. Для сравнения: банки предлагают по вкладам 6 - 7% годовых, но трехлетние депозиты - сейчас редкость.