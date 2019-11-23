Елизавета II красится сама, а туфли за нее разнашивает стилист

О жизни Елизаветы II, кажется, рассказано все. Журналисты заглянули в ее сумочку, рассматривали фактически под микроскопом ее кабинет. Но всякий раз появляются такие подробности королевского быта, о которых раньше мир и не знал. В этот раз обет молчания нарушила личный костюмер Елизаветы II Анджела Келли.

Келли начала свой путь в резиденции монарха с должности старшего костюмера в 1994 году. За эти годы она смогла стать для королевы не только персональным дизайнером, но еще и личным советником и даже верным другом. Недавно Келли опубликовала книгу «Обратная сторона медали: королева, костюмер и гардероб», где поведала (с позволения ее величества) о еще нераскрытых тайнах Букингемского дворца.

Автор книги личный костюмер Елизаветы II Анджела Келли.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Без жесткого протокола

Все привыкли считать, что вся жизнь королевской семьи подчинена строгому протоколу. Шаг в сторону - уже не комильфо. Но оказалось, это далеко не так. Например, в 2009 году во время визита президента США Барака Обамы в Великобританию его супруга Мишель обняла королеву. Пресса яростно набросилась на жену американского лидера, обвинив ее в нарушении протокола и оскорблении всей британской короны. Но, как выяснилось, ничего страшного в этом поступке не было. Да и вообще, Елизавета II сама позволила Мишель Обаме себя обнять.

Первая Леди США приобняла Королеву и английская пресса долго мусолила этот скандал.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Это было естественное желание королевы выразить любовь и уважение к этой замечательной женщине, и не существует протокола, которого следовало бы придерживаться в данном случае. Это порыв. Они стояли близко и тепло приобнимали друг друга, - пишет в своей книге Анджела Келли. - Когда кто-либо хочет проявить нежные чувства или просто помочь пройти ее величеству несколько ступеней, это просто человеческая доброта. И королева с благодарностью принимает ее».

«Нет строгих правил, которым нужно следовать во время знакомства с королевой, - поясняет костюмер. - Вы можете сделать реверанс перед ее величеством, а можете и нет. Конечно, большинство людей приседают или кланяются. Каждое утро я приветствую королеву реверансом, но поскольку я вижу ее довольно часто, то в течение дня я не повторяю этот жест постоянно. Исключение, если мы находимся на публике».

Чей туфля?

Пожалуй, каждая девушка мечтала хоть раз в жизни превратиться в принцессу. Королевские покои, целая армия слуг, стилисты, полный гардероб одежды. Все сделают за тебя. Правда, Елизавета II не ищет легких путей и, например, категорически отказывается от услуг визажистов. Каждый день она сама делает себе макияж.

Но и тут есть исключения. Анджеле Келли удалось убедить монарха, что стоит приглашать визажиста хотя бы для подготовки к съемкам традиционного телеобращения британской королевы перед Рождеством. Елизавета II долго думала и в итоге согласилась.

Елизавета II во время Рождественского обращения к британцам.Фото: REUTERS

Единственное, что королева отказывается делать сама, так это разнашивать новую обувь.

«Я тот самый человек, который разнашивает туфли ее величества, прежде чем она их наденет, - призналась Анджела Келли. - У нас один размер ноги. У королевы очень мало времени, и, чтобы она чувствовала себя комфортно на мероприятиях, я разнашиваю ее обувь».

Крестильную рубашку красили чаем

Больше 10 лет назад Елизавета II и Анджела Келли решили заменить крестильную рубашку Виндзоров. Ее заказала еще в 1841 году королева Виктория, и более столетия в нее облачали всех новорожденных младенцев королевской семьи во время крестин. Но в 2004 году ее величество посчитала, что наряд уже обтрепался, и приказала сделать копию.

Когда ткани были найдены, оказалось, что кружева и атлас не сочетаются по цвету.

«Вместе с королевой мы нашли кружево, которое бы сочеталось с тканями, изготовленными для нас в Италии, - вспоминает в книге Анджела Келли. - Чтобы оно выглядело аутентичным, мы выкрасили его в йоркширском чае (самом крепком, какой мы только смогли заварить). Каждый кусочек кружева мы помещали в миску с чаем и держали около пяти минут, регулярно проверяя, удалось ли добиться нужного оттенка. На каждом этапе я показывала королеве результат окрашивания. Ее величеству было очень интересно наблюдать за процессом. Всего создание реплики заняло около девяти месяцев».

Принц Луи Кембриджский в крестильной рубашке Виндзоров на руках у мамы, 2018 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подмену крестильной рубашки никто не заметил. В нее уже наряжали троих детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а также сына принца Гарри и Меган Маркл.

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Агент ее величества

Несмотря на свой почтенный возраст и высокий статус, британская королева не прочь поучаствовать в авантюрах. В 2011 году режиссер Дэнни Бойл предложил ей сняться в видеоролике для открытия летних Олимпийских игр в Лондоне. Ее партнером по кадру должен был стать не кто иной как Джеймс Бонд в исполнении актера Дэниела Крейга. Елизавета приняла предложение не задумываясь.

«Королева без колебаний согласилась и ответила: «Конечно, я скажу что-нибудь. В конце концов Бонд прибудет, чтобы спасти меня», - пишет Келли, участвовавшая в переговорах с режиссером. - Я спросила королеву, какую фразу она хотела бы произнести в кадре в момент встречи с агентом 007: «Добрый вечер, Джеймс» или «Добрый вечер, мистер Бонд»? И королева выбрала последнюю, ей было важно произнести эту культовую фразу».

Самой же Анджеле Келли поручили сшить два одинаковых персиковых платья для съемок видеоролика. Одно - для королевы, второе - для каскадера, в котором тому предстояло выпрыгивать из вертолета и приземляться на стадионе в момент открытия Олимпиады (ролик был так смонтирован, что в первые секунды можно было подумать, что с парашютом прыгнула сама королева).