Можно ли верить врачам из Интернета

Во времена СССР люди часами сидели перед экранами телевизоров - заряжали воду, кремы и лечили болезни.

Аллан Чумак считался гуру, и люди внимали каждому его слову. Сейчас старые пузатые телевизоры отправились на свалку, а их место заняли смартфоны. Теперь в интернете сотни сайтов «специалистов», вещающих о здоровье и том, как его сберечь и преумножить. Но можно ли доверять докторам в сети? «Комсомолка» разбиралась вместе с экспертами на научно-медицинском форуме FutureMed.

Диагнозы направо и налево

Феномен последних лет - популярные блогеры, которые консультируют в соцсетях и ставят медицинские диагнозы, особо не погружаясь в историю болезни. И люди им верят - часто себе во вред!

- Ко мне обратилась пациентка К.: у нее был паралич ноги, отсутствие чувствительности. Долгое время женщина лечилась при помощи методов биохакинга, - рассказывает врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук Алексей Кащеев. - Она вырастила огромную менингиому, пока принимала различные БАДы по совету одного из интернет-докторов. Через сутки после операции у нее задвигался палец, через три месяца она начала ходить с ходунками. Но большего прогресса ей, увы, теперь не достичь.

И это лишь одна из массы подобных историй. Благодаря интернету каждый может сотворить себе кумира или им стать. Диплом врача роли не играет. Главное - уметь убедительно подать себя.

- Большинство популярных интернет-специалистов занимаются медицинским просвещением, - говорит руководитель проекта «Здоровые дети» и медиапроектов Mail.Ru Евгений Паперный. - Плюс в том, что кто-то и правда задумывается о своем здоровье, например, начинает правильно питаться. А минус в том, что из этих блогов часто получают неадекватные советы.

Даже фото документов о медицинском образовании из профиля блогера не гарантия, что доктор знающий. Хотя бы потому, что фото несложно подделать. Одну из инстаграм-гуру, Елену Корнилову, пришлось выводить на чистую воду комиссии РАН по борьбе с лженаукой. Ученым удалось доказать, что представленные дамой документы о медицинском и научно-техническом образовании не вызывают доверия. Но это не мешает Корниловой до сих пор раздавать советы по оздоровлению и рекомендовать различные БАДы - предлагается покупать их по ее персональному промокоду. Обычно по такой схеме определенный процент с покупки идет тому, кто рекламировал товар.

Другая популярная дама с миллионной аудиторией вещает, как победить аллергию, и даже продает курсы, на которых делится подробностями своего учения. И мало кого смущает, что у многодетной мамочки с красивыми постановочными фото нет медицинского образования.

КОНКРЕТНО

Блогеры, которым можно доверять

Грамотные специалисты в интернете тоже есть. Врач-невролог, автор серии книг «Модицина» Никита Жуков уверен, что у общения между врачом и пациентом в режиме онлайн есть будущее.

- Да, резать скальпелем удаленно не получится, - говорит Жуков. - Но есть немало врачебных специальностей, в которых консультация через интернет реальна. В конце концов это удобно!

Список Евгения Паперного

- Педиатр, кандидат медицинских наук Анна Левадная

www.instagram.com/doctor_annamama (1,6 млн подписчиков)

- Акушер-гинеколог Ольга Белоконь

www.instagram.com/doctor_belokon (1,5 млн подписчиков)

- Группа ВКонтакте педиатра Сергея Бутрия «Заметки детского врача» (123 тыс. подписчиков)

- Андролог-уролог Андрей Лычагин

www.instagram.com/androlog_msk (148 тыс. подписчиков)

Список «Комсомолки»

- Врач-педиатр, вакцинолог, главврач частного медицинского центра Евгений Тимаков

www.instagram.com/dr.timakov7777

- Врач уролог-андролог, детский хирург, педиатр, сексолог Дмитрий Тарусин (руководитель Московского городского центра охраны репродуктивного здоровья подростков Морозовской детской городской клинической больницы)

www.facebook.com/tarusindi

- Эндокринолог, к. м. н, врач университетской клиники МГУ Зухра Павлова

www.zen.yandex.ru/doctorpavlova

САМ СЕБЕ ЭСКУЛАП

«У меня тоже такое было»

Больные дают советы друг другу

Еще один бич - форумы, на которых пациенты дают советы друг другу, основываясь на собственном опыте. Чуть ли не каждое сообщение начинается фразой: «У меня тоже такое было, оказалось, что это...» Доктор Алексей Кащеев предостерегает от такого подхода.

- Умение врача задавать вопросы имеет огромное значение, - говорит он. - Это позволяет специалисту составить гипотезу и подтвердить (или опровергнуть) ее. Если вопросы не задают, а предлагают информацию просто так - шансов ошибочной диагностики довольно много.

- Ничто не может запретить человеку действовать неконструктивно, - признает Алексей Кащеев. - Даже если мы запретим всех фейковых врачей, даже если Инстаграм запретим, интернет... И до появления соцсетей люди давали друг другу идиотские врачебные советы. Просто теперь проблема ярче высветилась.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Поиск диагнозов в сети - отнюдь не чисто российская забава. Вот что показало исследование привычек американцев:

65% опрошенных в попытках самостоятельно установить причину недуга просматривают интернет-поисковики;

74% из них найденные диагнозы пугают еще сильнее;

40% диагнозов, поставленных с помощью сети, оказываются ложными.