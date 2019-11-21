Лечим насморк: Чеснок в ноздри не совать, капли с маслом не закапывать

Насморк - частая проблема у детей, особенно осенью и зимой. Большинство родителей тут же бросаются на борьбу с недугом, чтобы ребенок не разболелся. И зря!

- За ночь у ребенка в носу выделяется слизь, которая в течение дня может отходить в количестве от 20 до 200 мл, - поясняет главврач одной из столичных клиник педиатр Евгений Тимаков. - Это защитный механизм против всяческих вирусов и прочих частиц в воздухе. Когда в организм попадает инфекция, слизи начинает вырабатываться больше. И часто родители действуют неправильно.

Основные ошибки

- Закупоривать окна в квартире. В результате в комнатах - прожаренный батареями сухой воздух, температура выше 22 градусов. Чем жарче дома, тем суше слизистые оболочки и тем проще вирусам проникнуть внутрь организма.

- Прогревать нос в первые дни заболевания. Покатать вареное яйцо, приложить к ноздрям и щекам носок, набитый горячей солью... Это увеличивает отек слизистых, затрудняет отхождение слизи и может привести к осложнениям.

- Закапывать капли с маслом. Эти препараты содержат эфирные масла, многие из которых опасны для малышей первых трех лет жизни. А у более взрослых детей (и совершеннолетних) есть риск вдохнуть каплю «лекарства». Попав в бронхи или легкие, масло может вызвать воспаление!

- Злоупотреблять сосудосуживающими спреями и каплями. В последние несколько лет насморк не лечат сосудосуживающими препаратами: доказано, что они могут спровоцировать привыкание.

- Засовывать зубчик чеснока в нос. Во-первых, это вызовет сильный ожог слизистой даже у взрослого. Во-вторых, вы можете засунуть дольку чеснока слишком глубоко, и доставать его из ноздри придется травматологу. В-третьих, доказано, что эта процедура у детей может вызвать аллергическую реакцию.

Действуем правильно

- Проветриваем комнату и увлажняем воздух! Если есть возможность, уменьшаем мощность батареи. Оптимальная температура в комнате 18 - 22 градуса, влажность 65 - 70% . Это лучшие параметры и для грудничков, и для детей 5 - 7 лет. В отопительный сезон таких показателей влажности без увлажнителя не достичь, так что стоит обзавестись им, если еще не успели.

Уборка смоет вирусы, осевшие на поверхностях, и дополнительно увлажнит воздух.

- Промываем нос солевыми растворами. Именно промывание помогает эффективно удалить вирусы и бактерии со слизистой. Обратите внимание: спреи с сильной струей нельзя применять для промывания носа у малышей. Мощный поток воды может подтолкнуть инфекцию к ушам, что приведет к отиту.

- Если отек сильный, сосудосуживающие капли применяем исключительно по назначению врача и в точности по инструкции! Передозировка опасна!

- Если слизь стала густой, разжижаем ее солевыми или физиологическими растворами и вымываем, например, с помощью аспираторов (по-простому - соплеотсосов). Солевой раствор можно сделать самостоятельно: чайную ложку соли развести в стакане 250 мл кипяченой воды и остудить.

- Если жидкость из носа стала желтого или зеленого цвета, обязательно обращаемся к врачу. Возможно присоединение бактериальной инфекции, тогда понадобится назначение антибиотиков.

НА ЗАМЕТКУ

Пыхтим, как ежики, сопим, как чайник

Насморк у малыша становится огромной проблемой, потому что с забитым носом он ни есть нормально не может, ни спать. А сморкаться просто не умеет. Конечно, грудничок эту науку освоить не в состоянии, но полуторагодовалого ребенка уже можно пытаться научить очищать нос.

- Ветер, ветер, ты могуч

Сначала учим малыша выдувать воздух ртом. Положите перышко или небольшой кусочек бумажной салфетки на стол перед собой и ребенком. «Смотри, как я дую на перышко, и перышко летит! А ты так сможешь?» Когда у ребенка станет получаться, то же самое нужно проделать носом, закрывая рот ладошкой. Сначала двумя ноздрями, потом, усложняя, - одной.

- Сила - не в колючках

Предложите ребенку научиться пыхтеть, как ежики. Тоже сначала двумя ноздрями, затем одной.

- О, у нас закипело!

Продемонстрируйте, как кипит чайник и у него валит пар из носика. Попробуйте пыхтеть, как это делает закипающий чайник. Попросите ребенка показать, как «закипает» он.

В ТЕМУ

Привиться от гриппа еще не поздно

Самым лучшим средством профилактики является прививка. Она дает от 60 до 90 процентов защиты. И даже если после прививки вы заболеете, осложнения, которыми так опасен грипп, будут не страшны. А болезнь будет протекать легче обычного.

Врачи всегда рекомендуют сделать прививки заблаговременно, чтобы к моменту начала эпидемии иммунитет уже успел выработаться. Для этого требуется неделя. Поэтому обычно прививочную компанию стараются проводить в сентябре - октябре. Но в этом году, по данным Роспотребнадзора, ситуация с гриппом до сих пор спокойная на всей территории России и в других европейских странах. Так что прививку не поздно сделать и сейчас.

ЗНАЙ!

Сморкаться по науке

Казалось бы, что тут сложного? Однако есть и свои тонкости. Оговоримся сразу: мы не об этикете, а исключительно о медицинской стороне вопроса.

- Прочищаем ноздри не одновременно, а по одной. Это важно. Зажимаем пальцем одну ноздрю, приотрываем рот, чтобы уравновесить давление внутри носоглотки и снаружи, и сильно дуем в платок другой ноздрей. Если закрывать одновременно обе дырочки носа, рискуем «надуть» инфекцию в среднее ухо или гайморову пазуху. Ну или разболятся от возникших вибраций барабанной перепонки уши. От излишней натуги может лопнуть сосудик в носу и начнется кровотечение - не смертельно, но приятного все равно мало.

- Используем бумажный носовой платок - одноразовый! Его после использования сразу выкидываем. Тканевый, если вы еще пользуетесь им, после единственного использования нужно отправить в стирку. И потом желательно прогладить утюгом для обеззараживания.