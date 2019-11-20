Не суши свою пироженку: Алена Водонаева вместе с мамой представили новую книгу рецептов

Всю неделю Алена Водонаева интенсивно интриговала по поводу выхода кулинарной книги. Сначала - выложила в Инстаграм фото постройневшей мамы в красивом зеленом платье а ля «Бесприданница». Потом - свою попу в джинсовых шортах. Накануне дня «икс» звезда исполнила зажигательный тверк, сопроводив видео пояснением: «Неистово радуюсь тому, что сегодня наконец-то состоится первая ( закрытая ) презентация книги «Мамин торт».

alenavodonaeva Неистово радуюсь тому, что сегодня наконец-то состоится первая ( закрытая ) презентация книги Мамин торт Делаю маску на лицо и собираться Люблю вас и вечером в сторис возьму вас с собой на вечеринку

В Сохо играло веселое тынц-тынц-тынц, на входе встречали обе Водонаевы, но не тверковали. Мама - удивительно приятная на вид женщина - была в том самом зеленом платье. Сама Алена в новом наряде цвета бедра испуганной нимфы и в зеленых босоножках цвета платья мамы. В ушах у звезды красовались смешные сережки в виде чайника и голубой чашки. Книга «Мамин торт» стала второй книгой звезды. Год назад откровенная автобиография «Голая» разошлась со свистом. Многие помнят, что в разделе «секс» Алена уже делилась кулинарными пристрастиями. Например, признавалась, что любит шоколадные обертывания, падка на сладкое в период ПМС, не любит мужчин с «корнишонами» на причинном месте и не понимает женщин, которые «сушат свою пироженку»: «через 10 лет она засохнет и уже никому не будет нужна».

В ушах у звезды красовались смешные сережки в виде чайника и голубой чашкиФото: Евгения СУНДУКЯН

Вообще последнее время издание кулинарных (или поэтических) сборников становится повальным увлечением среди випов. Причем, иногда сами випы в шоке от рецептов, которые в этих книгах публикуют. Помню, как на презентации одного кулинарного сборника модная кулинарная блогерша не смогла ответить на вопросы журналистов и только раздраженно махнула рукой: да что пристали, я вообще все это не ем и не готовлю.

Во время презентации фирменной выпечкой не угощали, но сомнения в подлинности рецептов развеяла обаятельная мама Водонаевой. Лариса Валентиновна рассказала, что целый год писала рецепты от руки, «чтобы все всем было понятно», а журналисту КП даже была готова выдать секрет приготовления фирменного сметанника по рецепту, полученному еще от костромской бабушки. Правда, дочь строго пресекала попытки одиночного общения: «Только со мной», - настрого предупредила Алена.

Алена и Лариса Валентиновна Водонаевы на презентацииФото: Евгения СУНДУКЯН

Вообще, звезда почему-то была не очень-то настроена на разговоры и свернула повествовательную часть презентации. «Давайте по-быстрому, без прелюдий», - огорошила Водонаева-младшая ведущего мероприятия и отрапортовала: книга - «подарок дочерний, дочеринский, не знаю, как правильно, маме». Мама всегда хорошо готовила, поэтому на столе всегда были самые вкусные пироги. На на дни рождения поесть вкусного собиралась куча неприглашенных гостей.

"Меня это бесило", - заключила звезда.

Мама все подтвердила и еще посетовала, что ни дочь, ни сноха печь торты не умеют.

Народ очень повеселился известию о том, что один из любимых рецептов Алены - «шоколадная колбаска».

- Мы могли бы и сами догадаться, - сострил ведущий.

Тот самый кот Эскобар Фото: Издательство Бомбора

Бонусом Алена рассказала о том, что внедрила в книгу не только красивые фотографии, но и истории из личной жизни. Например, про то, как на мамин фирменный медовик покушался кот Эскобар, что она может слопать мамин торт в один присест одна и как сама Алена однажды пожадничала кусочек торта для живущей по соседству Ирины Дубцовой. (Впрочем, как показала презентация, не только ей одной). Презентация закончилась внезапно, как диван. К радости журналистов, небольшое интервью дал сын Водонаевой Богдан. Девятилетний и очень мальчик в очках с серьезным видом сообщил, что умеет готовить и в будущем унаследует широкий ассортимент папиных предприятий. А в завершение спича Богдан попросил бабушку дать автограф в книге.

Гости, заполучившие кулинарную новинку с изображением клубничного торта, с любопытством вчитывались в рецепты, надеясь найти откровения, например про яйца. Но иных откровений, кроме кулинарных, не было. По предзаказам книга рецептов уже распродалась десятитысячным тиражом. Фолловеры уже написали одобрительные комменты, мол, готовили по вашим рецептам беляши и сметанник, получилось вкусно. А Лариса Валентиновна призналась, что, вдохновившись успехом, с завтрашнего дня сядет писать новую книгу, но уже не десертов, а иных блюд. «Я бы хотела вам сказать, каких именно, но не могу, наверное, нельзя», - извинилась мама Алены.