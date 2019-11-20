17,5 миллиардов рублей – в обход Балтии и Финляндии

19 – 21 ноября в Москве проходит «Транспортная неделя». Одним из ключевых событий форума стала презентация проекта грузового терминала Lugaport, который группа компаний «Новотранс» строит в порту Усть-Луга Ленинградской области. Первую очередь терминала планируется пустить в эксплуатацию к 1 января 1923 года, еще две очереди – до конца 2024 года. Эксперты отмечают, что с завершением строительства через новый терминал начнется перевалка грузов на 17,5 млрд. рублей ежегодно (сегодня эти товары отгружаются преимущественно через порты стран Балтии). А это значит, что колоссальные средства не уйдут за границу, а пополнят российский бюджет.

ПЕРВЫЙ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ РОССИИ

Со времен СССР на территории современной России не проектировался и не строился ни один универсальный морской терминал. По оценкам экспертов, терминал Lugaport войдет в топ самых современных мировых терминалов и даст мощный импульс развитию железнодорожной инфраструктуры Северо-Запада, центральной части России и Сибири.

«Стратегия Группы компаний «Новотранс» – в том, чтобы из десяти заработанных рублей девять вкладывать в новые инфраструктурные проекты Lugaport - значимый проект для транспортной безопасности нашей страны. Его задача – перенаправить на себя российские грузы, которые сегодня идут в Прибалтику и Финляндию, в том числе зерно, - отметил президент группы компаний «Новотранс» Константин Гончаров. - Выгодное географическое положение морской гавани и возможность приема судов с большим водоизмещением будет способствовать увеличению экспортного и импортного потенциала России».

Общий объем инвестиций в проект Lugaport составит 46,5 млрд руб., из которых 38 млрд – собственные инвестиции группы компаний «Новотранс». Объем перевалки на терминале составит 24,3 млн тонн в год.

КИЛОМЕТРЫ ПРИЧАЛОВ

…Стенд компании «Новотранс» на “Транспортной неделе” украшают панорамные фотографии масштабного строительства. Пять причалов общей длиной в 1,5 километров. 73 га - площадь застройки.

К работе на побережье Балтики предприятие приступило в августе. На сегодня полностью завершены работы по погружению всех 845 свай для берегоукрепления искусственных земельных участков терминала, на 30% выполнено устройство шпунтового ограждения, на 70% закончено откосное берегоукрепление северной части образованной территории. Ведутся активные работы по созданию дамб для последующего заполнения песком площадей, где сейчас еще плещется море. На водной части строительства задействовано 16 морских платформ, плавучих кранов, буксиров и барж.

Первую очередь комплекса планируется ввести в эксплуатацию к началу 2023 года, вторую - к началу 2024 года и третью очередь - к концу 2024 года.

ДО 1100 ВАГОНОВ В СУТКИ

Терминал предназначен для перевалки угля, зерна, продуктов и других грузов. Он будет обеспечивать возможность приема до 1100 вагонов в сутки и прием и обработку судов класса Panamax, New-Panamax, Baby-Capesize с осадкой до 15,5 м (углубление дна уже ведется). Проект включен в ключевые документы развития транспортной инфраструктуры России, включая транспортную стратегию РФ до 2030 года.

Аналитическая компания Infranews провела исследование рынка грузоперевозок. Выяснилось, что в ближайшие годы спрос на уголь и ключевые экспортные продовольственные продукты будет расти. Российские предприятия химии и нефтехимии прошли глубокую реконструкцию. Сейчас выстраивают логистическую цепочку по увеличению объемов отгрузки продукции за рубеж. Экспорт леса также будет расти, не смотря на усиление регулирования со стороны властей.

«Помимо строительства универсального терминала у нас в феврале 2020 года запускается вторая очередь Вагоноремонтного завода в Прокопьевске. А в первом квартале 2021 запустим Балтийский вагоноремонтный завод в Ленобласти», - отметил Константин Гончаров.

Есть ли у руководства «Новотранса» более долгосрочные планы? Судя по всему, да. Но о них они не распространяются, акцентируя работу и внимание на запущенных масштабных проектах.

Проект в цифрах

В новый комплекс Lugaport можно привлечь, с учетом перевода части грузопотока из прибалтийских и финских портов:

-до 22 млн.т. угля и кокса;

- до 8 млн.т. зерновых, включая жмыхи и жом;

- до 7 млн.т железной руды;

- до 2 млн.т. леса в обработанном виде и пиломатериалах;

- до 2 млн.т. черных металлов.