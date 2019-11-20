Знай наших!

Россия продолжает масштабную переориентацию отечественного бизнеса на внешние рынки. В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» создано много различных инструментов, помогающих нашим производителям осваивать заграницу. Один из них - ежегодная всероссийская премия «Экспортер года». Упор делается на несырьевый экспорт. Именно его развитие - одна из важнейших задач правительства страны.

- Российский экспортный центр (РЭЦ) является организатором Премии. В 2019 году в конкурсе участвовало более 1600 компаний: 70% - представители малого предпринимательства, 30% - крупный бизнес, - рассказывает гендиректор Российского экспортного центра Андрей Слепнев.

Победители были награждены на форуме «Сделано в России» - он прошел 14 ноября в Москве. Участникам предоставили различные бонусы от РЭЦ и партнеров Премии: персональное сопровождение переговоров с иностранными партнерами, льготный тариф на обслуживание экспортного контракта, регистрацию на зарубежном рынке, обучение по ускоренной программе на базе Школы экспорта в Москве и многое другое.

Истории успехов победителей в 10 номинациях премии

1. «Экспортер года в сфере промышленности»: АО «Волжский трубный завод» (ВТЗ)

Завод входит в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК) и является одним из крупнейших российских предприятий трубной отрасли. ВТЗ производит более 800 видов труб, в том числе бесшовные трубы для нефтегазовой, химической, нефтехимической и автомобильной отраслей, машиностроения и теплоэнергетики.

- Работая в составе ТМК, предприятие имеет возможность соответствовать самым высоким запросам потребителей на зарубежных рынках, - прокомментировал победу в конкурсе управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

2. «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»: ООО «Плодоимпорт» (мы все знаем продукцию этой компании под брендом «Дядя Ваня»)

- Возможность экспортировать у нас появилась, когда мы построили собственное производство и занялись сельским хозяйством, - рассказывает директор по развитию компании Виталий Дулиенко. - Три года назад передо мной была поставлена амбициозная задача - сделать торговую марку «Дядя Ваня» глобальной. Я тогда имел небольшое представление, как это сделать. И здесь нам помог Российский экспортный центр (РЭЦ). Мы побывали с ними на крупных международных выставках. Появились контакты, партнеры. В итоге сегодня нашу продукцию можно купить почти в 20 странах на трех континентах. Также РЭЦ субсидирует расходы на транспортировку продукции, помогает со страхованием рисков. Вообще РЭЦ - это такой клуб для экспортеров с накопленным опытом, которым они могут поделиться с любым желающим экспортировать.

3. «Экспортер года в сфере услуг»: ООО «ИТ Профессиональные решения» (ITPS Group):

- Мы IT-компания. За 15 лет нашей истории мы участвовали в более чем 500 крупных проектах в 20 странах мира, среди которых страны Ближнего Востока и Азии, Юго-Восточной Азии и Африки, Латинской Америки и Европы. Стратегически развиваем бизнес в регионах нашего присутствия - Казахстан, Узбекистан, ОАЭ, Ирак. Имея значительный опыт и экспертизу в области добычи нефти и газа, мы разрабатываем собственные решения и развиваем IT-продукты и услуги, реализующие комплексное отраслевое решение. Поддержка со стороны РЭЦ серьезно нам помогает. Когда компания идет под эгидой экспортного центра - это как знак качества и поддержки со стороны государства, в нашем бизнесе это сразу повышает уровень контактов и степень доверия к предприятию.

4. «Экспортер года в сфере высоких технологий»: ООО «Промобот»

Основатель компании и директор по развитию Олег Кивокурцев:

- Мы производим человекоподобных роботов для бизнеса. Они работают администраторами, промоутерами, помощниками в бизнес-центрах. Наша продукция представлена в 35 странах: США, Британии, ОАЭ, Саудовской Аравии, в Европе. Мы продали уже более 300 единиц техники. Успешны мы за счет того, что наши роботы значительно превосходят то, что производят конкуренты. С одной стороны, мы надежны, как автомат Калашникова. Наши роботы пересекают Атлантику, и их можно сразу же включать. Нас также еще называют «Ламборгини от робототехники» - за отличный промышленный дизайн. Плюс мы превосходим конкурентов по умению наших машин распознавать речь, также они легко интегрируются со сторонними системами. И наш робот распознает 11 языков, в том числе арабский, чего нет ни у одного из конкурентов. И если в

16-м году доля экспорта у нас была 30%, то в прошлом году - уже 65%. В этом нам очень помогает РЭЦ, который дает нам стенды на различных международных выставках, где мы находим новых клиентов. Мы же инженеры, это не совсем наше - заниматься выездом на выставки. Всю организацию берет на себя именно РЭЦ.

5. «Прорыв года»: ООО «Нейрософт»

Рассказывает коммерческий директор Николай Смирнов:

- Мы производим медоборудование, которое записывает биохимические данные человека, - энцефалографы, кардиографы. Экспортом занялись в начале 2000-х годов. Тогда нашим инженерам удалость создать компактный малозатратный по энергии прибор, который подключался ко всем современным интерфейсам, работал с современными операционными системами. Для сравнения: у конкурентов такие же приборы были более габаритными, поставлялись со своими компьютерами. Мы выгодно отличались на их фоне. В результате сейчас присутствуем в 80 странах мира. А доля экспорта - 50 - 52%.

6. «Экспортер года в сфере промышленности»: научно-производственная фирма «Поток Интер»

Компания была основана в 1994 году российскими учеными-изобретателями Еленой Володиной и Александром Наголкиным. Тогда они были единственными учеными из России, принимавшими участие в разработке межгосударственного стандарта чистоты помещений.

Они рассчитывали продвигать свой продукт как в России, так и за рубежом.

В 1995 году установка обеззараживания воздуха «Поток 150МК» была отправлена на орбитальную станцию «Мир». В 2001 году была доставлена на борт Международной космической станции (МКС). А в 2009 году одну из установок «Поток» стали использовать на американском сегменте МКС по заказу NASA. Сейчас установки «Поток» зарегистрированы на территории ЕС, в Беларуси и Казахстане, в Узбекистане. Оборудование уже поставлено в десятки стран ближнего и дальнего зарубежья.

7. «Экспортер года в сфере АПК»: АО «Нижегородский масло-жировой комбинат»

Экспортировать сырье и потребительскую продукцию предприятие начало более 10 лет назад. Изначально подсолнечное масло, майонезная и маргариновая продукция поставлялись в страны СНГ и несколько стран Европы. Росту экспорта поспособствовал запуск нового завода в Оренбургской области в 2015 году.

В 2018 году совокупный объем экспорта превысил 300 тысяч тонн, сейчас в планах предприятия - рост поставок за рубеж до 1 миллиона тонн в год. Сейчас продукция компании поступает в 18 стран СНГ и Европы, США, Израиль и Китай.

8. «Экспортер года в сфере услуг»: АО «РЖД Логистика»

Рассказывает руководитель пресс-службы компании Екатерина Годлевская:

- Наша компания - стратегический партнер Российского экспортного центра. Сотрудничество крупнейшего на территории СНГ и стран Балтии логистического оператора «РЖД Логистика» и РЭЦ началось еще в 2017 году. Тогда мы совместно запустили специализированный железнодорожный сервис несырьевого экспорта в Китай. Сегодня ключевая задача в рамках сотрудничества с РЭЦ также заключается в оказании комплексных логистических услуг отечественным агропроизводителям, которые планируют отправлять свою продукцию на экспорт, в первую очередь в Китай.

9. «Экспортер года в сфере высоких технологий»: АО «ТВЭЛ»

Предприятие - один из крупнейших производителей в мире топлива для атомных станций.

- По итогам 2018 года десятилетний портфель экспортных заказов компании по основной ядерной продукции вырос на 23% и составил $13,3 млрд. Мы расширяем географию поставок не только за счет топливных контрактов по новым атомным энергоблокам, которые «Росатом» строит за рубежом, но и благодаря выходу на новые рынки топлива и его компонентов для реакторов зарубежного дизайна, - говорит старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу АО «ТВЭЛ» Олег Григорьев.

10. «Новая география»: ООО Управляющая компания «Содружество»

- Тема экспорта была актуальна для нас с момента запуска первого завода в 2007 году, - рассказывает директор департамента торговли компании Сергей Соколовский. - Мы продавали соевое масло, потом добавили рапсовое масло. Затем начали выпускать соевый белковый концентрат - он нужен в производстве кормов для скота. Продукт стал популярным, особенно в странах Скандинавии. Компания постоянно расширяла виды продукции, поставляемой на зарубежные рынки: зерно, пшеница, кукуруза. Также у нас успешный опыт работы с РЭЦ. С его помощью мы представляем себя в странах Юго-Восточной Азии - это очень интересный для нас рынок. А в целом клиенты компании находятся в 53 странах мира.