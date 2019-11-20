Общественники приступили к экологическим проверкам крупнейших промышленных гигантов

Одна из его целей - внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) на крупнейших российских промышленных предприятиях, на что будет выделено 2,4 триллиона рублей. Это позволит улучшить экологическую ситуацию в городах. Программа «Чистый воздух», которая действует в рамках нацпроекта, предусматривает снижение совокупного объема выбросов на 20% к 2024 году.

Переход на современные экологические технологии контролируют не только надзорные госорганы, но и общественники.

- Летом 2019 года Общественный совет при Минприроды решил проводить проверки внедрения НДТ на крупнейших предприятиях России, - вводит в курс Александр Закондырин, зампредседателя Общественного совета при Минприроды РФ. - В планах пока обозначены проверки трех предприятий. Первым стал Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ), который входит в компанию «РУСАЛ».

По словам Закондырина, который возглавил ревизоров-общественников, их целью было выяснить, достигается ли снижение объемов выбросов в атмосферу и с помощью каких технических средств.

- Программа максимум — сделать проверку на уровне госорганов, а также привнести более высокий уровень доверия к результатам проверок именно потому, что мы представляем общественность. - говорит Станислав Корякин, руководитель РГ «Технологии и экологические мероприятия» Общественного совета при Минприроды России.

Стоит напомнить, что КрАЗ — один из крупнейших производителей алюминия в мире с мощностью 1 миллион тонн в год. Предприятие РУСАЛа в Красноярске выбрано для контроля в том числе и потому, что на модернизацию КрАЗа и внедрение НДТ в течение нескольких лет потрачено 400 миллионов долларов. Насколько оправданы эти вложения с точки зрения экологии? Это московские эксперты выясняли в течение недели в минувшем октябре, тщательно изучив всю производственную цепочку завода. После возвращения в столицу составлен официальный итоговый документ, опубликованный на сайте Минприроды .

Во вторник, 19 ноября комиссия представила итоги проверки в Москве.

Красноярский алюминиевый завод проверку прошел успешно. Более 90% производства соответствует российским стандартам по наилучшим доступным технологиям. Три из четырех НДТ уже внедрены. Так, по словам Александра Закондырина, благодаря переводу производства на технологию «ЭкоСодерберг», выбросы в атмосферу сократились в разы. На заводе также работает онлайн-мониторинг выбросов.

- Это безусловно облегчает жизнь горожан. Технологии служат интересам людей, - говорит Закондырин, - Но в атмосфере есть сера и бензапирен, что связано со сжиганием угля, особенно активным в отопительный сезон. Плюс город не очень удачно сконструирован, в результате чего не происходит движения воздушных масс, все оседает.

Помимо внедрения НДТ, эксперты рекомендовали и другим предприятиям устанавливать автоматизированные системы измерения и учета выбросов для объективного определения экологической обстановки в столице края, дабы в случае превышения вовремя определить виновника.

По словам Зои Шаргатовой, члена Общественного совета при Росгидромете, у людей нет достаточной информации о том, чем они дышат и насколько это опасно.

- Мы не видим источника объективной информации, которым могла бы стать система экологического мониторинга, - подчеркивает она. - Специалисты должны как-то доносить до населения доступную информацию и давать простые понятные рекомендации. Такой информации в больших городах, да той же Москве, не хватает. Совершенно нормально сказать: «Сегодня такие метеорологические условия, что в совокупности с деятельностью предприятий, выбросами транспорта, складывается неблагоприятная для здоровая ситуация». Такая система безопасности не должна никого пугать.

Также, по мнению комиссии, сделать воздух чище городу Красноярску поможет перевод транспорта на более экологичные виды топлива, газификация и работа с населением по улучшению состава мелких котельных. Иначе значительных успехов не достичь.

В ближайших планах инспекторов из общественных организаций контроль еще двух предприятий, одно из которых расположено в Свердловской области. Но может ли выйти так, что заводы будут противодействовать такой проверке?

- Мы можем отправить письма в надзорные органы с требованием провести проверку, - отвечает Закондырин. - Очевидно, если компания активно вовлечена во внедрение НДТ не хочет рассказывать, значит, что-то у них не в порядке. Значит, это бумажные отчеты и никакой практической реализации. Давать поручения надзорным органам мы не можем, но рекомендовать обратить внимания на эти предприятия возможно. Есть немало механизмов посоветовать коллегам быть более открытым.