С помощью "голландского метода" эксперты докажут необходимость "регуляторной гильотины"

О необходимости введения "регуляторной гильотины" в начале 2019 году заявил Дмитрий Медведев. Все неактуальные нормативные акты, особенно те, которые противоречат современным требованиям предпринимательства должны быть отменены и больше не смогут влиять на бизнес-среду. «Борьба с бюрократическим прессом» должна стартовать уже в 2020 году.

В рамках реализации нового правового механизма Всероссийская ассоциация рыбопромышленников решила принять активное участие в инвентаризации контроля в рыбохозяйственном комплексе. А чтобы оценка имеющихся административных барьеров для бизнеса была максимально объективной ВАРПЭ привлекла экспертов - Высшую Школу экономики.

Напомним, в прошлом году по заказу ВАРПЭ ВШЭ изучила регуляторную политику в рыбопромышленной отрасли России и выявила в 55 нормативных правовых актах 550 потенциальных избыточных, устаревших и дублирующих требований. Оказалось, что финансовые потери предприятий по доставке и перегрузке уловов, выходе в море и входе в порт, ветеринарному контролю и надзору и транспортной безопасности превышают 16-17 млрд рублей в год. Сравните сами: эта сумма сопоставима с средним объемом ежегодных инвестиций с 2010 по 2018 года в отрасли. Полученные результаты легли за основу нового исследования.

Как рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев, традиционно бизнес-сообщество «доказывает» необходимость отмены тех или иных избыточных административных требований на примере имеющихся кейсов отдельно взятых предприятий. Но такой подход не имеет достаточной аргументации. По сути, он слишком общий.

"Мы решили уйти от практики сбора отдельных кейсов к обобщению и реальным расчетам, поэтому наши предложение будут основаны на оцифрованных данных затрат всей отрасли на исполнение требований законодательства. Для выполнения этой масштабной задачи мы привлекли профессионалов в сфере оценки регулирующего воздействия – Институт государственного и муниципального управления ВШЭ», -объяснил он.

Его специалисты применят для своего исследования международный опыт – так называемую «голландскую модель» или методика стандартных издержек. Западная методика была доработана для целей исследования и позволит измерить: стандартные («бумажные») затраты, которые возникают у предприятий, в связи с исполнением требований законодательства, прямые затраты и возможные убытки (перепробег, простой, задержка поставок продукции).

Директор Центра ОРВ Высшей школы экономики Даниил Цыганков, который руководит проектом, объясняет: первая часть работы будет строиться на том, чтобы выявить потенциальные обременения – эту часть можно назвать макроанализом. Второй этап – разбивка обременений по группам. Третий – глубинные интервью с профильными специалистами рыбопромышленных предприятий на предмет объективности типологии, в том числе с учетом региональных специфических требований.

"Одновременно с этим формируется исследовательский перечень данных – список судов, реально задействованных на промысле, и база квотодержателей, что в будущем позволит собрать, как мозаику, затраты и убытки отрасли от избыточной регуляторики в целом. Наша гипотеза в том, что освобождение от избыточного регуляторного пресса не только уменьшит убытки от простоя судов и позволит быстрее осваивать квоты, но и высвободит часть мощностей рыболовецкого флота для последующего освоения неквотируемых водных биоресурсов», -подытоживает он.

Что же касается второй части исследования, она подразумевает опрос рыбопромышленных предприятий различных районов промысла, цель которого выяснить, во сколько им обходится выполнение избыточных требований законодательства. Кстати, чтобы исследование было максимально объективным, в число респондентов вошли не только представители рыбопромышленных холдингов, но и компании малого и среднего бизнеса. К слову, вторая часть масштабного анализа не имеет аналога в других отраслях российской экономики, затронутых «регуляторной гильотиной».

Как только все данные будут получены, их сравнят с основными годовыми финансовыми показателями отрасли, такими как прибыль, объем инвестиций и налоговых отчислений.

"На наш взгляд, эти цифры станут убедительной аргументацией при ликвидации излишнего регулирования рыбопромышленной отрасли в рамках механизма «регуляторной гильотины", - отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Уже в середине декабря 2019 года на площадке НИУ ВШЭ планируется обсудить предварительные результаты исследования, с участием прибрежных регионов (по видеосвязи). Полученные результаты, включая предложения для дерегулирования в отрасли, будут озвучены на ежегодной Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса, которая пройдет в Москве весной 2020 года.

Как раз сегодня, 20 ноября, в Доме Правительства состоится первое заседание рабочей группы «Рыболовство», которая была сформирована для реализации механизма «регуляторной гильотины» правительственной подкомиссией по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти. В состав рабочей группы вошли 17 представителей рыбной и смежных отраслей, в том числе глава ВАРПЭ Герман Зверев. Сопредседателем рабочей группы стал заместитель министра сельского хозяйства РФ – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, а второго сопоредседателя изберут на первом заседании.