Состояние дорог определяют датчики, а счетчики сами отправляют показания в управляющую компанию

В последнее время управление городами в ручном режиме считается признаком отсталости. Руководство крупнейших мировых столиц все чаще использует в своей работе интеллектуальные системы. Датчики рулят в городах светом и теплом, показывают, насколько заполнены мусорные баки, подъезды оборудованы домофонами с видеокамерами, которые передают картинку на смартфон хозяина квартиры...

Думаете, это истории из разряда зарубежной фантастики? В России уже появились целые города, которые уверенно можно назвать умными.

Экономия - миллионы

На юго-западе Челябинской области находится небольшой городок Сатка. Население - меньше 50 тысяч. Экономика строится вокруг крупнейшего в России месторождения огнеупорного магнезита и железных рудников, по соседству с которыми работают несколько производств.

...Улицы, которые тонут в кромешной тьме, разбитые дороги, протекающие трубы теплотрасс - дорисовывает картину жизни небогатого райцентра воображение. Но это не так. Цифровые технологии в Сатке внедряют с 2016 года, а в марте 2019-го он стал пилотом проекта «Умный город».

Специальные датчики сообщают в муниципальную информационную систему о состоянии дорог: сколько выпало снега, намерзло льда и какое количество участков, обработанных противогололедными смесями. Эта информация позволяет оперативно и качественно управлять работой коммунальных служб. В подъездах домов устанавливаются умные домофоны, при помощи которых ведется видеонаблюдение за дворами. Видеосигнал передается на смартфоны жильцов. В случае возникновения инцидентов изображения уходят в экстренную службу оперативного реагирования. Коммунальные счетчики сами отправляют показания в управляющую компанию, а специальные датчики на мусорных контейнерах сигнализируют об их полной загрузке и когда нужно освободить от отходов.

В ближайшее время специальными информационными табло будут оснащены и пешеходные переходы: водителей машин они будут предупреждать за 50 м до зебры о том, что на переход вышел человек. Пассажиры общественного транспорта при помощи информационных табло на остановках смогут узнать время прибытия нужного маршрута.

А видеокамеры, вмонтированные в такие табло, позволят правоохранительным органам наблюдать за порядком на остановочных площадках.

Освещение на улицах будет включаться не по графику, а с наступлением темноты. При этом в светоточках установят две тысячи энергосберегающих ламп.

Использование интеллектуальных систем управления городской инфраструктурой позволяет экономить немалые деньги.

«Система освещения запрограммирована на включение в ночное время в зависимости от продолжительности светового дня. Это позволило сэкономить около 8 млн рублей местного бюджета», - пояснила заместитель главы Саткинского муниципального района Марина Савостова.

Комфорт вышел за пределы квартиры

Возможности и перспективы развития технологий умного города обсудили участники большого международного мероприятия, которое состоялось в Екатеринбурге 30 и 31 октября. Конференция 100+ Forum Russia и Всемирный день городов ООН-Хабитат определили новый этап в формировании городов будущего не только в России, но и по всему миру.

В нашей стране создание комфортной городской среды с учетом ее историко-культурных, социальных и экономических особенностей является одним из ключевых направлений национального проекта «Жилье и городская среда». Он реализуется Минстроем России, задача которого не просто обеспечить граждан современным жильем, отвечающим всем необходимым нормам безопасности. Новые жилые микрорайоны с комфортабельными высотками должны быть интегрированы в современную городскую среду. Это парки, скверы со всеми необходимыми элементами для проведения активного досуга. Причем особое внимание при создании таких территорий уделяется вопросам безопасности и цифровизации объектов инфраструктуры.

Челябинская Сатка стала одним из первых городов России, где стали внедряться элементы умного города. Впрочем, интеллектуальные системы сегодня поэтапно начинают использоваться и в других городах - более крупных, как, например, Тюмень или Якутск. Ведомственный проект Минстроя России «Умный город» охватил все города с численностью населения свыше 100 тысяч человек и административные центры регионов. Сегодня в число участников входят свыше 200 населенных пунктов.

- Проект цифровой трансформации и автоматизации процессов, а также комплексного повышения эффективности городской инфраструктуры стал еще одной ступенью на пути к обеспечению россиян комфортной средой для жизни, - говорит министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев. - Все те мероприятия, которые мы выполняем в рамках проекта, позволяют формировать города, в которых люди могут с удовольствием перемещаться по уютным улицам, решены проблемы личного и общественного транспорта, есть соответствующая социальная инфраструктура. Жители таких городов повсюду чувствуют себя в безопасности и имеют возможность для самореализации.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев. Фото: Минстрой России.

До конца года Минстрой России намерен представить индекс «IQ городов». Он позволит определить базовый уровень цифровизации городского хозяйства и эффективности решений. Благодаря индексу у региональных команд появится возможность выявлять перспективные направления развития городов. Кроме того, данные индекса позволят определять приоритетность финансирования проектов.

Для анализа внедрения цифровых сервисов будут использоваться лучшие мировые практики: 13 рейтингов, которые охватывают 700 различных показателей по 14 направлениям трансформации городского хозяйства.

- Сегодня комфорт вышел за пределы квартиры, двора, объекта строительства. Набор дополнительных функций, которые его характеризуют, прямо пропорционален объему города, - сообщил президент Национальной ассоциации строителей Антон Глушков. - Конкуренция теперь не между застройщиками, а между городами. Поэтому город будущего - конкурентный город, который может предложить сервисные функции всему населению. Современный город борется еще и за население. Поэтому главный вызов в развитии городов - это разрешение конфликта между экономическим состоянием региона и обеспечением комфорта его жителям.Болевые точки

В помощь городам и регионам Минстрой России разработал «Стандарт умного города России». При существующих темпах урбанизации без использования новых умных технологий возрастает риск оказаться в ситуации, когда городская инфраструктура будет не способна справиться с возросшими нагрузками. Стандарт - это набор базовых и дополнительных технологий, которые помогут в решении этой задачи. В него входят проекты по цифровизации ЖКХ, транспортной системы, городских пространств, систем общественной и экологической безопасности, туризма и сервиса.

Кроме того, в рамках проекта «Умный город» будут созданы цифровые платформы для вовлечения граждан в процессы принятия решений по развитию населенных пунктов. Такие порталы управления городами позволяют жителям принимать участие в голосованиях и непосредственно влиять на развитие комфортной городской среды, сообщать о проблемах, помогая органам власти определить болевые точки и направить ресурсы на их решение, контролировать и своевременно устранять недочеты, касающиеся городской инфраструктуры, уборки территории и других вопросов.

Те регионы, где таких сервисов еще нет, смогут финансировать работы по их созданию в том числе за счет средств проекта.

Регионы и города, где пока еще таких платформ нет, могут обратиться к «Банку решений умного города», куда внесены уже функционирующие сервисы в других регионах, в том числе в Москве и Московской области.

При этом в разных городах-участниках проекта создаются свои системы. Но для решения болевых вопросов сервис должен быть единым на территории региона. Такой подход касается не только сервиса вовлечения. Системы умных городов одного субъекта должны складываться в общую региональную систему. Это позволит выстроить процесс перехода от понятия «умный город» к «умному региону».