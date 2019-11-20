Мигранты, неонацисты или бытовуха: Три версии загадочного убийства сына экс-президента ФРГ

Во вторник, 19 ноября, в столице Германии произошло загадочное убийство. Фриц фон Вайцзеккер (сын бывшего президента ФРГ Рихарда фон Вайцзеккера) читал лекцию в больнице «Шлосспарк». Сугубо на медицинские темы — сам он работал врачом, никакой политики.

Послушать собралось человек 20. И вдруг один из них набросился на лектора с ножом. И нанес смертельный удар. Любопытная деталь — в числе зрителей оказался и полицейский в штатском. Который и помог скрутить преступника, хотя тот при этом нанёс лёгкие ранения ещё нескольким присутствующим.

Всю ночь убийцу допрашивали следователи, но к утру никакой информацией о громком деле так и не поделились. Только сообщили возраст подозреваемого (о чём ниже). Ну и то, что на учёте полиции он раньше не состоял.

Фриц фон Вайцзеккер с женой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

— Возможно несколько причин убийства, — рассказывает эксперт по Германии, политолог Андрей Шмидт. — Первая версия — мигранты. Нож — их излюбленное оружие. В пользу такой версии говорит то, что в подобных ситуациях германская полиция очень не любит разглашать национальную принадлежность бандита, дабы «не нагнетать». Прямо как сейчас. Вторая версия — местные неонацисты. Они считают политиков наподобие Вайцзеккера-старшего виновными в наплыве мигрантов. Но в таком случае власти и СМИ, которые как огня бояться любых, даже вполне нормальных проявлений немецкого патриотизма, повторяли бы эту версию в полный голос. Но нет, молчат. Так что, на мой взгляд, вероятна третья гипотеза — бытовая. Вайцзеккеру было 59, его убийце — 57 лет. Мигранты новой волны сильно моложе. А если преступник и жертва одного поколения, возможно, они были знакомы. И, допустим, могли иметь конфликт на почве семейных или коммерческих разборок.