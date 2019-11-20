День матери в Москве отметят кулинарными мастер-классами и флешмобом

К Дню матери (традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября, в этом году - 24 ноября. - Прим.) в столице проведут бесплатные открытые лекции, бизнес-тренинги, психологические консультации, онлайн-тестирование и кулинарные мастер-классы. Об этом сообщили в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.

В центре «Моя карьера» москвички смогут посетить тренинги и консультации, организованные специально для мам. Их научат понимать себя, верить в собственные силы и превращать препятствия в ресурсы для достижения целей, справляться с эмоциональными нагрузками, осваивать азы новых профессий. К примеру, 26 ноября в 10.30 состоится групповая консультация «Баланс между материнством и карьерой». А 26 ноября в 14.00 - групповая консультация «На работу после декрета. Как преодолеть страхи и начать действовать» для тех мам, кому нужно помочь составить план действий, как выйти на работу после отпуска по уходу за ребенком и совместить материнство и карьеру.

В Московской службе психологической помощи населению (МСППН) 23 ноября пройдет встреча с психологами по теме «Адаптация ребенка к детскому саду» (в 11.00 23 ноября, Докучаев пер., д. 12 и г. Зеленоград, Березовая аллея, корп. 418).

В 25 семейных центрах 22 ноября в 14.00 устроят кулинарный мастер-класс для мам с детьми. В этот же день в 17.00 городское клубное пространство «Мой социальный центр» в Марьиной роще приглашает в музыкальную гостиную «Песня сердца: с любовью к маме!». В программе - творческие мастер-классы, беспроигрышные викторины, концерт бардовской песни под гитару и кулинарные мастер-классы для детей.

Кроме того, в социальных сетях запускается флешмоб - #Вместесмамой! Желающие могут рассказать о своем общении с мамой в формате фото или видео в соцсетях с хэштегом #Вместесмамой.

Полная программа событий к Дню матери - http://dobrayamoskva.ru/mom/.