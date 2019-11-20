Собчак стала самым богатым инста-блогером, обойдя Тодоренко и Бузову

Журнал Forbes впервые подсчитал, сколько денег российским звездам и блогерам приносит их страничка в Instagram. Оказалось, что в популярном фотосервисе наблюдается неравенство по половому признаку: из 15 самых богатых блогеров лишь двое мужчин - автоэксперт Алан Енилеев и спортсмен Хабиб Нурмагамедов. Но в первую тройку они не вошли.

Больше всех в «Инстаграме» зарабатывает светская львица и экс-кандидат в президенты Ксения Собчак - 102,5 млн руб в год ($1,6 млн). У нее 6,8 млн. подписчиков, и каждая третья публикация — коммерческая. Она регулярно пиарит роскошные бренды одежды, косметики, украшений, икру и дорогую водку. Но телеведущая не откажется от выгодных контрактов, даже если это будет реклама самых бюджетных супермаркетов.

В тройку самых богатых вошла и ведущая «Орла и решки» Регина Тодоренко — 55 млн. рублей за год. Столько же приносит соцсеть певице Ольге Бузовой.

По словам Дмитрия Забавина, руководителя агентства интернет-маргетинга Brandlif, Инстаграмом пользуется каждый пятый взрослый житель России, причем большинство из пользователей составляют женщины. Именно поэтому женские блоги привлекают больше подписчиков.

В ТОП-15 рейтинга Forbes всего двое мужчинФото: Рушан КАЮМОВ

- Алан Енилеев занял престижную узкую нишу, рассказывая о новинках автопрома, - объясняет Забавин. - Заручился доверием поклонников и зарабатывает на рекламе люксовых машин. А Хабиб только после одного боя с Макгрегором прибавил в Инстаграме 3 миллиона подписчиков. Его аудитория по всему миру обеспечивает дорогущие контракты. Он мог бы делать рекламу чаще, но соцсеть - не основной канал его дохода.