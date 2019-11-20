Семья, здоровье родных и хорошая работа: Что делает россиян счастливыми

В той или иной степени счастливыми считают себя четверо из каждых пяти россиян. А несчастны всего 17% респондентов, привлеченных Всероссийским центром изучения общественного мнения. При том лишь треть опрошенных полагают, что их окружают счастливые люди. А почти половина думает, что радостных и нерадостных граждан в близкой им среде примерно поровну.

Главным фактором для того, чтобы человек находился в приподнятом настроении и полагал, что у него "все окей" 29% респондентов назвали семейный очаг. Для 22% основной составляющей счастья стали здоровье и жизнь близких. Третий и четвертый важнейшие показатели позитива: наличие хорошей работы (13%) и детей (12%).

А отчего сограждане в печали? Больше всего из-за материальных трудностей — 15%. Каждого десятого беспокоит положение дел в стране. Ну и по 5% опрошенных испытывают дискомфорт из-за проблем со здоровьем и из-за низкой зарплаты либо ее задержки (последнее явно связано с материальными проблемами — ред.).

Вот как прокомментировал «КП» итоги исследования ВЦИОМа директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец:

- Индекс счастья россиян в ноябре 2019-го чуть снизился по сравнению с ноябрем прошлого года, — почему?

- По социально-экономическим причинам. Вторая половина прошлого года была временем некоторого подъема потребительской активности. После 2014-го у нас был довольно серьезный провал по приобретению товаров длительного пользования и услуг. Народ начал экономить. В 2017-м и 2018-м начался откат.

- Люди стали приобретать продукцию и товары?

- Те, которые не покупали во времена потребительской паузы. И 2018-й стал годом заметного всплеска потребительской активности. Но с конца 2018-го и по настоящее время мы видим, что потребительская активность снижается, а склонность к накоплениям растет.

- А раз люди меньше тратят, то падает и производственная активность?

- Да, и зарплаты растут медленнее чем раньше. И покупательская способность тоже - рост в 2% в 2019-м против 5% в 2018-м. Плюс новая волна опасений, что произойдет новый мировой финансовый кризис.

- Новая волна опасений накатила…

- Уже в 2019-м— и мы видим намного менее активное поведение россиян на рынках. Следствие этого — снижение доли тех, кто доволен жизнью. Кстати, мы не меряем уровень счастья - это сложное понятие.

- ВЦИОМ определяющими частями мозаики счастья называет три фактора.

- Это не счастье, а удовлетворенность жизнью. Тот же самый Gallup меряет Happiness — но это не счастье, а именно удовлетворенность, довольство жизнью. А в русском счастье это - эйфория, душевный подъем, победа на соревнованиях. Это духовное проявление, которое опирается сразу на несколько фундаментов.

- Деньги — один из них?

- Один из них — чисто материальный . Второй — самореализация на работе. Третий — здоровье. Четвертый — семья. Пятый — социальное окружение. Квартал или дом, в котором люди живут, который вместе благоустраивают. Community.

- Для нас фактор социального окружения не слишком важен?

- Все зависит от методики. НАсколько я понимаю, ВЦИОМ просто не включил вопрос о социальном окружении в число факторов, влияющих на состояние людей. Для крупных городов вроде Москвы или Питера этот фактор, может, и не слишком важен, а если мы возьмем малые и средние города и поселки — там Community играет гораздо большую роль в части удовлетворенности жизнью. В городах где 50-100 тысяч жителей.

- Стабильность и спокойствие лишь на 8-м месте среди факторов счастья

- Если говорим о семье, здоровье и доходах — так это и есть стабильность и спокойствие! Если доход растет — я спокоен за стабильное будущее. В семье все здоровы — то же самое, есть спокойствие. То есть, это фактор «зашит» в предыдущие варианты ответов, с более высокими процентами.

- Среди причин несчастий россиян лидируют материальные трудности и неудовлетворенность положением дел в стране, а также низкие зарплаты и их задержки...

- Сложите проценты трех факторов — и вот уже почти треть граждан недовольны совокупными материальными проблемами — где и зарплаты, и задержки, и дела в стране. Другой важнейший фактор — здоровье.

- А почему почти треть респондентов видят рядом с собой не самых счастливых людей?

- Методический вопрос. Спросите людей — а видят ли они рядом тех, кому хорошо. И ответ будет повыше. Счастье — это эмоциональный подъем. И оно не может быть длинным. В таком состоянии «эйфории» постоянно жить человек не может — либо что-то у него не в порядке с головой.

- Власть реагирует на итоги опросов?

- Можно спорить о качестве демократических институтов в России, но те люди, которые принимают решения, они регулярно мониторят общественное мнения и получают обратную связь от населения и понимают, что в стране хорошо, а что плохо. То есть для власти такие опросы - это форма обратной связи — раз. Важно, что это еще и инструмент экономического прогнозирования. Потому что уровень удовлетворенности жизнью - это индикатор определяющий. Который позволяет судить, насколько в стране все хорошо или наоборот. Это касается и рынка труда, и потребительской, и протестной активности.

- Цифра в 81 процент в той или иной степени счастливых - объективна?

- Тут изъяна нет. Наши расчеты, который делает Финансовый университет, показывает схожие показатели. По нашим расчетам, чуть менее 80 процентов населения говорят, что они удовлетворены жизнью. Полностью или в основном.