Названы 100 финалистов оффлайн-программы Архитекторы.рф
Скоро в Москве с 62 городов России съедутся архитектуры, представители государственного и муниципального управления, урбанистики и дизайна, что начать обучение в первом образовательном модуле программы «Современная городская среда». Всего в столицу приедут 100 человек, все они – победители оффлайн-программы Архитекторы.рф. Этот масштабный образовательный проект инициировал ДОМ.РФ в стратегическом партнерстве с Институтом «Стрелка» при поддержке Правительства РФ и Минстроя РФ.
С декабря по май 100 человек пройдут обучение в рамках четырех образовательных модулей, которые состоятся в Москве, а также в исследовательских поездках по городам России и Европы. Между оффлайн-модулями обучение будет проходить онлайн в формате лекций и вебинаров. Своими знаниями с победителями программы Архитекторы.рф поделятся преподаватели ведущих вузов, профильные эксперты, руководители и специалисты россии ских и международных архитектурных бюро, профессионалы в области управления и бизнес-администрирования, представители государственных структур и девелоперского сектора. Также к программе будут привлечены выпускники первого года. Первый модуль программы стартует уже 8 декабря.
Как отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин, все финалисты программы - урбанисты, архитекторы и градостроители, готовые профессионально развиваться и применить полученные знания для преображения городов России.
«Мы увидели возросшее количество заявок и интерес к программе. Выпускники первого набора сегодня формируют новое качество жизни в различных регионах, уверен, финалисты второй программы также покажут отличный результат», - подытожил он.
«Сегодня теме комфортной городской среды уделяется огромное внимание. Амбициозные и масштабные задачи обозначены в национальном проекте «Жилье и городская среда», и для их выполнения необходимы специалисты принципиально нового уровня, чьи знания будут основаны на лучших мировых практиках в соответствии с последними трендами в области градостроительства и территориального планирования. Достижения выпускников первого потока и их успешная работа в рамках архитектурных бюро и на государственных должностях доказывает эффективность программы и ее необходимость для преобразования российских городов», - заявила заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Кристина Ишханова.
В свою очередь директор Института «Стрелка» Варвара Мельникова, которая принимала участие в отборе работ участников конкурса отметила, что еще на этапе отбора было изучено большое количество портфолио и видеоинтервью из разных регионов страны.
«На этапе отбора мы изучили большое количество портфолио и видеоинтервью из разных регионов страны. Мы выбирали тех, у кого есть запрос на новые знания, обмен экспертизой. Стремление на дальнейшее применение полученного опыта в своих проектах, а также желание работать в прежде всего в своих городах», - рассказала она.
Действительно, в число финалистов вошли архитекторы и градостроители, представители государственного и муниципального управления, урбанистики, городской социологии и дизайна городской среды из 62 городов. Лидерами по количеству участников, помимо Москвы, стали Воронеж, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Санкт-Петербург, Симферополь, Челябинск.
Вот полный список 100 финалистов:
Авдонина Валерия – г. Липецк (Липецкая область)
Андрианова Екатерина – г. Вологда (Вологодская область)
Алексеенко Андрей – г. Киров (Кировская область)
Арефьев Данил – г. Екатеринбург (Свердловская область)
Арушанян Алексей – г. Мурманск (Мурманская область)
Ахмадуллина Адель – г. Уфа (Республика Башкортостан)
Ахмедов Абдуллах – г. Москва (г. Москва)
Бабеев Кирилл – г. Симферополь (Республика Крым)
Багно Надежда – г. Рязань (Рязанская область)
Балахнин Антон – г. Чебоксары (Чувашская Республика - Чувашия)
Беличенко Юлия – г. Великий Новгород (Новгородская область)
Бидов Аслан – г. Нальчик (Кабардино-Балкарская Республика)
Большаков Василий – г. Екатеринбург (Свердловская область)
Воробьев Никита – г. Иваново (Ивановская область)
Габидулина Рада – г. Новокузнецк (Кемеровская область)
Гасич Анна – г. Якутск (Республика Саха (Якутия)
Гаслова Анна – г. Самара (Самарская область)
Гейер Яна – г. Уфа (Республика Башкортостан)
Гиззятова Лилия – г. Казань (Республика Татарстан (Татарстан)
Горожанкина Алина – г. Белгород (Белгородская область)
Горшунов Стас – г. Нижний Новгород (Нижегородская область)
Гречухина Елизавета – г. Гатчина (Ленинградская область)
Давлетьянова Карина – г. Казань (Республика Татарстан (Татарстан)
Дегтева Любовь – г. Екатеринбург (Свердловская область)
Дегтярёв Дмитрий – г. Симферополь (Республика Крым)
Доля Виктория – г. Курильск (Сахалинская область)
Дымчикова Марина – г. Улан-Удэ (Республика Бурятия)
Заречкина Юлия – г. Москва (г. Москва)
Заутренников Михаил – г. Курск (Курская область)
Зверева Ксения – г. Томск (Томская область)
Зимин Роман – г. Новосибирск (Новосибирская область)
Ильяков Иван – г. Тула (Тульская область)
Карюк Никита – г. Железногорск (Красноярский край)
Ключник Андрей – г. Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ)
Княжева Евгения – г. Краснодар (Краснодарский край)
Ковалев Дмитрий – г. Курган (Курганская область)
Козак Александра – г. Иркутск (Иркутская область)
Кончеков Сергей – г. Москва (г. Москва)
Корж Екатерина – г. Вилючинск (Камчатский край)
Корюкин Евгений – г. Челябинск (Челябинская область)
Кривошеев Евгений – г. Йошкар-Ола (Республика Марий Эл)
Кузьмин Богдан – г. Ялта (Республика Крым)
Кузьмина Оксана – г. Симферополь (Республика Крым)
Кузьминых Анна – г. Оренбург (Оренбургская область)
Кулагина Полина – г. Ижевск (Удмуртская Республика)
Курочкина Анастасия – г. Санкт-Петербург (г. Санкт-Петербург)
Кутай Евгений – г. Пенза (Пензенская область)
Ларионов Артур – г. Екатеринбург (Свердловская область)
Леонтьева Евгения – г. Новосибирск (Новосибирская область)
Макаренко Евгений – г. Барнаул (Алтайский край)
Маликов Никита – г. Тверь (Тверская область)
Махнева Екатерина – г. Екатеринбург (Свердловская область)
Миклясевич Екатерина – г. Севастополь (Севастополь)
Молодых Марина – г. Воронеж (Воронежская область)
Никитина Ольга – г. Челябинск (Челябинская область)
Никонов Кирилл – г. Нижний Новгород (Нижегородская область)
Нургалиева Марина – г. Ижевск (Удмуртская Республика)
Омельянчук Дарья – г. Омск (Омская область)
Онищук Вероника – г. Белгород (Белгородская область)
Ощепков Дмитрий – г. Новосибирск (Новосибирская область)
Пастухов Алексей – г. Челябинск (Челябинская область)
Пешков Владимир – г. Воронеж (Воронежская область)
Поздняков Илья – г. Калининград (Калининградская область)
Попова Анита – г. Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Поступаев Илья – г. Волгоград (Волгоградская область)
Потапенко Анастасия – г. Владивосток (Приморский край)
Протас Сергей – г. Новокузнецк (Кемеровская область)
Протасевич Алёна – г. Чебоксары (Чувашская Республика - Чувашия)
Прусова Екатерина – г. Ковров (Владимирская область)
Рахматуллина Алина – г. Москва (г. Москва)
Ризаева Камила – г. Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)
Росинский Евгений – г. Красноярск (Красноярский край)
Рудяк Степан – г. Псков (Псковская область)
Самарцев Константин – г. Казань (Республика Татарстан (Татарстан)
Семибратская Ольга – г. Владивосток (Приморский край)
Сенин Евгений – г. Дюссельдорф (Проживает за рубежом)
Симакова Виктория – г. Москва (г. Москва)
Слюсаревский Артем – г. Краснодар (Краснодарский край)
Соколов Дмитрий – г. Москва (г. Москва)
Соловьев Дмитрий – г. Санкт-Петербург (г. Санкт-Петербург)
Сорокина Елизавета – г. Ростов-на-Дону (Ростовская область)
Сорокина Анастасия – г. Тула (Тульская область)
Степаненко Екатерина – г. Новороссийск (Краснодарский край)
Тимофеева Елена – г. Боровичи (Новгородская область)
Толкачева Валерия – г. Санкт-Петербург (г. Санкт-Петербург)
Тотров Заурбек – г. Владикавказ (Республика Северная Осетия - Алания)
Трещёв Михаил – г. Архангельск (Архангельская область)
Тюкаев Константин – г. Ульяновск (Ульяновская область)
Тютерев Андрей – г. Воронеж (Воронежская область)
Тютрин Игорь – г. Тюмень (Тюменская область)
Финакова Дарья – г. Иркутск (Иркутская область)
Фрейдин Ефим – г. Омск (Омская область)
Фролов Сергей – г. Ульяновск (Ульяновская область)
Харченко Александра – г. Ростов-на-Дону (Ростовская область)
Храмцова Анастасия – г. Санкт-Петербург (г. Санкт-Петербург)
Чуркин Илья – г. Иваново (Ивановская область)
Шатров Михаил – г. Москва (г. Москва)
Шеметова Анастасия – г. Железнодорожный (Московская область)
Щеголева Алена – г. Балаково (Саратовская область)
Янкилевич Даниил – г. Саратов (Саратовская область)