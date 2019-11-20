Названы 100 финалистов оффлайн-программы Архитекторы.рф

Скоро в Москве с 62 городов России съедутся архитектуры, представители государственного и муниципального управления, урбанистики и дизайна, что начать обучение в первом образовательном модуле программы «Современная городская среда». Всего в столицу приедут 100 человек, все они – победители оффлайн-программы Архитекторы.рф. Этот масштабный образовательный проект инициировал ДОМ.РФ в стратегическом партнерстве с Институтом «Стрелка» при поддержке Правительства РФ и Минстроя РФ.

С декабря по май 100 человек пройдут обучение в рамках четырех образовательных модулей, которые состоятся в Москве, а также в исследовательских поездках по городам России и Европы. Между оффлайн-модулями обучение будет проходить онлайн в формате лекций и вебинаров. Своими знаниями с победителями программы Архитекторы.рф поделятся преподаватели ведущих вузов, профильные эксперты, руководители и специалисты россии ских и международных архитектурных бюро, профессионалы в области управления и бизнес-администрирования, представители государственных структур и девелоперского сектора. Также к программе будут привлечены выпускники первого года. Первый модуль программы стартует уже 8 декабря.

Как отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин, все финалисты программы - урбанисты, архитекторы и градостроители, готовые профессионально развиваться и применить полученные знания для преображения городов России.

«Мы увидели возросшее количество заявок и интерес к программе. Выпускники первого набора сегодня формируют новое качество жизни в различных регионах, уверен, финалисты второй программы также покажут отличный результат», - подытожил он.

«Сегодня теме комфортной городской среды уделяется огромное внимание. Амбициозные и масштабные задачи обозначены в национальном проекте «Жилье и городская среда», и для их выполнения необходимы специалисты принципиально нового уровня, чьи знания будут основаны на лучших мировых практиках в соответствии с последними трендами в области градостроительства и территориального планирования. Достижения выпускников первого потока и их успешная работа в рамках архитектурных бюро и на государственных должностях доказывает эффективность программы и ее необходимость для преобразования российских городов», - заявила заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Кристина Ишханова.

В свою очередь директор Института «Стрелка» Варвара Мельникова, которая принимала участие в отборе работ участников конкурса отметила, что еще на этапе отбора было изучено большое количество портфолио и видеоинтервью из разных регионов страны.

«На этапе отбора мы изучили большое количество портфолио и видеоинтервью из разных регионов страны. Мы выбирали тех, у кого есть запрос на новые знания, обмен экспертизой. Стремление на дальнейшее применение полученного опыта в своих проектах, а также желание работать в прежде всего в своих городах», - рассказала она.

Действительно, в число финалистов вошли архитекторы и градостроители, представители государственного и муниципального управления, урбанистики, городской социологии и дизайна городской среды из 62 городов. Лидерами по количеству участников, помимо Москвы, стали Воронеж, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Санкт-Петербург, Симферополь, Челябинск.

Вот полный список 100 финалистов:

Авдонина Валерия – г. Липецк (Липецкая область)

Андрианова Екатерина – г. Вологда (Вологодская область)

Алексеенко Андрей – г. Киров (Кировская область)

Арефьев Данил – г. Екатеринбург (Свердловская область)

Арушанян Алексей – г. Мурманск (Мурманская область)

Ахмадуллина Адель – г. Уфа (Республика Башкортостан)

Ахмедов Абдуллах – г. Москва (г. Москва)

Бабеев Кирилл – г. Симферополь (Республика Крым)

Багно Надежда – г. Рязань (Рязанская область)

Балахнин Антон – г. Чебоксары (Чувашская Республика - Чувашия)

Беличенко Юлия – г. Великий Новгород (Новгородская область)

Бидов Аслан – г. Нальчик (Кабардино-Балкарская Республика)

Большаков Василий – г. Екатеринбург (Свердловская область)

Воробьев Никита – г. Иваново (Ивановская область)

Габидулина Рада – г. Новокузнецк (Кемеровская область)

Гасич Анна – г. Якутск (Республика Саха (Якутия)

Гаслова Анна – г. Самара (Самарская область)

Гейер Яна – г. Уфа (Республика Башкортостан)

Гиззятова Лилия – г. Казань (Республика Татарстан (Татарстан)

Горожанкина Алина – г. Белгород (Белгородская область)

Горшунов Стас – г. Нижний Новгород (Нижегородская область)

Гречухина Елизавета – г. Гатчина (Ленинградская область)

Давлетьянова Карина – г. Казань (Республика Татарстан (Татарстан)

Дегтева Любовь – г. Екатеринбург (Свердловская область)

Дегтярёв Дмитрий – г. Симферополь (Республика Крым)

Доля Виктория – г. Курильск (Сахалинская область)

Дымчикова Марина – г. Улан-Удэ (Республика Бурятия)

Заречкина Юлия – г. Москва (г. Москва)

Заутренников Михаил – г. Курск (Курская область)

Зверева Ксения – г. Томск (Томская область)

Зимин Роман – г. Новосибирск (Новосибирская область)

Ильяков Иван – г. Тула (Тульская область)

Карюк Никита – г. Железногорск (Красноярский край)

Ключник Андрей – г. Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ)

Княжева Евгения – г. Краснодар (Краснодарский край)

Ковалев Дмитрий – г. Курган (Курганская область)

Козак Александра – г. Иркутск (Иркутская область)

Кончеков Сергей – г. Москва (г. Москва)

Корж Екатерина – г. Вилючинск (Камчатский край)

Корюкин Евгений – г. Челябинск (Челябинская область)

Кривошеев Евгений – г. Йошкар-Ола (Республика Марий Эл)

Кузьмин Богдан – г. Ялта (Республика Крым)

Кузьмина Оксана – г. Симферополь (Республика Крым)

Кузьминых Анна – г. Оренбург (Оренбургская область)

Кулагина Полина – г. Ижевск (Удмуртская Республика)

Курочкина Анастасия – г. Санкт-Петербург (г. Санкт-Петербург)

Кутай Евгений – г. Пенза (Пензенская область)

Ларионов Артур – г. Екатеринбург (Свердловская область)

Леонтьева Евгения – г. Новосибирск (Новосибирская область)

Макаренко Евгений – г. Барнаул (Алтайский край)

Маликов Никита – г. Тверь (Тверская область)

Махнева Екатерина – г. Екатеринбург (Свердловская область)

Миклясевич Екатерина – г. Севастополь (Севастополь)

Молодых Марина – г. Воронеж (Воронежская область)

Никитина Ольга – г. Челябинск (Челябинская область)

Никонов Кирилл – г. Нижний Новгород (Нижегородская область)

Нургалиева Марина – г. Ижевск (Удмуртская Республика)

Омельянчук Дарья – г. Омск (Омская область)

Онищук Вероника – г. Белгород (Белгородская область)

Ощепков Дмитрий – г. Новосибирск (Новосибирская область)

Пастухов Алексей – г. Челябинск (Челябинская область)

Пешков Владимир – г. Воронеж (Воронежская область)

Поздняков Илья – г. Калининград (Калининградская область)

Попова Анита – г. Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)

Поступаев Илья – г. Волгоград (Волгоградская область)

Потапенко Анастасия – г. Владивосток (Приморский край)

Протас Сергей – г. Новокузнецк (Кемеровская область)

Протасевич Алёна – г. Чебоксары (Чувашская Республика - Чувашия)

Прусова Екатерина – г. Ковров (Владимирская область)

Рахматуллина Алина – г. Москва (г. Москва)

Ризаева Камила – г. Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)

Росинский Евгений – г. Красноярск (Красноярский край)

Рудяк Степан – г. Псков (Псковская область)

Самарцев Константин – г. Казань (Республика Татарстан (Татарстан)

Семибратская Ольга – г. Владивосток (Приморский край)

Сенин Евгений – г. Дюссельдорф (Проживает за рубежом)

Симакова Виктория – г. Москва (г. Москва)

Слюсаревский Артем – г. Краснодар (Краснодарский край)

Соколов Дмитрий – г. Москва (г. Москва)

Соловьев Дмитрий – г. Санкт-Петербург (г. Санкт-Петербург)

Сорокина Елизавета – г. Ростов-на-Дону (Ростовская область)

Сорокина Анастасия – г. Тула (Тульская область)

Степаненко Екатерина – г. Новороссийск (Краснодарский край)

Тимофеева Елена – г. Боровичи (Новгородская область)

Толкачева Валерия – г. Санкт-Петербург (г. Санкт-Петербург)

Тотров Заурбек – г. Владикавказ (Республика Северная Осетия - Алания)

Трещёв Михаил – г. Архангельск (Архангельская область)

Тюкаев Константин – г. Ульяновск (Ульяновская область)

Тютерев Андрей – г. Воронеж (Воронежская область)

Тютрин Игорь – г. Тюмень (Тюменская область)

Финакова Дарья – г. Иркутск (Иркутская область)

Фрейдин Ефим – г. Омск (Омская область)

Фролов Сергей – г. Ульяновск (Ульяновская область)

Харченко Александра – г. Ростов-на-Дону (Ростовская область)

Храмцова Анастасия – г. Санкт-Петербург (г. Санкт-Петербург)

Чуркин Илья – г. Иваново (Ивановская область)

Шатров Михаил – г. Москва (г. Москва)

Шеметова Анастасия – г. Железнодорожный (Московская область)

Щеголева Алена – г. Балаково (Саратовская область)

Янкилевич Даниил – г. Саратов (Саратовская область)