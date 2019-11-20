2019-11-20T16:02:17+03:00
Происшествия

На севере Москвы выехавший на тротуар грузовик сбил женщину с грудным ребенком

Мама в последний момент пыталась закрыть собой коляску
Семен ЕЛЕНИН
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На месте работают сотрудники полиции.На месте работают сотрудники полиции.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Женщина и 2-летний ребенок госпитализированы после ДТП на севере Москвы. Это произошло у восьмиэтажного дома на улице Костякова в среду, около 14:30.

По словам очевидцев, малотоннажный грузовик «Хенде Портер» доставил груз в один из магазинов, которые находятся на первом этаже жилого дома. Для этого заехал прямо на тротуар. И вдруг неожиданно начал сдавать назад - по тому же тротуару. В этот момент навстречу шла женщина с коляской.

- Машина двигалась довольно быстро и на полном ходу снесла людей. Мама в последний момент пыталась закрыть коляску собой. Водитель остановился почти сразу, видимо, он понял, что под грузовик попали люди.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщают, что свидетели аварии вызвали скорую помощь, пострадавших доставили в больницу.

- Мама и ребенок госпитализированы с травмами различной тяжести, - рассказали в ГИБДД. - Водитель не пытался сбежать с места аварии. Он задержан. На месте сейчас работают сотрудники полиции.

Как удалось выяснить «КП», пострадавшую зовут Наталья С., ей 34 года. Источник в правоохранительных органах сообщил, что у женщины переломы ребер, малыш внешне не пострадал, однако его сейчас обследуют медики - не исключен, что в момент падения коляски он мог получить сотрясение головного мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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