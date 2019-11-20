«Не нужно сомневаться, получится ли у тебя в предпринимательстве. Надо всегда просто брать и делать»

Как создается продающая видеореклама 00:00 00:00

М. Коряко:

- Здравствуйте. Меня зовут Максим Коряко. В эфире Радио «Комсомольская Правда» программа «Свое дело». Сегодня мы, как обычно, разбираем бизнес, который может открыть каждый из нас. Сегодня речь пойдет о бизнесе, в который ввязаться может только человек, который в первую очередь обладает чувством вкуса. У нас в гостях Артем Хисамутдинов, создатель компании Emergent, которая занимается производством видеорекламы по всей России.

А. Хисамутдинов:

- Да, мы делаем видеоконтент, в основном для производственных компаний. Есть так называемые «продающие» ролики, или презентация компании, ролики рекламные, которые выставляют на YouTube, в соцсети. Это могут быть ролики для живых презентаций, когда человек что-то на аудиторию вещает, ему нужно свой продукт показать. Это другой формат. То есть мы снимаем все для бизнеса. И не снимаем свадьбы или музыкальные клипы.

М. Коряко:

- Но большую часть идей по поводу этого видеоролика формируют сами заказчики? Они примерно понимают, чего хотят или вы им предлагаете?

А. Хисамутдинов:

- Зачастую происходит так, что они нам ставят задачу: вот у нас есть сайт, хотим, чтобы он лучше продавал, больше конверсия была, из 100 зашедших человек заявку оставляли не 5, а 10 человек. Мы говорим: давайте строить из этого варианты.

М. Коряко:

- Это ролик, срежиссированный, написанный по сценарию, где каждое слово в сценарии прописано?

А. Хисамутдинов:

- Да. И не просто каждое слово, там даже указана причина, по которой это слово вообще должно быть сказано.

М. Коряко:

- Каков хронометраж таких роликов?

А. Хисамутдинов:

- 2-3 минуты.

М. Коряко:

- Теперь мы примерно понимаем, чем вы занимаетесь. Артем, а как все началось?

А. Хисамутдинов:

- В университете как-то с друзьями решили записать ролик на конкурс «Ред Булл». Мне этот процесс очень понравился - как мы снимали, монтировали, что-то придумывали. Я посмотрел, как друг монтирует, под музыку все это сводит, и решил тоже попробовать помонтировать. Скачал программу для монтажа Sony Vegas, взял какие-то кадры ВКонтакте у подруги, смонтировал. Получилось прикольно. А вскоре я заработал на видео первые деньги. Друг пошел в какую-то предпринимательскую тусовку. Я ему говорю: если там кому-то видео надо, скажи, что я учусь делать ролики, я им сделаю за столько, сколько они захотят заплатить, мне самое главное - портфолио создать, кейс. И вот так за три дня работы я заработал первые 4,5 тысячи рублей. На тот момент это были мои расходы на месяц. Думаю: блин, прикольно. И дальше стал заниматься.

М. Коряко:

- Какая у тебя сейчас команда? Сколько человек в штате?

А. Хисамутдинов:

- В штате у меня сейчас самый главный человек - продюсер. Но также есть пул людей, подрядчиков, которые с нами постоянно работают - операторы, монтажеры, дизайнеры.

М. Коряко:

- Кто общается с клиентами - ты или продюсеры?

А. Хисамутдинов:

- В момент производства общается продюсер. Это его основная ответственность, он отвечает за все вопросы производства.

М. Коряко:

- Почему этому продюсеру в какой-то момент не принять решение, например, взять и не начать работать самостоятельно? Что он потеряет, если перестанет с тобой сотрудничать?

А. Хисамутдинов:

- Тогда он по факту вообще потеряет работу. У него нет никакой системы трафика, к нему не идут клиенты. Продюсеры это крутые люди (я своих ребят очень крутыми считаю), просто не все готовы нести ту ответственность, на которую готов предприниматель.

М. Коряко:

- Какой продукт максимальным спросом пользуется у тебя?

А. Хисамутдинов:

- Сейчас это тот формат - продающее видео (эти ролики мы видим повсеместно: в них говорится о какой-либо проблеме, которая есть у потенциального клиента, а дальше компания предлагает товар или услугу, которая эту проблему решит, - Авт.). Это основной формат, и он очень популярен сейчас на рынке. Сейчас, если у компании нет такого видео - считайте, что как без паспорта. Это исходит из спроса аудитории. Все переходят на видеоформат, никому не хочется читать, никому не хочется смотреть картинки, все хотят смотреть видео.

М. Коряко:

- Откуда о вас узнают ваши клиенты?

А. Хисамутдинов:

- В первую очередь - сарафанное радио. Во-вторых, фейсбук, в-третьих, инстаграм.

М. Коряко:

- Какое оборудование и материально-техническую базу вы используете?

А. Хисамутдинов:

- Своего у компании практически ничего нет. Да в этом и нет необходимости. У операторов много оборудования - камеры Blackmagic, допустим, для съемок используем. Плюс мы берем в аренду. В Москве очень много фирм, где по хорошим ценам можно пакет оборудования взять на смену.

М. Коряко:

- Сколько такие видеоролики стоят для твоих клиентов?

А. Хисамутдинов:

- Сейчас наш средний чек 250 тысяч рублей. Для регионов, наверное, это хорошая стоимость, но для Москвы - не такие уж большие деньги.

М. Коряко:

- Какие расходы включены в эти 250 тысяч?

А. Хисамутдинов:

- Расходы это 40-60% от стоимости. Это зарплаты операторов, монтажеров, других специалистов. Совсем немного по сравнению с тем, что тратится на зарплаты, это аренда оборудования, где-то - реквизит и аренда локаций. Но зачастую у нас нет аренды локаций, потому что снимаем на производстве у клиента, там не надо ничего арендовать.

М. Коряко:

- А есть какие-то еще расходы в компании, кроме расходов, связанных с производством ролика, - аренда вашего личного офиса, зарплата штатных сотрудников?

А. Хисамутдинов:

- В Москве аренда офиса стоила бы очень круто. Есть коворкинги бесплатные - мы в них работали, и это очень удобно.

М. Коряко:

- А какой порядок цен на людей - видеооператоров, монтажеров? Насколько я знаю, это какие-то космические деньги.

А. Хисамутдинов:

- Да. Допустим, оператор. Хороший оператор, не суперкрутой. Смена, то есть один съемочный день, стоит 10-20 тысяч рублей.

М. Коряко:

- Я знаю, что ты участвовал в программе поддержки малого предпринимательства от Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы.

А. Хисамутдинов:

- Весной я участвовал в проекте «Акселератор». Он адресован молодым предпринимателям до 27 лет. Участники проходят двухмесячную программу, где обучают бизнесу - с азов, от того, как нанять сотрудника, до того, как настроить таргетированную рекламу в Инстаграм. То есть очень разный спектр, но это самые нужные, базовые знания. Первый этап - выбор ниши для своего бизнеса, что выбирать, по каким критериям. Второй этап - «упаковка» твоей компании, третий - трафик, реклама и так далее. Очень крутая программа! Когда я только начинал предпринимательство, вообще не понимал, что делать, как, откуда должны клиенты приходить, почему они именно ко мне должны приходить - у меня же еще ничего нет, а они почему-то должны как-то со мной работать. Там как раз понимание дается.

М. Коряко:

- Можешь сейчас вкратце отменить какие-то основные навыки или знания, какой-то суперинсайд, который пришел к тебе именно благодаря этим курсам?

А. Хисамутдинов:

- Было такое задание - сделайте «холодные звонки», 50-100 контактов по своей целевой аудитории. Была пятница, дедлайн - до 20:00. Время уже около 19:00. Мы с другом сидим в коворкинге и думаем: надо сделать, хотя бы для галочки. Берем «Воркзилла» (сервис удаленной работы, через которой можно найти онлайн недорогих помощников, - Авт.), закидываем туда 300 или 500 рублей, даем задание - по базе прозвонить 50 контактов. И написали скрипт, который нам дали на обучении. Как нам сказали, так мы и сделали. Запустили. За полчаса у нас была конверсия 40%. Позвонили 50 людям и получили 20 заявок. Это были участники онлайн-школы, одни из наших клиентов. И они сказали: да, хотим, давайте работать. И я офигел. Во-первых, я не очень верил в холодные звонки. Офигел с того, что счтается, что холодные звонки не работают, реклама в Инстаграме не работает, человек ни во чтоне верит во что-то. Словом, я понял, что нужно не тупить, не предполагать заранее, будет или не будет работать, а просто брать и делать, тестировать.

М. Коряко:

- Порекомендовал бы другим предпринимателям статья участником «Акселератора»?

А. Хисамутдинов:

- Обязательно! Во-первых, это бесплатная программа обучения. Человек ничего не теряет, когда приходит учиться. Во-вторых, там очень крутые спикеры приходят.

М. Коряко:

- Какой бы главный и основной совет ты дал людям, которые пойдут за тобой, которые тоже захотят стать предпринимателями?

А. Хисамутдинов:

- Есть в голове у человека какая-то картина мира своя. И она не отражает того, что есть на самом деле. Поэтому эту картину мира надо постоянно разрушать. Делать то, что ты никогда раньше не делал и не бояться этого. Если человек никогда не занимался предпринимательством, это не значит, что у него не получится. Это только человек сам думает изначально, что будет тяжело. Как будет на самом деле, будет видно, только когда он к этому приступит. Поэтому надо всегда просто брать и делать.

М. Коряко:

- Спасибо большое.