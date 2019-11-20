Владимир Путин: Российская угроза - выдумка тех, кто хочет наживаться на роли передового отряда борьбы с Россией

Участникам форума «Россия зовет!» удалось продержаться ровно 20 минут. Именно столько вопросы из зала для президента России на экономическом форуме касались исключительно экономики. Но потом кто-то робко спросил про санкции США, потом про отношения с Зеленским и все пошло по накатанной колее.

Владимир Путин, ежегодно участвующий в форуме, в этот раз не стал произносить программную речь, ограничившись кратким отчетом о ситуации в стране. С одной стороны, были плюсы — инфляция сегодня 3,6%, а в январе вообще может составить 3%, безработица на рекордно низком уровне. А с другой стороны, с деньгами у населения, мягко говоря, не очень.

- Заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном выражении, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте, - признал Путин. - Безусловно, нужно изменить эту ситуацию. Это важнейшее направление работы правительства, и результаты здесь, конечно, пока весьма скромные.

На вопрос «Какие у вас отношения с Зеленским?» он только развел руками:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/744972" frameborder="0"></iframe> Путин: Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких! Я его не видел никогда! Мне кажется, он симпатичный человек.

- Никакие! Я его не видел никогда, мы с ним не знакомы. Но по телефону разговаривали. Мне кажется, он симпатичный человек и искренний. На мой взгляд, он реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе на Донбассе. Насколько он в состоянии это сделать, я пока не знаю.

Когда речь зашла о санкциях, президент признался, что поначалу тревога у него была, но теперь можно только поблагодарить тех коллег, кто помог России совершить большой шаг в приобретении технологического и экономического суверенитета. А вот у США даже в отношениях с союзниками начинаются проблемы.

- До сих пор США говорили: мы для вас являемся "зонтиком" от советской угрозы, а вы должны за это заплатить. Сегодня это не очень работает, - заявил Путин. - Несмотря на все проблемы с Украиной, со спекуляциями вокруг Крыма и Донбасса, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать. Это просто чушь, бред собачий! Российская угроза - это выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это. Все это прекрасно понимают, поэтому США должны будут предпринять какие-то шаги для изменения качества своего отношения с союзниками в рамках НАТО. Недостаточно теперь сказать: "мы вас защищаем - платите". Зачем они будут платить за поддержание оборонного комплекса и поддержание рабочих мест в США? Они свой будут развивать. Они так сейчас об этом и говорят. Поэтому здесь тщательней надо, ребята!

Один из участников поинтересовался — не видит ли президент сходства современного ЕС с СССР, развалившимся из-за внутренних противоречий, в частности из-за национализма в Прибалтике?

- Причины распада Советского Союза мало имеют отношение к росту национализма в странах Прибалтики, в основе лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика Советского Союза, которая привела к фактически коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической, - не согласился Путин и привел в пример Китай, где сумели централизованно перейти на рыночные рельсы. - В Советском Союзе ничего подобного сделано не было. И результаты неэффективной экономической политики сказались и в политической сфере. Результаты распада оказались гораздо хуже того, о чем люди думали и о чем они могли подозревать даже в своих самых худших снах.

Инвестор из США спросил, почему Россия не занимается добычей сланцевой нефти?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/744971" frameborder="0"></iframe> Путин о санкциях: После того, как первые шаги в санкционном списке были сделаны, определенная тревога у меня была.

- Сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти и газа являются, без всякого преувеличения, варварскими, они уничтожают экологию. В некоторых районах, где добывается сланцевая нефть, у граждан из крана идет не вода, а черная жижа. Такая добыча, несмотря на все возможные экономические преимущества, нам не нужна, мы на это не пойдем никогда, - отверг такой вариант президент и пошутил. - Мы подождем, когда американцы истратят деньги на новые технологии по добыче сланцевой нефти, а потом у них цап-царап! Или за дешево купим!

Тут Путин посмотрел в зал и решил уточнить:

- Это я пошутил! А то сейчас раструбят на весь мир. Цап-царап делать совсем необязательно!