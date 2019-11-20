2019-11-20T17:18:16+03:00
В мире

Властелин обручальных колец в девятый раз идет под венец

Самый многократно женатый британец опять собирается вступить в брак - с женщиной, которую ни разу не встречал
Ника Иванова
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Британец Рон Шеппард женился восемь раз и не собирается останавливаться на достигнутом.Британец Рон Шеппард женился восемь раз и не собирается останавливаться на достигнутом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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71-летний Рон Шепард целый год общался в интернете с 30-летней Роуз, прежде чем решился сделать предложение. Американка учится в Гане на медсестру и приедет работать в Великобританию только в феврале. Тогда же и поженятся. Кстати, у жениха восемь детей, которые пока не знают, что удумал глава семейства.

Впрочем, Рон полон радужных надежд и говорит, что не смотря на возраст, они с Роуз «идеальная пара». Впервые любвеобильный британец женился в 1966 году - ему тогда было всего 19 лет. Потом последовало еще семь браков. Самый долгий продлился 12 лет, а самый короткий - меньше года. «Каждый раз что-то было не так», - сокрушается Рон рассказывая, почему не сложилась семейная жизнь.

Однако, неудачи упрямца не сломили. Он решил не сдаваться до тех пор, пока не найдет истинную любовь. Причем искал ее мужчина даже будучи в законном браке. Восьмая жена ушла от него после того, как узнала о связи благоверного с некоей приезжей филиппинкой Кристел. Только Рон собрался жениться на 33-летней экзотической красавице, как ее тут же выслали из страны из-за просроченной визы, пишет The Sun.

Впрочем, «серийный муж», похоже, и рад такому повороту событий. «Кристел потеряла меня, зато Роуз нашла» - с оптимизмом сообщил Рон. Он надеется что уж этот брак точно станет для него последним. А поскольку будущая миссис Шепард - медсестра, то «присмотрит за ним в старости».

По его словам, новой избраннице ничего от него не нужно. Но он все же благородно передал несколько фунтов стерлингов для ее бабушки. Остается надеяться, что ветреный мужчина не западет на очередную красотку и не разобьет сердце еще одной даме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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