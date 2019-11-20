2019-11-20T18:02:53+03:00
Экономика

Может ли банк снизить ставку по вкладу

Кредитные организации массово оповещают клиентов об изменении условий
Евгений БЕЛЯКОВ
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Если вы оформили срочный вклад на год, банк обязан выплатить вам тот процент, который обещал.Если вы оформили срочный вклад на год, банк обязан выплатить вам тот процент, который обещал.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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«Центробанк в очередной раз снизил ключевую ставку. Из-за этого дешевеют кредиты и ипотека, но одновременно снижаются ставки по вкладам и накопительным счетам. Теперь и мы вынуждены их изменить», - такое сообщение пришло из банка нашему читателю Олегу.

- Только в сентябре открыл вклад. Надеялся на высокую ставку. Но получается, банк может в одностороннем порядке ее понизить? - спрашивает Олег из Москвы.

И да, и нет. Банковские продукты стали разнообразными. Помимо вкладов, есть еще и накопительные счета. Порядок изменения ставок у них отличается.

1. Вклады

Они не зря называются срочными. Значит, их условия закрепляются на определенный срок - от месяца до 2 - 3 лет. Если вы оформили вклад в сентябре на один год, банк обязан в сентябре следующего года выплатить вам тот процент, который обещал. Даже если ключевая ставка за это время упадет еще несколько раз.

Меньшая ставка, о которой пишет банк, будет действовать в двух случаях:

- Если вы только сейчас принесете деньги в банк и захотите оформить вклад;

- Если у вас закончился срок предыдущего вклада, но вы не хотите забирать деньги. Тогда включается автоматическая пролонгация. То есть вклад продлевают на тот же срок, но уже под меньший процент. Предыдущие более высокие проценты вам уже начислили.

Фото: Валентин ДРУЖИНИН

2. Накопительные счета

Любой клиент может открыть в банке несколько счетов: рублевый, валютный, накопительный и т.д. При желании любой из них можно привязать к банковской карте. Самый выгодный - накопительный счет. На нем деньги не просто лежат, но еще и прирастают на небольшой процент.

Большой плюс такого инструмента - деньгами, лежащими на накопительных счетах, можно пользоваться когда угодно. Проценты банк начисляет обычно раз в месяц, но оставляет за собой право менять условия в любой момент. Нарушения закона и прав граждан нет. Все это прописано в договоре. Надо лишь заранее предупредить клиентов. Что банк и сделал.

А ВДРУГ ФОРС-МАЖОР?

В этом году ключевая ставка ЦБ очень быстро снижается. С 7,75% в июне до 6,5% годовых сейчас. А в декабре ожидается еще одно понижение. Может, такое резкое изменение подпадает под понятие «форс-мажор», которое прописано во всех договорах? И банки могут под этим обоснованием понизить ставки и по срочным вкладам?

- Снижение ключевой ставки форс-мажором не является, - объяснили «КП» в Центробанке.

И напомнили, что в декабре 2014 года ключевая ставка выросла почти вдвое - до 17% годовых. Но на действовавших тогда вкладах и кредитах это не отразилось. Ставки стали выше только для тех договоров, которые были оформлены уже после этого события.

ИСТОЧНИК KP.RU

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