2019-11-20T18:02:53+03:00
Экономика

На сигареты установят минимальную цену, но они все равно подорожают

Власти пытаются победить дешевое курево, которое мешает заработать бюджету
Елена ОДИНЦОВА
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Власти пытаются победить дешевое курево, которое мешает заработать бюджетуВласти пытаются победить дешевое курево, которое мешает заработать бюджетуФото: Иван ВИСЛОВ
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В России может появиться единая минимальная цена на все сигареты. Это та, ниже которой пачку курева официально продавать нельзя. Такой законопроект внесен в Госдуму.

Еще в сентябре один из авторов документа, первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов пояснял журналистам: изменения нужны, чтобы пресечь ввоз в Россию контрафактных и контрабандных табачных изделий. Доля нелегальных сигарет у нас, как следует из пояснительной записки к законопроекту, составляет 10,3% (годом раньше было 7,7%), а ущерб бюджета от табачной контрабанды в 2019 году может превысить 70 млрд рублей.

Минимальная цена на сигареты вообще-то существует и сейчас. Но устанавливается она отдельно для каждой марки и составляет 75% от максимальной розничной цены (той, которая в обязательном порядке указывается на упаковке).

Законодатели считают, что при этом подходе крайне сложно контролировать рынок сигарет — что там «белое», а что «серое». И предлагают ввести примерно такую же систему минимальных цен, что действует для алкоголя. Напомним: для разных видов спиртного (водка, коньяк и и т. п.) у нас существует единая минимальная цена, которая устанавливается государством. Скажем, минимальная цена поллитра водки в рознице с января 2019 года - 215 рублей (до этого было 205 руб.).

По сигаретам предложение такое. «Минималка» будет равняться сумме налогов (акциз плюс НДС), помноженной на 1,4. То есть если бы закон вступал в силу прямо сегодня, правильные сигареты должны были бы стоить не меньше 86,28 руб. за пачку. Сейчас средняя цена пачки, по оценкам экспертов, - 115 руб. По расчетам авторов проекта, до 97% легальных сигарет и так стоят дороже «минималки». «Левые» же сигареты продаются по 45-55 рублей. Вот их-то, как надеются законодатели, и удастся вытеснить с рынка, потому что потребителю будет четко понятно: это контрафакт.

Заметим, в 2020 году, когда, возможно, вступит в силу закон (в этом году его вряд ли успеют принять), минимальный порог стоимости сигарет окажется уже бОльшим. Поскольку с января вырастет акциз на табак. Впрочем, с ростом акциза сигареты по-любому подорожают — по какой формуле «минималку» не считай.

Законопроект уже вызвал ряд вопросов. Эксперты, в частности, предполагают, что новшества вряд ли остановят поток контрафактных сигарет от наших братьев по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), с которыми таможенного контроля у нас нет. Да и вполне легальных тоже — из-за более высоких акцизов пачка курева в России стоит в полтора-два раза дороже, чем в Белоруссии, Армении и Киргизии. При этом ничто не мешает россиянину привезти из Белоруссии сколько угодно тамошних сигарет по 40 рублей за пачку.

Есть и второй момент. Как уже показал опыт с минимальной ценой на алкоголь, нашего потребителя не то что контрафактом - его и настойкой боярышника не запугать. Было б дешево и сердито, а легальность — дело второе. И где гарантии, что с табаком будет по-другому?

ИСТОЧНИК KP.RU

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