В Ростовской области поймали украинского шпиона
Сотрудники Федеральной службой безопасности России задержали в городе Аксай Ростовской области шпиона.
- По подозрению в государственной измене задержан гражданин России военнослужащий Южного военного округа, - сообщает ЦОС ФСБ России.
По данным ведомства военнослужащий Минобороны недавно предал присягу и своих товарищей.
Подозреваемому грозит до 20 лет колонии строгого режима. Фото: ФСБ РФ
"Выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, он целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных Сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства", - говорится в сообщении..
Согласно статьи "государственная измена" подозреваемому грозит до 20 лет колонии строго режима. Следователи изучают контакты украинского шпиона.
Видео задержания подозреваемого в госизмене от ФСБ РФ.ФСБ показала кадры задержания военнослужащего ЮВО, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины
ИСТОЧНИК KP.RU