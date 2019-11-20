2019-11-20T18:10:28+03:00
Происшествия

В Ростовской области поймали украинского шпиона

Он оказался военнослужащим
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Сотрудники Федеральной службой безопасности России задержали в городе Аксай Ростовской области шпиона. Фото: ФСБ РФСотрудники Федеральной службой безопасности России задержали в городе Аксай Ростовской области шпиона. Фото: ФСБ РФ
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Сотрудники Федеральной службой безопасности России задержали в городе Аксай Ростовской области шпиона.

- По подозрению в государственной измене задержан гражданин России военнослужащий Южного военного округа, - сообщает ЦОС ФСБ России.

По данным ведомства военнослужащий Минобороны недавно предал присягу и своих товарищей.

Подозреваемому грозит до 20 лет колонии строгого режима. Фото: ФСБ РФ

Подозреваемому грозит до 20 лет колонии строгого режима. Фото: ФСБ РФ

"Выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, он целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных Сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства", - говорится в сообщении..

Согласно статьи "государственная измена" подозреваемому грозит до 20 лет колонии строго режима. Следователи изучают контакты украинского шпиона.

Видео задержания подозреваемого в госизмене от ФСБ РФ.ФСБ показала кадры задержания военнослужащего ЮВО, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины

ИСТОЧНИК KP.RU

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