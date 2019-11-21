От «утопии» к крупнейшей энергосистеме в мире: ГОЭЛРО

22 декабря 1920 года состоялся VIII Всероссийский съезд Советов, на котором был принят Государственный план электрификации России, получивший одноименное название – ГОЭЛРО.

Что было до…

Царская Россия вообще не имела собственной энергетической базы, а ГОЭЛРО – детище исключительно Октябрьской революции и лично Владимира Ильича Ленина. Но не все так темно было до Революции.

Машинный зал электростанции 1900-е годы. Фото: Музей истории Энергетики

Первая стационарная московская электростанция постоянного тока была построена в 1888 году на углу Большой Дмитровки и Георгиевского переулка – ныне в этом здании располагается Малый манеж. А в 2017 году свой 120-летний юбилей отметила старейшая из действующих Электростанция № 2 в составе Центральной ТЭЦ Санкт-Петербурга.

В 1913 году в России вырабатывалось всего 14 кВт.ч на человека, в США в то же время на каждого приходилось 236 кВт.ч. Однако, Уровень оснащенности российских электростанций и их мощность вполне соответствовали западным и росли одновременно с ними, а отечественная электротехническая школа считалась одной из лучших в мире.

Тем не менее, все строившиеся в России электростанции имели ограниченное число потребителей и не были связаны между собой энергетически. Подготовку проекта масштабной электрификации начали еще до революции 1917 года. Ее вели немецкие инженеры, сотрудники Петербургской электрической компании.

По другой версии, основой ГОЭЛРО стали наработки созданного в 1916 году отдела энергетики академической Комиссии по изучению естественных производительных сил России (КЕПС), преобразованного в 1930 году в Энергетический институт АН СССР.

А в 1915 году на совещании по проблемам использования подмосковного угля и торфа выступил с докладом директор станции «Электропередача» Глеб Кржижановский. Доклад содержал принципы энергостроительства, которые через пять лет стали основой будущего плана ГОЭЛРО.

«Россия во мгле»

В январе 1918 года состоялась I Всероссийская конференция работников электропромышленности, предложившая создать орган для руководства энергетическим строительством. Такой орган - Электрострой - появился в мае 1918 года, а одновременно с ним был образован ЦЭС (Центральный электротехнический совет). В декабре 1918 года ЦЭС организовал Бюро по разработке общего плана электрификации страны, а в феврале 1920 года Ленин подписал положение о Комиссии ГОЭЛРО. Комиссия состояла из 19 человек под председательством Г.М. Кржижановского.

На реализацию Плана ГОЭЛРО, принятого в декабре 1920 года, отводилось 10–15 лет, а его результатом должно было стать создание «крупного индустриального хозяйства страны». Документ венчает программа восстановления и строительства электростанций и электроцентралей, состоящая из разделов: «А – восстановление и наращивание мощности имеющихся объектов, и Б – строительство районных электростанций (централей)».

ГОЭЛРО был планом развития не одной энергетики, а всей экономики. В нем предусматривалось строительство предприятий, обеспечивающих эти стройки всем необходимым, а также опережающее развитие электроэнергетики. И все это привязывалось к планам развития территорий, исходя при этом из соображений близости источников сырья, сложившегося территориального деления и специализации труда, а также удобного и хорошо организованного транспорта.

Английский фантаст Герберт Уэллс посетил Страну советов в 1920 году. По итогам поездки он написал книгу «Россия во мгле», в которой план ГОЭЛРО назвал утопией. Однако, по приезду в СССР в 1934 году знаменитый писатель-фантаст был поражен произошедшими изменениями. План ГОЭЛРО был не только выполнен, но и перевыполнен.

Строительство новой очереди Центральной ТЭЦ Санкт-Петербурга, 15 сентября 1931 года. Фото: Музей истории Энергетики

К 1934 году в стране появился ряд крупных предприятий, таких как «Электрозавод», «Динамо», производящих оборудование для электростанций, и советская энергетика больше не нуждалась в импортных поставках.Уже к 1930 году было построено 20 тепловых и 10 гидроэлектростанций общей мощностью 1,75 миллиона киловатт и годовой выработкой 8,8 млрд. киловатт. Электросети связали их с растущими промышленными предприятиями. Строительство велось невиданными темпами. И причиной тому был не только энтузиазм народа, применение труда заключенных.

К концу пятнадцатилетнего срока, 1935 году, энергетика СССР заняла третье место в мире - после США и Германии.

Во время Великой отечественной войны оборудование многих электростанций как промпредприятий было демонтировано и отправлено в тыл для энергоснабжения эвакуированных заводов. Многие энергетики ушли на фронт, а оставшиеся в условиях голода и холода продолжали работать, обеспечивая выработку возможного количества электроэнергии.

После распада СССР единая энергетическая система России осталась крупнейшим в мире объединением и занимает второе место после США. В ее составе которых работают свыше 700 станций мощностью 205 млн. киловатт.