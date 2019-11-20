Маршак - не только поэт, но и театральный фестиваль

В Воронеже, на родине Самуила Яковлевича Маршака, прошел Детский театральный фестиваль, названный именем поэта – МАРШАК.

Созданный в 2015 году, он радует воронежцев ежегодно в дни осенних школьных каникул.

В этом году в программу вошли 19 спектаклей, а за время каникул прошло около пятидесяти показов, ведь каждый спектакль играли несколько раз на каждой из четырех основных площадках города: Театр драмы имени Кольцова, Театр оперы и балета, ТЮЗ и Воронежский Концертный зал.

Фестиваль "МАРШАК" задуман как праздник и не предполагает соревновательности. Принцип простой: приходите и смотрите. Однако фестиваль развивается, и появляются новые идеи. Например, в этом году было принято решение создать детское жюри: каждый вечер 8 детей под председательством швейцарского режиссера Корзина Гауденца подводили итоги дня.

Маленький московский театр «Снарк» привез в Воронеж две постановки режиссера Юрия Алесина – микромюзикл «Анна-Лиза и Медведь» и развивающий спектакль «Как стать художником». Последняя – интересная работа, поэтому о ней несколько слов отдельно.

Любой ребенок уверен, что мир создан для него. А театр — тем более. Поэтому, когда к нему обращается актер в образе героя сказки, он это рассматривает как нечто само собой разумеющееся, и запросто подхватывает игру, если его выводят на сцену.

Это одновременно и игра, и увлекательная лекция. Всего за час вместе с актрисами Анной Куненковой и Екатериной Ряховской дети, не покидая зала, совершили экскурсию в мастерские великих художников, почувствовали себя продолжателями и подражателями стилей гениев.

Хабаровский ТЮЗ рассказал историю о мальчике Цацики, о детских и недетских проблемах, с которыми он сталкивается, вырастая. Все «словесные» роли в спектакле Юлии Каландаришвили «Цацики идет в школу» играют актеры Влас Булатов и Евгения Колтунова, удивительным образом мгновенно перевоплощаясь. Самым поразительным было даже не то, как мастерски они это делали (недаром же актеры!), сколько реакция зала. Дети-зрители мгновенно распознавали, кого именно представляют на сцене.

- Это он за мамашу говорит!

- А сейчас - за Мартена, - шептали друг другу сидевшие передо мной мальчик и девочка, страшно довольные своей сообразительностью. Их реакция - самый яркий комплимент актерам, сумевшим ухватить детскую, самую искреннюю, манеру игры.

Кроме российских коллективов, в фестивале приняли участие два зарубежных театра. Израильский The Train Theatre с кукольным спектаклем «Потерянная корона» (режиссер Ижар Флорсхайм) и бельгийский «NYASH Co» с хореографической постановкой «10:10» (режиссер Кэролайн Корнелис), а открыла "МАРШАК" сказка «Двенадцать месяцев» от Санкт-Петербургского музыкального театра «Карамболь» в постановке режиссера Антона Оконешникова. Питерский коллектив привез в Воронеж ещё один спектакль – «Большой секрет для маленькой компании» по знаменитым песням Сергея Никитина на стихи Юнны Мориц. Причем, пока актеры доигрывали спектакль на воронежской сцене, из северной столицы им пришла радостная весть о том, что их работа получила премию «Золотой Софит» сразу в двух номинациях – Лучший мюзикл и Лучшая работа художника.