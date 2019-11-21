Что нужно людям: Социализм «как при Брежневе» или капитализм «как на проклятом Западе»

«ПОКА О РЕВОЛЮЦИИ ГОВОРИТЬ РАНО»

- Валерий Дмитриевич, в политтусовке бродит мнение, что Россия беременна новой революцией.

- Всегда есть какое-то число недовольных, готовых пойти на улицу. Здесь важна динамика: эта группа увеличивается или уменьшается? Важна готовность тех, кто не собирается выйти на улицу, поддержать протестующих. Да, сегодня тех, кто говорит о своей готовности участвовать в политических событиях, становится больше. Это не большинство населения. Но у общества растет понимание мотивов тех, кто готов участвовать в протестах. По моим прогнозам, эта тенденция будет набирать силу. Однако пока о революции говорить рано.

- У нас активны либералы. Но народ их не любит. Горбачева проклинают за развал Союза. Чубайса готовы разорвать за слова про лживость СССР. Разве за ними пойдут?

- Дело не в том, за кем пойдут. А в том, кто готов выйти на улицы. Если вы проклинаете, сидя у телевизора, - вы ни на что не влияете. Либеральная аудитория более мобилизована, чем патриотическая. Власть у нас воспринимает патриотизм как пассивное нечто: если вы патриоты, то вы нас должны поддерживать. Кто из черносотенцев (тогдашних патриотов) встал за царя в 1917-м? Почти никто.

- Но людей что-то останавливает от бунта на улицах?

- Страх исторический и воспоминания. Люди связывают 90-е годы с тем, что произошло в перестройку. По масштабам это была революция. Есть и эффект от пропаганды, которая противопоставляет хаос 90-х годов порядку современности. Но те, кто боится, никогда на улицу не выйдут. Перевороты устраивают 1 - 1,5%, готовые рисковать всем.

СПАСУТ НЕ СИЛОВИКИ, А ДЕНЬГИ

- У власти сил хватает, чтобы все это подавить, если что?..

- Да. Но важны не только силовики. Власти нужно сделать чудо - экономический подъем. Вернуть людям здравый смысл - это я про малый и средний бизнес. Вот это лучшие рецепты от потрясений. У большинства есть жилье, работа. Этот минимум граждане тоже боятся потерять. Но бедность увеличивается. По статистике, у нас почти 50% россиян все доходы тратят на еду и одежду. У них нет возможности развиваться. Наши люди отпуска проводят на даче, а не на море, не за границей. Значит, ресурсы сокращаются. Немецкая семья, если лишается работы, может продержаться на своих накоплениях 3 - 3,5 года. Сколько наша семья продержится? Два месяца?

- Нельзя сказать, что у правительства нет денег. Зачем правительство копит триллионы?

- Они боятся глобального экономического кризиса. Боятся снижения цен на наш ключевой экспорт - на сырье. И вторая сторона - власть опасается дальнейшего ухудшения отношений России с Западом, новых санкций. И на этот случай они тоже готовятся.

- Если бы вы могли что-то поменять, какие рецепты бы дали?

- Все просто. Первое - отправить в отставку правительство. Или хотя бы нескольких министров. Второе - сказать, что мы пересматриваем пенсионную реформу. И мы будем обсуждать с обществом ее новый вариант. Это обеспечит практически сразу психологический перелом в настроениях. Даже если при этом не произойдет никакого экономического роста. Власти нужно научиться говорить: «Мы совершили ошибку». А что такого? Все мы совершаем ошибки.

ДОБАВЬТЕ ЗДРАВОМЫСЛИЯ

- Это примет старшее поколение. А молодежь?

- Молодежь будет жить формой, а не содержанием. Она ощутит реальное движение - не на словах. Отставка правительства - это грандиозное событие для России. А вот в это время как раз вы можете обсудить возвращение здравого смысла в экономику. Например, сегодня фискальное давление растет постоянно. Это чересчур.

Что еще можно сделать? Можно поднять пенсии. Я не считаю это популизмом. Не в два раза, но на 30%. Вполне реально. Зачем правительству копить гробовые деньги? Если вы повышаете пенсии, деньги ведь не уйдут за границу. Их потратят в наших же магазинах. Они вернутся в нашу экономику. Если вы хотите получить развивающуюся экономику, нужно дать людям деньги, на которые они купят товары.

- Вот еще одна проблема - низкая рождаемость.

- Это быстро не исправишь. Людям где жить? Негде. Не только в Москве - вообще в России. Вы женились. Вы уходите от родителей. Снимаете квартирку. А ребенка уже завести не можете - мотаетесь на работе, чтобы прокормиться. Надо начать программу льготной ипотеки, скажем, под 3% годовых. У вас рождается один ребенок - государство списывает 25% ипотеки, двое - 50%. Если у вас трое детей - ипотека погашается за счет государства. Денег, которые сейчас есть в бюджете, вполне хватит.

- Почему это не делают?

- Увы, политика у нас строится, исходя не из сегодняшних интересов человека, а из неких завтрашних абстракций. Что от этого люди получают? Ничего. В этом смысле политика в нулевые годы, когда государство не так лезло во все сферы, была гораздо разумней. Потому что надо оставить людям пространство свободы. Государству не надо слишком давить и пытаться все контролировать. А если вы подарите нашим людям стимулы - например, программу льготной ипотеки, это даст опору для роста дальше. Что такое льготная жилищная ипотека? Это стройматериалы, инфраструктура, новые рабочие места...

Валерий Соловей.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

СССР - АНЕСТЕЗИЯ ОТ ПРОБЛЕМ

- Идеи, популярные сегодня в народе, - вернуть СССР. Почему так хотят возрождения умершей страны?

- А вот это оборотная сторона ощущения несправедливости нынешнего устройства. Люди боятся думать о будущем. И поэтому они невольно оборачиваются в прошлое, начинают лелеять собственную ностальгию. Я жил при Советском Союзе. Жизнеспособность той системы не устояла. СССР пал очень молодым. Нельзя сказать, что он дряхлел, изжил себя. Нет, это был вполне молодой организм. Значит, были какие-то серьезнейшие проблемы.

- Экономические?

- Не только. Скорее, проблемы в головах. Никто же не вышел его защищать в 1991 году. Только попытка ГКЧП. Но это было выступление не народа, а элиты. Ностальгия по Союзу стала потом появляться. Вот 10 лет назад особо слезы по СССР никто не лил. Потому что был хороший рост экономический. Казалось, есть будущее.

Сейчас массовое ощущение, что ясного будущего нет. Тут появляются ораторы, которые говорят: а вы вспомните, как было замечательно в Советском Союзе. Это форма анестезии. Это увод общества от решения проблем будущего. А в будущее придется идти. Если люди не хотят идти сами, то их потащат туда.

- Люди не верят в завтрашний день. Что с этим делать?

- Ценности задаются сверху вниз. Власть должна внушить людям чувство уверенности. Но для этого мало пропаганды. На чем пропаганда у нас паразитирует? На том, как плохо на Украине. Это не связано с будущим. Нам говорят: не надо ничего менять, иначе будет хуже. А власть должна предложить образ будущего и подтвердить это какими-то шагами. Какими? Проводить рациональную экономическую политику, тратить миллиарды не на престижные проекты, а на то, что нужно людям. Отменить подоходный налог для низкооплачиваемых категорий. Ввести дифференцированный подоходный налог. Его повышение может быть символическим для сверхбогатых. Но люди это воспримут как серьезный шаг.

- Это снимет тревогу?

- Отчасти. Но еще надо провести судебную реформу. Отменить палочную систему у силовиков. Поработать с плохими новостями. Когда и так все нехорошо, а вам с утра до вечера - о расчленениях, убийствах, у вас заходит ум за разум. И вообще телевидение наше очень плохо влияет на психическое здоровье общества.

- Вас называют «политическим Нострадамусом». Что нас ждет дальше?

- В конечном счете все будет хорошо. Нас ожидают полтора-два очень тяжелых года из-за кризиса и возможного резкого роста внешнеполитической турбулентности. В 2022-м, я думаю, ситуация начнет улучшаться.