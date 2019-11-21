Инклюзия в Москве: миф или реальность

Тут и спорить нечего: за последние годы наше общество совершило большой скачок в создании безбарьерной среды - обеспечении доступа к объектам социальной инфраструктуры маломобильным гражданам. У магазинов, жилых домов, госучреждений активно появляются пандусы, а нынешние автобусы умеют опускаться до уровня остановки, чтобы дать возможность человеку на коляске заехать. На тротуарах лежит тактильная плитка для слабовидящих с тростью. Да, нельзя сказать, что этими средствами безбарьерной среды охвачен весь город на 100%. Но процесс идет. И очень активно.

Впрочем, когда говорят о безбарьерной среде, в первую очередь имеют в виду именно физический доступ человека в ту или иную локацию. Дом, поликлиника, МФЦ, транспорт. Но ведь есть и другие барьеры, невидимые - которые крепко сидят в головах.

Что такое инвалид в нашем обществе еще лет десять назад? Да, государство выплачивает ему пенсию, предоставляет льготы. Но при этом большинство людей с инвалидностью, будь то ментальные нарушения или проблемы с опорно-двигательным аппаратом, были вынуждены сидеть по домам. Учиться в школе или университете? К этому не готовы ни педагоги, ни однокашники. Попробовать получить работу? В глаза, может, никто ничего плохого и не скажет, но по факту связываться с инвалидом не станут…

Однако в последнее время начался обратный процесс. На государственном уровне во многих сферах вводится инклюзия. Этот термин подразумевает, что общество теперь вроде как не отстраняется от людей с физическими недостатками. Они имеют возможность по мере своих сил и способностей учиться в обычных классах, с обычными людьми, имеют право претендовать на рабочие места.

Вопрос ровно один: работает ли это в реальной жизни или инклюзия - лишь благородная идея на бумаге?

«ДОКАЗАТЬ, ЧТО СОЦИАЛИЗИРОВАН»

Для понимания. Перед поступлением в первый класс любой ребенок, имеющий инвалидность, отправляется на психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). Специалисты должны оценить, по какой программе может обучаться будущий школьник. Если у ПМПК нет противопоказаний для его обучения в классе с обычными детьми, ни один директор школы не имеет права отказаться зачислить ребенка в первый класс. Чаще всего проблемы у многих начинаются уже позже. Учеба дается далеко не всем. Часто на это еще и накладывается отношение со стороны одноклассников. Во многих случаях начинается буллинг.

- Первый класс еще можно проскочить при плохой успеваемости, но дальше школа в любом случае перенаправляет вас на ПМПК - с текущими оценками, - объясняет москвичка Анна Шаповалова, мама особенного мальчика. - Если с оценками все плохо, ребенка переводят на домашнее обучение. А это уже минус общение со сверстниками и всего несколько часов в неделю работы с педагогом.

Впрочем, во многих школах к особенным детям особое внимание, их стараются тянуть по мере сил, чтобы сохранить возможность социализации. Гимназия «Знак», работающая на северо-востоке Москвы, практикует инклюзию еще с 2011 года. Сегодня около 8% всех учащихся школы - особенные дети с самыми разными проблемами. И все они учатся в обычных классах.

- Есть инвалиды по зрению и слуху, дети с ДЦП, РАС (расстройство аутичного спектра. - Авт.), умственной отсталостью, - рассказывает директор «Знака» Екатерина Божедомова. - Эти дети у нас есть практически во всех параллелях. Даже начиная с детского сада… Буллинг? Нам, наверное, проще объяснять все эти вещи детям, потому что мы - православная гимназия. Наших детей с малых лет учат тому, что все люди созданы по образу и подобию Божьему. Некоторые родители нас благодарят: спасибо, что наши дети могут общаться с особенными детьми, это делает их лучше, закладывает другие нравственные нормы.

Как показывает практика, реальная инклюзия, которая не по разнарядке, помогает особенным детям раскрывать свои таланты, о существовании которых в начале этого пути не знали даже близкие. Некоторые после школы успешно поступают в вузы. Отмечу: в обычные вузы, на очные отделения.

БЫТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ И НАСЛАЖДАТЬСЯ ЖИЗНЬЮ

Социализация - главная проблема для многих особенных людей. В большей степени для тех, у кого ментальные нарушения. Через социализацию они корректируют свое поведение, учатся воспринимать окружающий мир.

В Москве еще в конце 1990-х силами энтузиастов был создан Интегрированный театр-студия «Круг II». Здесь людей с особенностями развития социализируют через сцену. Участие в спектаклях, общение с друзьями, у которых такие же проблемы, становятся для людей с расстройствами аутичного спектра главной мотивацией. Сегодня в основной труппе «Круга II» около сорока особенных актеров, плюс еще около двадцати человек в подготовительной студии. Ребята дают по 5 - 6 выступлений в месяц, бывает, и больше.

- Возраст наших подопечных очень разный - от 8 до 63 лет, - говорит главный менеджер Интегрированного театра-студии «Круг II» Эвелина Селиончик. - Взрослые актеры занимаются по 5 - 6 часов пять дней в неделю. Музыка, речь, танец. Это очень мощно развивает… У государства такая позиция: инвалид ничего не может делать, поэтому мы постараемся обеспечить его всем необходимым, пусть сидит дома. Мы, разумеется, считаем, что такая помощь нужна, но главное для этих людей - формировать вокруг них поддерживающую среду. Мы учим человека быть самостоятельным и наслаждаться жизнью.

РАБОТА ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ЛЮДЕЙ

Москвич Игорь Новиков много лет преподает в университете юриспруденцию. Практически на каждом потоке встречались студенты с инвалидностью. Ребята способные, усидчивые. Но после выпуска, заметил Новиков, большинство из них годами не могли найти работу по специальности. Именно из-за инвалидности. И в 2016 году Игорь вместе со своей знакомой Еленой Мартыновой создал проект Everland. Сегодня это объединение маломобильных специалистов - юристов, бухгалтеров, аниматоров, которые получают заказы от крупнейших российских компаний. Хотя запустить процесс было непросто.

- Когда к нам начали обращаться первые соискатели, мы поняли, что 95% из них нуждаются в серьезной дополнительной прокачке - у людей были сложности как с качеством знаний, так и с коммуникацией, - рассказывает «КП» Елена Мартынова. - Поэтому мы стали привлекать к работе профессионалов-кураторов. За эти три года к нам обращались более 1,5 тысячи человек. И больше 120 из них успешно прошли стажировку в проекте. Среди наших нынешних клиентов - крупные мобильные операторы, банки, торговые сети.

С 2010 года в Москве работает компания «Наивно? Очень». Она была создана актрисой Нелли Уваровой и объединяет молодых художников-аутистов. Самые интересные рисунки становятся принтами для футболок и свитшотов, печатаются на сумках и магнитиках. Все это реализуется через интернет-магазин.

- С самыми талантливыми ребятами мы заключаем трудовые договоры, они получают зарплату, - объясняет директор проекта Елена Вахрушева. - Каждый из них несколько раз в неделю приезжает на работу в мастерскую. Кстати, даже курьеры, которые развозят заказы нашего интернет-магазина, - особенные люди.

ЭТО БУДЕТ НЕ СРАЗУ

Если резюмировать, картина вырисовывается следующая. Государство - через новые законы и правила - задает тренд. Но в отшлифовке всех этих процессов в обществе огромную роль играют НКО, некоммерческие организации, сами особенные люди и их родные.

- Общество действительно постепенно меняется по отношению к особенным людям. Но это, конечно, долгий процесс, - говорит Эвелина Селиончик из театра «Круг II». - Очень много неверия. Диагноз «необучаемый» у нас в стране вроде уже давно запрещен, но все еще тянется в нашей ментальности. Даже родители зачастую не верят в своих детей с ментальными проблемами. Вы понимаете, что и обычный человек, если в него не верят, может сломаться. А тут все сложнее, тоньше. Мы хотим доказать, что всегда есть куда развиваться…