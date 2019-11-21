2019-11-21T09:32:29+03:00
Звезды

«Я бесился»: Дмитрий Шепелев назвал отношения с дочкой новой возлюбленной «катастрофой»

У 6-летнего Платона, сына Жанны Фриске, появилась сестра
Ирина СУХАНОВА
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В начале 2019 года телеведущий съехался с возлюбленной Екатериной Тулуповой. Фото: Инстаграм.В начале 2019 года телеведущий съехался с возлюбленной Екатериной Тулуповой. Фото: Инстаграм.
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Дмитрий Шепелев больше не скрывает новую избранницу: в начале 2019 года телеведущий съехался с возлюбленной Екатериной Тулуповой. В большой квартире на Патриарших прудах вместе с ними живут двое детей: сын Шепелева от певицы Жанны Фриске Платон и Лада – дочь Екатерины от первого брака. Дети пары – ровесники (им по 6 лет) и ходят в один и тот же детский сад. Именно они и познакомили родителей друг с другом. В своем новом Youtube-шоу «Папки» Шепелев признался, что поначалу ему было трудно наладить отношения с дочкой возлюбленной. Все попытки установить контакт с девочкой заканчивались катастрофой.

В очередном выпуске шоу Дмитрий встретился с актером Араратом Кещяном, звездой сериала «Универ». Во время беседы Шепелев признался, что он, как папа мальчика, долго не мог найти подход к девочке. Его ставили в тупик девичьи капризы, и из-за этого телеведущий выходил из себя.

- Поскольку я воспитывал мальчишку, для меня общение с девочкой превратилось на какое-то время просто в катастрофу. Если к девочке хоть сколько-нибудь неаккуратно прикоснешься или не дольешь ей в хлопья молока... Она сразу, если не плачет, то выражает протест, - поведал Дмитрий. - Я первое время не мог с этим справиться. Мне говорили: «Успокойся, возле тебя маленький ребенок». А я так бесился, как будто возле меня была какая-то взрослая женщина. Мне потом объяснили, что все девочки такие», — делился Дмитрий.

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Тут поскольку гремит новость, будто бы я женюсь, решил у вас расспросить, как вы знакомили ваших детей с вашими новыми партнерами?
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Арарат – сам отец двух дочек – поддержал Шепелева. «С девочками нужно больше чуткости, с пацанами можно этого не делать», - считает актер.

Шепелев не раскрывает свои планы на будущее, однако в окружении телеведущего рассказывают, что влюбленные уже отметили помолвку и готовятся к свадьбе. С 36-летним дизайнером Екатериной Тулуповой ведущий Первого канала начал встречаться два года назад. Тулупова, как и Шепелев, воспитывала дочку одна. С мужем Екатерина развелась в 2016 году. Отец ее дочери Лады - успешный финансист, основатель и управляющий инвестиционной компании Altus Capital Дмитрий Кленов.

Компания Кленова владеет основной долей аптечной сети «36,6» (в нее входят более 1300 аптек, расположенных по всей России, в том числе бренды «36,6», «Горздрав» и «А5»). Altus Capital также вкладывает деньги в финансовые технологии, здравоохранение, строительные материалы и обрабатывающую промышленность, электронику, машиностроение и робототехнику. Как сообщается на сайте компании, совокупный объем сделок при участии Altus Capital на конец 2017 года превышал 1 миллиард долларов.

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Дочь Екатерины Тулуповой Лада.
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Возлюбленная Шепелева успешна и финансово независима. И хотя совладельцем аптечной сети «36,6» ее экс-супруг Дмитрий Кленов стал уже после расставания с Екатериной, он был достаточно состоятелен и до этого. И вряд ли обидел при разводе жену и дочь, наверняка хорошо их обеспечив.

В недавнем интервью Дмитрий Шепелев признался, что ценит в Екатерине доверие, красоту и чувство юмора. Хотя влюбленные еще не поставили штамп в паспорте, телеведущий уже считает невесту и ее дочку своей семьей. Когда Дмитрий занят на съемках, Екатерина заботится о Платоне: отводит мальчика на занятия и забирает его после уроков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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