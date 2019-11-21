Прокладывая новые пути

Компания имеет многолетний опыт поставок продукции в ряд стран Восточной Европы, Дальнего и Ближнего Востока, Латинской Америки. В ближайших планах – локализация производства в Индии на условиях государственной программы Make in India и развитие торгово-партнерских отношений с Союзом железных дорог Кубы.

– Укрепляя свои позиции на зарубежных рынках и расширяя международную кооперацию, СТМ до конца текущего года откроет свое представительство в Индии, – отметил генеральный директор холдинга Виктор Леш. – Компания намерена участвовать в ряде совместных проектов по локализации производства путевой техники и ее дальнейшего сервисного обслуживания в рамках долгосрочных контрактов. Мы прорабатываем вопросы по созданию дочернего предприятия, которое будет соответствовать всем требованиям программы Make in India, и предлагаем инновационные решения для тех технологических задач, которые стоят сегодня перед нашим стратегическим партнером – Индийскими железными дорогами.

Распределитель-планировщик балласта РПБ-01 на Северной центральной ЖД (штат Уттар-Прадеш) очищает верхнюю поверхность шпал

Заинтересованность со стороны заказчика, перспективы инфраструктурных проектов Индийских железных дорог являются благоприятными факторами для дальнейшего расширения номенклатуры поставок на рынок страны. СТМ в составе «Российской инициативы в области железнодорожного транспорта для Индии» выступил с предложением технических решений по модернизации инфраструктуры в рамках круглого стола Международной выставки железнодорожной отрасли IREE, которая проходила с 22 по 24 октября в Нью-Дели. Компания представила свои экспортные возможности и выразила готовность развивать локализацию производства в рамках программы новой индустриализации Make in India. СТМ продемонстрировал технологию укладки пути с использованием комплекса путевых машин, обеспечивающих высокую эффективность и оперативность при строительстве железных дорог в сравнении с другими аналогами. Среди представленных образцов – машина для ускоренной стабилизации пути ДСП-С4, распределитель-планировщик балласта РПБ-01, способный произвести до 10 операций перемещения, дозирования и профилирования участка, и ВПР-02М, выполняющий финишные работы по выправке с уплотнением балластной призмы.

Стоит отметить, что СТМ уже имеет опыт поставок своей продукции в страну и обслуживает технику в рамках сервисного контракта. Выправочно-подбивочно-рихтовочные машины, динамические стабилизаторы пути задействованы в строительстве новых железнодорожных путей.

Министр железных дорог Индии Шри Суреш, также принявший участие в мероприятии, оценил решения, которые предложили российские производители, и призвал всех участников к активному взаимодействию. Глава ведомства отметил, что программа Make in India позволяет иностранным компаниям получать серьезные преференции, например, снижение таможенных пошлин, если деятельность производителя касается локализации продукта и его финальной сборки на индийской территории, а не просто экспорта готовой продукции в Индию.

Карта поставок путевой техники СТМ

В ходе дискуссии внимание представителей зарубежного экспертного сообщества было обращено на то, что СТМ располагает мощной производственной базой и занимает лидирующую позицию по производству путевой техники в России: на его долю приходится порядка 70% рынка. Рост производственных мощностей и перспективные разработки маневровой и путевой техники позволяют холдингу СТМ быть ориентированным на развитие международной кооперации и расширение рынков сбыта.

Укрепление существующего партнерства также является одним из приоритетов экспортной стратегии компании. Холдинг принял участие в 37-й Международной выставке-ярмарке FIHAV-2019, которая проходила в Гаване с 4 по 8 ноября. СТМ был представлен в рамках экспозиции России, организованной Российским экспортным центром, и продемонстрировал результаты своей работы заместителю председателя Совета министров Республики Куба Рикардо Кабрисасу Руису и министру транспорта страны Эдуардо Родригесу Давиле.

Кубинская делегация высоко оценила продукцию СТМ и отметила вклад компании в развитие национального проекта модернизации железных дорог.

Холдинг «Синара–Транспортные Машины» реализует комплексный проект в железнодорожном секторе Республики Куба.

В союзе с Кубой

Холдинг «Синара–Транспортные Машины» реализует комплексный проект в железнодорожном секторе Республики Куба. В рамках договоренностей компания поставляет локомотивы ТГМ8КМ, модернизирует депо Сиенага (город Гавана), осуществляет сервисное обслуживание техники и участвует в программе повышения квалификации специалистов ремонтно-локомотивных служб. К настоящему моменту 53 тепловоза ТГМ8КМ уже отгружены заказчику и обучено 267 кубинских железнодорожников. Вся продукция, поставляемая в страну, разработана с учетом влажного тропического климата (расчетная температура воздуха в месте эксплуатации от 0 до +40 градусов). ТГМ8КМ оборудованы экономичной модернизированной гидропередачей и адаптированы для железнодорожной колеи 1435 мм. Всего по условиям контракта на Кубу будет отгружено 75 машин ТГМ8КМ, последнюю партию локомотивов запланировано поставить до 2021 года.

В августе текущего года СТМ и «РЖД Интернешнл» также подписали меморандум, в соответствии с которым стороны выразили готовность сотрудничать по вопросам поставки путевой техники на Остров свободы. Согласно намерениям, выпуск высокопроизводительных машин будет осуществляться на промышленных площадках холдинга СТМ.