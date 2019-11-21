2019-11-21T14:06:15+03:00
Экономика

Есть только мост между прошлым и будущим

Протяженность автотрасс общего пользования в России в 2018 году выросла на 21,6 тысячи км (или на 1,4%) и составила 1 млн 529,4 тысячи км. Мы по этим показателям занимаем 5-е место в мире
Сергей ЧЕРНЫХ
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Большой Каменный мост в Москве. Построен на месте брода, через который шла дорога из Рязани на Новгород. В 1643 году по указу царя Михаила Федоровича его начал строить мастер из Страсбурга Ягон Кристлер. Завершили работы лишь в 1687-м, уже при царевне Софье. Он вышел таким дорогим, что до сих пор в столице жива поговорка «не дороже Большого Каменного моста»Большой Каменный мост в Москве. Построен на месте брода, через который шла дорога из Рязани на Новгород. В 1643 году по указу царя Михаила Федоровича его начал строить мастер из Страсбурга Ягон Кристлер. Завершили работы лишь в 1687-м, уже при царевне Софье. Он вышел таким дорогим, что до сих пор в столице жива поговорка «не дороже Большого Каменного моста»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Уже при прокладке Николаевской железной дороги в 1842 – 1851 годах построили 184 моста и 19 путепроводов.

В 1880-м появились мосты через Волгу у Сызрани – 1485 метров, в 1915-м у Симбирска – 2800 метров.

Одним из самых красивых был арочный каменный мост на Владикавказской железной дороге.

В конце ХIХ – начале XX века только на Транссибирской магистрали возвели более 3000 мостов, из них 63 больших. Самый уникальный – мост через Амур в Хабаровске (1916 год) – 18 сквозных пролетных строений длиной по 127 м, с 240-метровой эстакадой. Общая длина – 2568 м.

По данным Росстата, у нас 30,5 тысячи железнодорожных мостов. Общая протяженность – около 993 тысяч погонных метров.

Самый длинный – Крымский, его железнодорожную часть скоро достроят. Длина его – 16 857,28 метра.

Веселовский мост во время строительства

Веселовский мост во время строительства

Веселовский мост сейчас

Веселовский мост сейчас

Староволжский мост в Твери. Один из старейших действующих в России. Построен в 1897 – 1900г., расположен рядом с историческим центром города, недалеко от Путевого дворца. Памятник архитектуры. Близнец моста Свободы в Будапеште, построенного в 1896 году.

Староволжский мост в Твери. Один из старейших действующих в России. Построен в 1897 – 1900г., расположен рядом с историческим центром города, недалеко от Путевого дворца. Памятник архитектуры. Близнец моста Свободы в Будапеште, построенного в 1896 году.

Архангельская область, Кенозерский национальный парк. Деревянный пешеходный мост у деревни Измайловская

Архангельская область, Кенозерский национальный парк. Деревянный пешеходный мост у деревни Измайловская

Даньян-Куньшаньский виадук – самый длинный мост в мире. Занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Возведен как часть Пекин-Шанхайской высокоскоростной железной дороги. Длина – 164,8 км. Построен за неполных три года. Сдан в эксплуатацию в 2010 году

Даньян-Куньшаньский виадук – самый длинный мост в мире. Занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Возведен как часть Пекин-Шанхайской высокоскоростной железной дороги. Длина – 164,8 км. Построен за неполных три года. Сдан в эксплуатацию в 2010 году

Крым, Тамань. Диспетчеры в главном зале Центра управления производства Крымского моста, куда поступает информация с датчиков

Крым, Тамань. Диспетчеры в главном зале Центра управления производства Крымского моста, куда поступает информация с датчиков

Наблюдательный пункт.

Наблюдательный пункт.

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