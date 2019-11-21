А мы пойдем на Север!

Едва выяснилось, что потепление – это надолго, в стране начались разговоры об освоении Арктики и строительстве нового арктического флота. В частности – атомных ледоколов.

На тот момент доживали свой век ледоколы «50 лет Победы» и «Ямал», на прикол встали «Сибирь» и «Арктика».

Словом, в 2013 году началось строительство новой «Арктики».

Кстати, в прошлом году рост перевозок по Северному морскому пути составил рекордную величину. Объем грузов через порты и пункты в акватории Северного морского пути, по данным Минтранса, составил более 20 млн тонн. Это вдвое больше, чем было год назад. При этом объем транзитных перевозок составил около 5% – 491,3 тыс. тонн.

«Арктика»

«Арктика»

Головной корабль проекта 22220.

Спущен на воду 16 июня 2016 года. Бутылку о борт разбивала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

4 октября этого года запущены реакторы.

Готов примерно на 90%. Обещают сдать в 2020-м. Корабли проекта рассчитаны на преодоление ровного льда толщиной 2,8 – 2,9 метра с устойчивой скоростью. Способны работать в руслах рек.

«Виктор Черномырдин»

«Виктор Черномырдин»

Дизель-электрический ледокол проекта 22600. Самый большой дизель-электрический ледокол в мире.

30 декабря 2016 года спущен на воду.

Ледовые испытания планируются на март – апрель 2020 года, уже после сдачи судна заказчику (в декабре 2019 года).

«Лидер»

«Лидер»

Атомный ледокол «Лидер» проекта 10510.

За счет увеличенной ширины корпуса предполагается проведение крупнотоннажных судов.

Серия из трех кораблей проекта будет создана на строящемся дальневосточном судостроительном комплексе «Звезда». Закладка первого ледокола планируется на 2020 год.

«Сибирь»

«Сибирь»

Спущен на воду 22 сентября 2017 года.

«Крестной матерью» стала руководитель Счетной палаты России Татьяна Голикова.

Будет сдан в 2021 году. Как и «Арктика», рассчитан на преодоление ровного льда толщиной 2,8 – 2,9 метра.

«Урал»

«Урал»

Спуск на воду состоялся 25 мая 2019 года. Разбившая о борт бутылку шампанского председатель Банка России Эльвира Набиуллина объявила, что выпустит памятные монеты в честь ледоколов этого проекта.

Будет передан заказчику – Атомфлоту – в августе 2022 года.

Заявленный ресурс ледоколов – 40 лет, ресурс 60 МВт реактора – 320 тысяч часов. Общая стоимость более 121 млрд рублей.

СКАЗАНО

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ:

– Основная цель – увеличить долю российских судов на мировом рынке судостроения, особенно в гражданском секторе. Согласно стратегии, до 2035 года объемы экспортных поставок должны вырасти почти в десять раз – до 25 млрд рублей. Но это не должно происходить в ущерб внутреннему рынку. В прошлом году на воду спущено 32 гражданских судна. Общий объем выпуска продукции гражданского судостроения должен увеличиться почти в семь раз. Нам нужно наращивать поставки судов и морской техники на мировой рынок и, конечно, свои приоритеты закрывать. В стратегии определяются составляющие этого процесса: это инновационное обновление отрасли, максимальная локализация производства в России.