На наших трассах стало безопаснее

– Михаил Юрьевич, стабильное снижение самого важного показателя – смертности на российских дорогах – это эпизод или уже тенденция?

– Судя по тому, что эти цифры продолжают неуклонно снижаться вот уже десять лет, можно говорить о тенденции. И 2019 год – не исключение. За 10 месяцев 2019 года количество дорожно-транспортных происшествий снизилось по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году. Если в прошлом году число аварий составило 138 106, то в 2019 году произошло 132 251 (–3,5%) ДТП. Число погибших в ДТП в прошлом году – 14 989 человек, тогда как в 2019 году – 13 576 (– 9,4%). Количество раненых также уменьшилось со 176 424 человек до 171 366 (– 2,9%).

В целом число погибших людей на дорогах неизменно снижается. Хотелось бы также обратить внимание на помесячную динамику снижения количества жертв. В январе – снижение на 8,3%. В феврале, наоборот, резкий всплеск на 4,3%. Затем устойчивое снижение – и в июле мы достигли практически минус 18% по сравнению с июлем прошлого года. Любой может лично ознакомиться с данной статистикой на официальном сайте российской Госавтоинспекции и с помощью интерактивной карты узнать о показателях безопасности дорожного движения в своем регионе.

– В чем причины положительных изменений? В трансформации социальной жизни, подвижках в национальном менталитете?

– Все-таки основной результат обеспечили инфраструктурные изменения. Они так грандиозны, что не могли не улучшить общую дорожную обстановку. Приводятся в нормативное состояние автодороги, наносится качественная разметка, пешеходные переходы обозначаются контрастирующими дорожными знаками, все больше дорог обустраиваются освещением, разделяются встречные потоки… В то же время проводится кропотливая воспитательная работа со всеми участниками дорожного движения – с водителями, пешеходами, пассажирами – по части поведения на дороге. Неукоснительное выполнение правил и однозначное прочтение знаков обеспечивает всеобщую безопасность во время движения. Это гарантия сохранения жизни – себе, близким, другим участникам движения. Словом, нынешний результат является следствием большой комплексной работы в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и его составляющей – федерального проекта «Безопасность дорожного движения», рассчитанного до 2024 года. С одной стороны, мы улучшаем инфраструктуру и качество дорог, с другой – повышаем требования к водителям, проводим профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и так далее. Основная цель федерального проекта – сокращение смертности в ДТП в три с половиной раза по сравнению с 2017 годом. Задача амбициозная. Мы должны выйти на уровень высокоразвитых стран с уровнем социального риска 3,5 – 4 погибших на 100 тысяч населения. Словом, вопросы обеспечения дорожной безопасности в стране сохраняют высокую социальную значимость и находятся в центре внимания органов государства и общества.

– Во всех ли регионах России одинаково положительная динамика?

– Увы, нет. На Ставрополье, в Хабаровском крае, Амурской, Новосибирской, Оренбургской, Пензенской и Томской областях, в Карачаево-Черкесии, Чечне и Кабардино-Балкарии, а также в Республике Тыва обстановка несколько хуже, но мы работаем над этим, анализируем причины и ищем инструменты для снижения печальных цифр. В частности, нас не всегда устраивают темпы проводимых на местах дорожных ремонтных работ, масштабы оснащения нерегулируемых пешеходных переходов на многополосных участках дорог искусственными неровностями, освещения пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и мест концентрации ДТП, разделения встречных потоков осевыми ограждениями.

Но есть и передовики по динамике снижения летальности в ДТП. Это Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Татарстан, Пермский край, Московская, Ростовская и Новгородская области.

– Недавний соцопрос показал, что к соблюдению ПДД у соотечественников меняется отношение. Примерно половина респондентов поддержала ужесточение наказания нарушителей. Наши люди стали стесняться признаваться в том, что не используют ремни безопасности. А раньше бравировали.

– Если о стремлении соблюдать скоростной режим заявила половина водителей, это значит, что половина тех, кто сегодня за рулем, – наши союзники. Как показывают другие исследования, отпетых дорожных хулиганов, вообще не признающих правил, примерно 5% от общего числа водителей. Осталось привлечь на свою сторону оставшиеся 45%. Это и есть наша задача на ближайшую перспективу. Работа предстоит огромная. И принимать в ней участие должны органы власти на всех уровнях – и муниципалитеты, и региональные власти, и федеральный центр.

Начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников

– Как вы планируете бороться со злостными нарушителями?

– В борьбе с одним из самых злостных нарушений – управлением автомобилем в состоянии опьянения – положительный профилактический эффект (наряду с лишением специального права) принесло, например, введение дополнительного наказания в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей. Увеличен срок давности привлечения к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а его повторное совершение либо повторный отказ от медицинского освидетельствования стали основаниями для уголовного преследования. Предоставлена возможность установления состояния опьянения не только по выдыхаемому воздуху, но и по анализу крови, что особенно важно для работы с участниками ДТП, нуждающимися в госпитализации.

Вместе с тем, злостные нарушители – это не только «пьяные» водители, но и те, кто систематически нарушает ПДД, тем самым создавая угрозу не только своей жизни, но и безопасности окружающих участников дорожного движения.

Решение этой проблемы предполагает комплексный подход. Оно включает самый широкий спектр инструментов, которые находятся в нашем распоряжении: от нормативно-правовых до нормативно-технических и надзорных. Это дает нам возможность эффективно противостоять всем современным вызовам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

*Оперативные данные Госавтоинспекции МВД России.