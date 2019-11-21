2019-11-21T14:37:33+03:00
Экономика

На наших трассах стало безопаснее

О том, как реализуется Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», нам рассказал начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников
Марина СУСЛОВА
Поделиться:
За 10 месяцев 2019 года количество дорожно-транспортных происшествий снизилось по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году.За 10 месяцев 2019 года количество дорожно-транспортных происшествий снизилось по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году.
Изменить размер текста:

– Михаил Юрьевич, стабильное снижение самого важного показателя – смертности на российских дорогах – это эпизод или уже тенденция?

– Судя по тому, что эти цифры продолжают неуклонно снижаться вот уже десять лет, можно говорить о тенденции. И 2019 год – не исключение. За 10 месяцев 2019 года количество дорожно-транспортных происшествий снизилось по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году. Если в прошлом году число аварий составило 138 106, то в 2019 году произошло 132 251 (–3,5%) ДТП. Число погибших в ДТП в прошлом году – 14 989 человек, тогда как в 2019 году – 13 576 (– 9,4%). Количество раненых также уменьшилось со 176 424 человек до 171 366 (– 2,9%).

В целом число погибших людей на дорогах неизменно снижается. Хотелось бы также обратить внимание на помесячную динамику снижения количества жертв. В январе – снижение на 8,3%. В феврале, наоборот, резкий всплеск на 4,3%. Затем устойчивое снижение – и в июле мы достигли практически минус 18% по сравнению с июлем прошлого года. Любой может лично ознакомиться с данной статистикой на официальном сайте российской Госавтоинспекции и с помощью интерактивной карты узнать о показателях безопасности дорожного движения в своем регионе.

– В чем причины положительных изменений? В трансформации социальной жизни, подвижках в национальном менталитете?

– Все-таки основной результат обеспечили инфраструктурные изменения. Они так грандиозны, что не могли не улучшить общую дорожную обстановку. Приводятся в нормативное состояние автодороги, наносится качественная разметка, пешеходные переходы обозначаются контрастирующими дорожными знаками, все больше дорог обустраиваются освещением, разделяются встречные потоки… В то же время проводится кропотливая воспитательная работа со всеми участниками дорожного движения – с водителями, пешеходами, пассажирами – по части поведения на дороге. Неукоснительное выполнение правил и однозначное прочтение знаков обеспечивает всеобщую безопасность во время движения. Это гарантия сохранения жизни – себе, близким, другим участникам движения. Словом, нынешний результат является следствием большой комплексной работы в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и его составляющей – федерального проекта «Безопасность дорожного движения», рассчитанного до 2024 года. С одной стороны, мы улучшаем инфраструктуру и качество дорог, с другой – повышаем требования к водителям, проводим профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и так далее. Основная цель федерального проекта – сокращение смертности в ДТП в три с половиной раза по сравнению с 2017 годом. Задача амбициозная. Мы должны выйти на уровень высокоразвитых стран с уровнем социального риска 3,5 – 4 погибших на 100 тысяч населения. Словом, вопросы обеспечения дорожной безопасности в стране сохраняют высокую социальную значимость и находятся в центре внимания органов государства и общества.

– Во всех ли регионах России одинаково положительная динамика?

– Увы, нет. На Ставрополье, в Хабаровском крае, Амурской, Новосибирской, Оренбургской, Пензенской и Томской областях, в Карачаево-Черкесии, Чечне и Кабардино-Балкарии, а также в Республике Тыва обстановка несколько хуже, но мы работаем над этим, анализируем причины и ищем инструменты для снижения печальных цифр. В частности, нас не всегда устраивают темпы проводимых на местах дорожных ремонтных работ, масштабы оснащения нерегулируемых пешеходных переходов на многополосных участках дорог искусственными неровностями, освещения пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и мест концентрации ДТП, разделения встречных потоков осевыми ограждениями.

Но есть и передовики по динамике снижения летальности в ДТП. Это Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Татарстан, Пермский край, Московская, Ростовская и Новгородская области.

– Недавний соцопрос показал, что к соблюдению ПДД у соотечественников меняется отношение. Примерно половина респондентов поддержала ужесточение наказания нарушителей. Наши люди стали стесняться признаваться в том, что не используют ремни безопасности. А раньше бравировали.

– Если о стремлении соблюдать скоростной режим заявила половина водителей, это значит, что половина тех, кто сегодня за рулем, – наши союзники. Как показывают другие исследования, отпетых дорожных хулиганов, вообще не признающих правил, примерно 5% от общего числа водителей. Осталось привлечь на свою сторону оставшиеся 45%. Это и есть наша задача на ближайшую перспективу. Работа предстоит огромная. И принимать в ней участие должны органы власти на всех уровнях – и муниципалитеты, и региональные власти, и федеральный центр.

Начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников

Начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников

– Как вы планируете бороться со злостными нарушителями?

– В борьбе с одним из самых злостных нарушений – управлением автомобилем в состоянии опьянения – положительный профилактический эффект (наряду с лишением специального права) принесло, например, введение дополнительного наказания в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей. Увеличен срок давности привлечения к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а его повторное совершение либо повторный отказ от медицинского освидетельствования стали основаниями для уголовного преследования. Предоставлена возможность установления состояния опьянения не только по выдыхаемому воздуху, но и по анализу крови, что особенно важно для работы с участниками ДТП, нуждающимися в госпитализации.

Вместе с тем, злостные нарушители – это не только «пьяные» водители, но и те, кто систематически нарушает ПДД, тем самым создавая угрозу не только своей жизни, но и безопасности окружающих участников дорожного движения.

Решение этой проблемы предполагает комплексный подход. Оно включает самый широкий спектр инструментов, которые находятся в нашем распоряжении: от нормативно-правовых до нормативно-технических и надзорных. Это дает нам возможность эффективно противостоять всем современным вызовам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

*Оперативные данные Госавтоинспекции МВД России.

Еще больше материалов по теме: «Транспортная неделя - 2019»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт рассказал о новых требованиях к безопасности автомобилей
Советник генерального директора Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института Борис Кисуленко в рамках форума «Транспортная неделя-2019» ответил на вопросы журналистов радио «Комсомольская правда»
Пермский губернатор рассказал о работе неотложной и скорой помощи для пострадавших в ДТП
В ходе международного форума «Транспортная неделя-2019» Максим Решетников в ходе беседы с ведущими радио «КП» рассказал о будущих изменениях в сфере медицины экстренных случаев
Новости 24
Составлен рейтинг лучших саундтреков десятилетия
Госдума запретила продажу техники без российского ПО
Путин одним из первых прокатился по МЦД
Дело об убийстве полицейского на станции метро "Курская" передано в суд
Французский суд разрешил уткам крякать, но не громко
Минздрав РФ отложил введение новых правил медосмотра для водителей
В Австралии мужчина нашел оригинальный способ отвадить поклонников от невесты на пляже
В 42 школах Алтайского края в 2020 году появятся цифровые «Точки роста»
Главархив рассказал о необычных темах исследований москвичей
Профессор объяснил, угрожает ли бесснежная зима урожаю 2020 года
Вице премьер РФ Козак: "Северный поток-2" начнет работу в середине 2020 года
В Тбилиси возобновились столкновения полиции и протестующих
Эксперты подсчитали объем добытого во всем мире золота
Сбербанк снижает ставки по ипотеке с 22 ноября
Госдума утвердила федеральный бюджет на ближайшие три года
В Госдуме прокомментировали слова главы Эстонии о «самом трудном партнерстве»
В Кремле прокомментировали сообщения о российском шпионе в Сербии
МИД РФ предупредил российских туристов о сложных метеоусловиях в Италии и Австралии
Зеленский прокомментировал слова Коломойского о России
Уэсли Снейдер: "Я мог быть одного уровня с Месси и Роналду, но просто не захотел"
В посольстве Египта в РФ прокомментировали возможную сделку по покупке российских Су-35
Российский фильм «Т-34» побил 25-летний рекорд проката в Японии
В ФСБ рассказали, что задержанные корабли были переданы Украине в "нормальном состоянии"