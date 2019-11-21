Нам любые дороги дороги?

Мы по этим показателям занимаем 5-е место в мире 1 млн 76 тысяч – дороги с твердым покрытием, а 2050 км – общая длина скоростных трасс. К 2030 году протяженность дорог должна вырасти до 1,7 млн километров. При этом автопарк в России сейчас – 51,8 млн машин.

80% общего объема грузов перевозит в России автомобильный транспорт. То есть 5544 млн тонн.

3000 км – самая длинная трасса страны. Это «Вилюй», или А331. Начинается она в Иркутской области, в Тулуне. Проходит через Братск, Мирный и Усть-Кут, а конечная точка – Якутск.

200 км/ч можно развивать на самой быстрой трассе. Это автодром в Сочи, построенный вокруг олимпийских объектов. Тут с 2014 года проходят гонки «Формулы-1». Длина 5,8 км. Рекорд прохождения круга – 1 минута 31,387 секунды.

Самая широкая улица России – Ленинградский проспект в Москве. Он расширен до 19 полос, или 120 метров, при длине 5,6 км.

Самый длинный автомобильный мост – Крымский, он соединяет Керченский и Таманский полуострова. Длина – 16 857 метров, а с подходами – 19 км. Открыт в мае 2018 года. Сейчас по нему ездит только автотранспорт, но скоро пойдут и поезда.

Первое место в рейтинге самых загруженных дорог России заняла М5 «Урал» протяженностью без малого две тысячи километров. На втором месте – М7 «Волга», она растянулась почти на тысячу километров от Москвы до Нижнего Новгорода и далее до Казани, Набережных Челнов и Уфы. На третьем и четвертом – московские кольца А107 (малое) и А108 (большое).

Высота перевала Чегетджара 3147 метров – он самый высокий автомобильный перевал России. Эта 30-километровая дорога находится на Северном Кавказе в Республике Кабардино-Балкария и соединяет два ущелья вдоль Главного Кавказского хребта. Когда-то она вела к рудникам, но теперь шахты заброшены. Еще один из самых известных и высоких перевалов России – Гумбаши, он ведет из Карачаевска в Кисловодск, находится на высоте 2187 метров.

Как известно, дороги – это общероссийская проблема, о которой говорят с незапамятных времен. Однако в последние годы в решении этого вопроса наметился определенный прогресс.

Дорожная азбука от «М» до «А»

«М» – федеральные дороги, соединяющие Москву со столицами соседних государств, с Белоруссией, например, или со столицами субъектов России. Новая платная трасса М11 соединит Москву и Санкт-Петербург.

«Р» – федеральные или региональные дороги, связывающие крупные административные центры.

«А» – автодороги федерального или регионального значения, являющиеся подъездом к крупнейшим транспортным узлам (например, аэропортам), специальным объектам, либо подъездом от административного центра субъекта России, не имеющего дорожной связи с Москвой, к морским или речным портам, аэропортам и железнодорожным станциям либо границам других государств.

«К» – прочие дороги регионального значения.

«Н» – автодороги межмуниципального значения.

Зимник – отдельная категория

Ездить по ней можно только при минусовой температуре. Самый известный зимник в истории – «Дорога жизни» по льду Ладоги. Самый длинный в мире ледовый автозимник (и самый северный в России), проложенный по замерзшей Чаунской губе Восточно-Сибирского моря, соединяет Певек с селом Айон на одноименном острове: его протяженность 120 км.

Какой русский не любит платной езды

Платные дороги в России уже не редкость. Участки есть на трассах федерального значения М1, М3, М4 и М11, в Псковской области в приграничных зонах, и в Санкт-Петербурге – это внутригородская дорога «Западный скоростной диаметр».

Стоимость проезда по платным участкам от Москвы до Краснодара по трассе М4 «Дон» днем составляет 1520 рублей. В ночные часы – 850 рублей. Цена проезда от Петербурга до Москвы по М11 – около двух тысяч рублей.

Проблемы

До 2024 года на ремонт и строительство дорог будет потрачено 11 трлн рублей. Восстановят трассы вокруг 38 крупных городов, проложат развязки, объезды.

Но почему на это уйдет так много денег, если технологии у нас те же, что в Китае, или, например, в Финляндии? Специалисты называют несколько причин.

1. Погода

От жуткого холода до жары с постоянными переходами через ноль. Во время оттепелей вода в трещинках то тает, то замерзает, лед разбивает покрытие. Тут речь идет о самых загруженных трассах страны.

2. Недофинансирование

Например, в 2017 году на содержание региональных дорог потратили только 32% от норматива. А на их капитальный ремонт – чуть больше 2%.

3. Плохое качество

Этот показатель перекрывает даже коррупцию (ее стало меньше, но все же) и плохое качество материалов. Главное – аукционы, конкурсы и тендеры. Подряд на строительство дороги выигрывает компания, предлагающая наименьшую цену. Обычно стоимость контракта снижают на 30 – 40%. Это скидки в ущерб качеству.

Но есть и плюс!

Массовый ремонт трасс создаст новые рабочие места. По данным Минтранса, сейчас в дорожной отрасли строительством, обслуживанием и производством материалов заняты 400 – 450 тысяч человек. При этом есть тенденция к увеличению их численности – надо ведь кому-то осваивать дополнительные 11 трлн рублей. Словом, по прогнозам, добавится еще 70 – 80 тысяч новых мест.