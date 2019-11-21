Самолеты на солнечных батареях и поезда на водородном топливе

О чем мы мечтаем на третьи сутки поездки в плацкарте и на четвертом часу в городской пробке. Общие тенденции развития транспорта ясны: он будет экологичным, беспилотным, безопасным, мощным и быстрым. Это касается всех его видов – от дронов, доставляющих еду прямо к вашему окну, до межпланетных челноков. Далее – нюансы.

Авиация

2016 год. Самолет Solar Impulse 2 с двигателями, работающими от солнечных батарей, совершил кругосветное путешествие. Взлетев 9 марта 2015 года, он преодолел 35 тысяч км, двигаясь со скоростью 60 – 120 км/ч. За 16 месяцев приземлялся в 15 городах. Сумел беспосадочно преодолеть Атлантику (6765 км). Пока это лишь одноместный самолет с размахом крыльев аж 72 метра. Но вы же видите, с какой скоростью сейчас совершенствуется техника.

Сверхзвуковые пассажирские «Конкорды» сняли с рейсов в 2003 году. Их аналог – Ту-144 – еще раньше. Дорого и небезопасно. Но в 2013 году Великобритания начала разработку «Скайлона» (Skylon). По замыслам, он превысит скорость звука в пять раз и даже сможет преодолевать земное притяжение. Его не будет интересовать длина взлетно-посадочной полосы и материал, из которого она сделана. Он сможет перевозить триста пассажиров и доставлять до 15 тонн грузов на МКС.

В 2017 году публике представили прототип машины будущего c вертикальным взлетом и посадкой. По замыслу создателей – российской компании Hoversurf, еще чуть-чуть – и автодороги будут использовать только для взлета и посадки.

Самолет авиакомпании Qantas пролетел из США в Австралию на биотопливе из горчицы.

В прошлом году состоялся первый полет Airbus, почти целиком напечатанного на 3D-принтере.

Железная дорога

Монорельсами, скоростью 350 км/ч и прочими достижениями железнодорожников сейчас мало кого можно удивить. На очереди…

Летающий поезд. Его проектом увлечены ученые из Новосибирского НИИ авиации. Скорость – до 600 км/ч. Вместо полотна – эстакада, вместо колес – двигатели-вентиляторы, позволяющие парить.

А еще заучивайте слово «маглев» (магнитная левитация) – пригодится в 20-часовом переезде из Москвы во Владивосток. Сейчас разработка такого типа поезда осуществляется в петербургских НИИЭФА им. Ефремова и НИИ физики им. В. А. Фока.

В 2013 году Илон Маск предложил Hyperloop – электропоезда на магнитной или воздушной подушке, носящиеся по системе трубопроводов с низким давлением. Скорость – 1200 км/ч. В Германии к 2021 году обещают запустить поезд Coradia iLint на водородном топливе. Тысяча километров без дозаправки со скоростью 140 км/ч.

Официальная презентация пилотируемого самолета Solar Impulse 2, способного летать за счет энергии солнца, состоялась 9 марта 2014 года на аэродроме города Пайерн в Швейцарии. А спустя год он отправился в кругосветное путешествие

Морфлот

Лайнеры на воздушных подушках, танкеры, передвигающиеся по проводам, натянутым между континентами, контейнеры, летящие по проложенным по дну тоннелям… Частная американская компания Juliet Marine Systems разрабатывает проект подлодок, двигающихся в слое пузырьков газа. Такая технология в сотни раз уменьшает силу трения.

Городской транспорт

Компания Laser Power Systems разрабатывает автомобиль, работающий на тории (Th). По заверениям ученых, грамма этого радиоактивного элемента хватит на 480 тысяч километров. То есть его вообще никогда не надо будет заправлять.

В 2010 году журнал Time внес индивидуальный реактивный ранец в топ-50 изобретений. Сегодня – почти повседневность.

Легкий самолет с электродвигателем – будущее воздушное такси. Uber пообещал запустить их в 2020 году в Техасе и Дубае. Параллельно десятком компаний разрабатывается пассажирский дрон.

Самый «чистый» поезд в мире Coradia iLint не производит абсолютно никаких вредных выбросов в окружающую среду. Источник энергии электропоезда – топливные элементы, которые сжигают водород из баков, смешивая его с кислородом из атмосферы

Архитектор из канадского Торонто Крис Хардвик еще в 2006 году подбил городскую администрацию поучаствовать в строительстве скоростного велотоннеля, протянутого над проезжей частью. Благодаря искусственному попутному ветру скорость велосипедистов будет доходить до 50 километров в час.

К 2025 году в Норвегии планируют полностью отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Главным муниципальным транспортом в Осло станет беспилотная «маршрутка» на 12 пассажиров.

Катание на кофейной гуще – хороший заголовок для инициативы лондонских чиновников. Они уже начали заправлять автобусы биотопливом, частично изготовленным из кофейной гущи. Отходы будут централизованно собирать со всех точек общепита и отправлять на переработку.

Количество вредных выбросов сократится на 10 – 15 процентов.

КСТАТИ

В Мадриде появились автобусы с садами на крышах. В Берлине выпустили кроссовки с впаянным в них единым проездным на все виды транспорта. Во Франции построили экспериментальную дорогу из солнечных батарей...