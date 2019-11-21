Во Вселенной произошел взрыв второй по мощности после Большого взрыва

Чуть ли не половину Вселенной «озарил» гамма-всплеск (GRB) рекордной мощности. За несколько секунд он высвободил столько энергии, сколько Солнце вырабатывает за целую вечность — за 10 миллиардов лет. Мощнее был только Большой взрыв — тот самый, в результате которого появился весь окружающий нас мир.

Источнику всплеска астрономы присвоили обозначение GRB 190114C. Он располагался в далекой галактике — в 4 миллиардах световых лет от Земли. Излучение, порожденное неким чудовищным катаклизмом, полыхнувшим там, было направлено на нашу планету. И достигло её 14 января 2019 года. Вреда не нанесло. Слишком уж далеко находилась «лучевая пушка».

Рентгеновская вспышка произошла в 4 миллиардах световых годах от Земли.

Гамма-всплески отнюдь не редкое явление — случаются то там, то сям во Вселенной чуть ли не каждый день. На них реагируют орбитальные телескопы. А до поверхности Земли излучение не доходит — его поглощает атмосфера.

Однако взрыв GRB 190114C был столь мощным, что его излучение «пробило» атмосферу Земли — от чего сам всплеск впервые удалось зафиксировать с помощью наземных телескопов. К наблюдениям в итоге подключились более 300 ученых по всему миру. С их отчетом на днях познакомил журнал Nature, на который ссылается портал ScienceAlert, коротко рассказавший об исследовании.

Анализ данных с гамма-телескопов показал: энергия исторгнутых лучей, в триллион раз превышала энергию видимого света.

Элиза Бернардини (Elisa Bernardini), один из авторов отчета, заверила: «зафиксированные фотоны - самые высоко энергетические фотоны из когда-либо обнаруженных при гамма-всплесках».

Природа гамма-всплесков загадочна. Хотя предположения имеются. По одной из гипотез, взрыв и последующую вспышку порождает формирующаяся черная дыра, которая образуется в результате коллапса массивной звезды. Согласно другой гипотезе, источниками GRB становятся сталкивающиеся нейтронные звезды. В первом случае сияние, подсвечивающие Вселенную, длится дольше.

Излучение гамма-всплеска уловили земные телескопы.

Что именно рвануло так, что ученые сравнили мощность катаклизма с Большим взрывом, неизвестно. Но надежда разобраться есть — ученые рассчитывают на данные, собранные в процессе наблюдений за прежде невиданным событием.