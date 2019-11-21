Ученые: человеку хватило бы и половины мозга

Неврологи из Калифорнийского технологического института (California Institute of Technology) провели МРТ-сканирования мозга 6 пациентам, которым в детстве удали одно из полушарий. Удалили, чтобы вылечить от особо тяжелой эпилепсии. Перенесшие столь тяжелую операцию — гемисферэктомию — не стали умственно отсталыми.

По словам руководителя исследования Дорит Климан (Dorit Kliemann), общение с этими пациентами не вызывает никаких подозрений в том, что у них лишь половина мозга. Когнитивные способности прооперированных — в норме, они ведут нормальный образ жизни. МРТ-сканирования и дало ответ на вопрос «Почему?»

Медики исследовали 6 пациентов с удаленными полушариями - правыми и левыми.

Неврологи указывают в отчете, опубликованном в журнале Cell Reports — на него коротко ссылается портал ScienceAlert, что причина феномена кроется в удивительной способности мозга восстанавливать утраченные связи и компенсировать деятельность потерянных участков за счет подключения других. Ученые об этом, конечно, догадывались. Но теперь убедились. Так у людей, потерявших половину мозга, образовалась новая и весьма прочная нейронная сеть — более разветвленная, чем обычно. В результате чего оставшаяся половина стала работать как целый мозг. По крайней мере наблюдавшаяся в ней активность была похожа на ту, которую обычно демонстрирует целый мозг.

Выходит, что для нормальной жизнедеятельности нам бы хватило и половины мозга. Зачем тогда нужен целый? Да еще такой сложный? И такой объемный — 1, 2 литра в среднем? И 0,75 было бы достаточно. Ответов нет. К слову, ученые пока не знают, каким образом в мозгу появляются новые связи взамен утраченных.

НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ

Женщина в 24 года узнала, что у нее нет мозжечка

Журнал NewScientist рассказал о китаянке, которая прожила 24 года, не вызывая подозрений в том, что у нее в мозгу чего-то не хватает. Недостачу обнаружили медики (Chinese PLA General Hospital of Jinan Military Area Command in Shandong Province), к которым женщина обратилась с жалобой на головокружение. И на то, что её укачивает при ходьбе - словно бы начинается морская болезнь.

Мать пациентки сообщила, что девочка поздно начала ходить - только в 7 лет, а нормально говорить стала в 6 лет.

Медики поместили женщину в компьютерный томограф. Скан показал: у нее нет мозжечка. И, видимо, никогда не было. Там, где он должен бы быть, пустое место.

Женщина без мозжечка (вверху), внизу скан мозга с мозжечком.

Мозжечок - важная часть головного мозга. По форме и строению его напоминает. Располагается под полушариями. Этот отдел даже называют малым мозгом. Он отвечает за координацию движения, чувство равновесия, мышечный тонус. Человек с легким повреждением мозжечка ходит как пьяный. Или как матрос по палубе корабля, попавшего в сильную качку. Не может попасть пальцем в указанную точку.

При сильном повреждении - человек не может не только ходить или стоять, но даже сидеть. А вообще без мозжечка жить просто невозможно. Тем не менее у женщины это получается. Еще одно чудо адаптации. Медики полагают, что функции мозжечка взяла на себя кора мозга.

Почти без мозгов, но с мозговой жидкостью

Может быть, у женщин такой мозг, что они не замечают отсутствия какой-либо его части? Отнюдь. Представители сильного пола еще более удивительны в этом смысле. Несколько лет наад во Франции был выявлен мужчина 44 лет, у которого от мозга осталась самая малость - тонкий слой, примыкающий к черепу. Остальной объем заполнен жидкостью.

- У него отсутствуют примерно три четверти мозга, - удивлялся Лайонелл Филет (Lionel Feuillet), невролог из Средиземноморского университета (Mediterranean University in Marseille, France), описавший свои наблюдения в журнале The Lancet, на который ссылался NewScientist.

Мужчина с жидкостью вместо мозга (левые снимки), справа нормальное строение мозга.

Недостача, опять же, вскрылась случайно - после того, как мужчина пришел в поликлинику с жалобами на слабость в левой ноге. Сделали томограмму. И увидели, что мозга почти нет.

В процессе обследования выяснилось, что в младенчестве пациент страдал от гидроцефалии - как раз от жидкости в голове, для откачки которой установили дренажную трубочку. Ее убрали, когда парню исполнилось 14 лет. Но жидкость, как оказалось, скопилась вновь. И словно бы растворила большую часть мозга.

На удивление, минимум мозга и жидкость в голове не беспокоили пациента. Да и окружающие ничего странного в его поведении не замечали. В тестах на IQ мужчина набирал по 75 баллов при средней норме в 100. Работает в сфере обслуживания, женат, имеет двоих детей.

Мозг не перестает удивлять.