2019-11-21T22:06:58+03:00
Экономика

МИИТ стал участником Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»

О стратегическом партнерстве с ЦТЛ также заявили МАДИ и АНО «Цифровая экономика»
Ксения БОГДАНОВА
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Студенты МИИТ во время занятий.Студенты МИИТ во время занятий.
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У Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) появились новые участники и стратегические партнеры. К Ассоциации, объединяющей крупнейшие отраслевые компании, присоединился Российский университет транспорта (МИИТ). Соглашение о сотрудничестве с одним из самых известных вузов страны было подписано 21 ноября во время форума «Транспорт России-2019». Соглашение о стратегическим партнерстве с ЦТЛ также подписали Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) и АНО «Цифровая экономика».

- Сегодня мы формируем стратегию цифровой трансформации транспортного комплекса России, - отметил после подписания соглашений директор департамента цифровой трансформации Минтранса РФ Дмитрий Баканов. - В основу этого направления закладываются конкретные проекты, уже созданные и перспективные. Отраслевым компаниям необходимы стандарты и общие протоколы обмена данными для развития цифровых платформ и сервисов. Партнерство и расширение Ассоциации ЦТЛ позволит ускорить эту важную совместную работу, объединить компетенции ведущих научных кругов, отраслевых экспертов и аналитиков.

По словам директора ЦТЛ Антона Замкова, Ассоциация объединила крупнейшие транспортные компании для наиболее эффективной реализации функций центра компетенций по цифровой трансформации. Стратегическими партнерами Ассоциации уже стали компания Яндекс.Такси, Порт Гамбурга и Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики. В научно-технический совет ЦТЛ входят авторитетные эксперты МИИТ и МАДИ. При совете Ассоциации также действуют рабочие группы, курирующие целый ряд направлений.

По мнению генерального директора АНО «Цифровая экономика» Евгения Ковнира, такие отраслевые бизнес-ассоциации, как ЦТЛ, помогают крупным компаниям объединяться с профессиональными партнерами по вопросам отраслевой цифровой трансформации.

- В диалоге с коллегами из ЦТЛ мы рассчитываем максимально задействовать возможности национальной программы «Цифровая Экономика» для развития цифровой инфраструктуры транспорта, кадрового потенциала отрасли и опережающего регулирования применения цифровых технологий в этой сфере экономики, - подчеркнул Евгений Ковнир.

МИИТ планирует активно развивать сотрудничество с Ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика». ЦТЛ поможет Российскому университету транспорта повысить уровень цифровой компетенции сотрудников транспортной отрасли в соответствии с новыми

задачами, поставленными Минтрансом. Как отметил ректор МИИТ Александр Климов, скорость изменений цифровизации транспорта требует более плотного сотрудничества вузов и работодателей, а также совместной «оцифровки» образовательных программ в транспортных вузах.

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