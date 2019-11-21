В России появится единая цифровая платформа транспортного комплекса — онлайн-площадка приложений на всех видах транспорта. Платформа объединит все сервисы для транспорта и логистики России. Об этом представители Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) рассказали в ходе встречи «Цифровая трансформация транспорта: диалог бизнеса и государства». Пленарная дискуссия проходила в рамках форума «Транспортная неделя-2019».

Чтобы создать единую платформу, Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» разработает стандарты для отраслевой системы управления данными. Стандарты станут общими правилами при свободном обмене информацией между корпоративными платформами, государственными системами, уже существующими и вновь создающимися сервисами для перевозчиков и пассажиров.

- Отдельные компании успешно создают свои сервисы, переводят на «цифру» самые сложные бизнес-процессы на основе собственных разработок. Масштаб таких решений необходимо расширять, активно применять для трансформации всей отрасли и создавать возможности для высокотехнологического экспорта, - подчеркнул в ходе дискуссии заместитель министра транспорта РФ Алексей Семенов.

Мировая транспортная отрасль сегодня активно развивается и требует все больше новых цифровых решений. Россия, учитывая ее стратегическое геополитическое положение, должна идти в ногу с мировыми трендами.

- Еще одна важная задача цифровой трансформации – без увеличения вложений в инфраструктуру повысить производительность, безопасность и качество транспортных систем, - отметил Алексей Семенов. - Сегодня, когда реализуются большие национальные проекты – «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, мы должны четко понимать, что без «цифры» задачи этих нацпроектов не будут решены. Именно поэтому Минтранс более года назад поддержал создание ассоциации «Цифровой транспорт и логистика». Это мощнейшая экспертная площадка и профессиональное сообщество, помогающее решать актуальные вопросы развития отрасли.

Единая цифровая платформа, в частности, станет площадкой для сервисов электронной документации, создаваемой в рамках национальной программы «Цифровая экономика». На онлайн-площадке будут размещаться реестры перевозчиков, электронная транспортная накладная, путевой лист, оформление разрешений на перевозку, а также электронная очередь для пересечения госграницы. По мнению генерального директора ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Виктора Парахина, появление единой государственной платформы с общими стандартами обеспечит кибербезопасность и юридическую значимость сервисов. Переход на электронный документооборот позволит отказаться от традиционной бумажной документации и расширит возможности перевозчиков.

Директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Антон Замков сообщил, что для разработки стандартов отраслевой системы управления данными при ЦТЛ появится рабочая группа. В нее войдут представители отраслевых и IT-компаний. Возглавит рабочую группу директор департамента цифровой трансформации Минтранса РФ Дмитрий Баканов.

- Наша общая задача – создать открытые и понятные правила, чтобы существующие масштабные платформы могли обмениваться данными с небольшими сервисами и корпоративными системами, - подчеркнул Антон Замков.